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Lara Fabian bandita da The Voice Francia dopo dialogo in italiano

Lara Fabian bandita da The Voice Francia dopo dialogo in italiano

Lara Fabian bloccata a The Voice Francia per una frase in italiano

Chi: la coach italo-belga Lara Fabian e la concorrente italiana Virginia Sirolli.
Che cosa: blocco strategico (“ban”) della coach dopo una domanda in italiano alla concorrente.
Dove: studio di The Voice: La Plus Belle Voix su TF1, in Francia.
Quando: Blind Audition andata in onda il 22 marzo 2026.
Perché: gli altri coach hanno temuto che l’italiano creasse un vantaggio emotivo decisivo per Lara Fabian.

In sintesi:

  • Virginia Sirolli conquista quattro coach a The Voice Francia con “Wasted Love”.
  • Lara Fabian le parla in italiano e viene immediatamente bloccata dagli altri giudici.
  • Amel Bent rivendica il blocco: temeva il legame linguistico e la somiglianza vocale.
  • Virginia Sirolli sceglie il team di Amel Bent nonostante la connessione con Lara.

Il blocco contro Lara Fabian e la scelta di Virginia Sirolli

Durante le Blind Audition di The Voice: La Plus Belle Voix, la cantante italiana Virginia Sirolli si è esibita con Wasted Love di JJ, rappresentante austriaco dell’ultimo Eurovision Song Contest. La performance ha convinto tutti e quattro i coach: Tayc, Amel Bent, Florent Pagny e Lara Fabian.

Quando, emozionata, Virginia Sirolli ha esclamato in italiano “Mamma, papà ce l’ho fatta!”, Lara Fabian ha risposto nella stessa lingua: “Virginia, da dove vieni in Italia?”. Proprio in quel momento Amel Bent, allarmata dal possibile vantaggio empatico, ha invitato Tayc a usare il pulsante di blocco contro Lara.

La stessa Lara Fabian ha chiesto in francese: “Je peux lui demander d’où elle vient, s’il te plaît? Dans ma langue?”, ovvero: *“Posso chiederle da dove viene, nella mia lingua?”*, ma la collega ha insistito per impedirglielo, rivendicando poi la scelta come mossa di pura strategia.

Florent Pagny ha sottolineato in diretta: “Ora che Lara Fabian è stata eliminata puoi fare la tua scelta fra noi altri coach”. Amel Bent ha spiegato il ragionamento tattico: “Ho bloccato Lara perché aveva già provato a incantarti con l’italiano e questo non mi è piaciuto, stava funzionando. C’è anche molta somiglianza nella tua sensibilità vocale, proprio come quella di Lara e non volevo che tu andavi con lei”.

La pressione ha funzionato: nonostante il feeling linguistico con Lara Fabian, Virginia Sirolli ha scelto il team di Amel Bent, dichiarando: “Seguirò il mio cuore e farò questa avventura con te”. L’episodio, rilanciato dall’account ufficiale di The Voice TF1 con il tweet “Arrivederci Lara…”, è diventato virale sui social, alimentando il dibattito sui limiti della strategia nei talent show.

Cosa significa questo caso per i talent e per i concorrenti italiani

L’episodio mette in luce un punto chiave dei talent internazionali: la lingua può trasformarsi in arma competitiva, da valorizzare o da contenere. Il blocco a Lara Fabian non è disciplinare, ma tattico e previsto dal regolamento di The Voice, dove i coach si contendono i profili più promettenti.

Per i concorrenti italiani come Virginia Sirolli, la vicenda dimostra il crescente peso dell’Italia nel mercato musicale francese e l’attenzione dei coach verso timbri e sensibilità mediterranee. Il riferimento a JJ e all’Eurovision Song Contest conferma inoltre quanto i talent europei usino il repertorio eurovisivo come vetrina di attualità pop.

Nei prossimi appuntamenti del programma, sarà interessante misurare se la scelta di puntare su Amel Bent potenzierà il percorso di Virginia Sirolli o se resterà il rimpianto di non aver lavorato con una coach “specchio” come Lara Fabian, con cui condivide lingua, sensibilità melodica e background culturale.

FAQ

Chi è Virginia Sirolli e da dove arriva musicalmente?

Virginia Sirolli è una cantante italiana, attiva tra Italia e Francia, presentatasi a The Voice Francia con “Wasted Love” di JJ.

Perché Lara Fabian è stata bloccata durante The Voice Francia?

Lara Fabian è stata bloccata da Amel Bent e Tayc perché usava l’italiano, percepito come vantaggio emotivo verso Virginia.

Cosa prevede il pulsante di blocco nel format di The Voice?

Il pulsante di blocco consente a un coach di impedire a un collega di essere scelto dal concorrente in quella Blind Audition.

Quale canzone ha portato Virginia Sirolli alle Blind Audition?

Virginia Sirolli ha presentato “Wasted Love” di JJ, artista austriaco in gara all’ultimo Eurovision Song Contest.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo episodio televisivo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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