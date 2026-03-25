Grande Fratello Vip cala negli ascolti nella terza puntata

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Grande Fratello Vip: ascolti e nodi della terza puntata del 24 marzo

Il 24 marzo, su Canale 5, la terza puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha registrato 1.813.000 telespettatori e il 15,3% di share.

In prima serata, in concorrenza diretta, Rai 1 ha proposto la fiction Le Libere Donne, vista da 2.989.000 telespettatori con il 18,1% di share.

La puntata del reality ha decretato il primo eliminato, Dario Cassini, e ha riacceso il dibattito sull’orario di partenza del programma, sempre più spostato verso le 22.00.

Secondo un editoriale di Fanpage, proprio la collocazione tardiva sarebbe oggi una delle principali cause del rendimento altalenante del titolo di punta dell’intrattenimento di Mediaset.

In sintesi:

Terza puntata del Grande Fratello Vip: 1.813.000 telespettatori, share al 15,3%, dato in lieve crescita.

Primo eliminato Dario Cassini, battuto al televoto da Marco Berry, Lucia Ilardo e altri concorrenti.

Rai 1 con Le Libere Donne guida la serata: 2.989.000 telespettatori e il 18,1% di share.

Critiche su Fanpage: orario di inizio alle 22:00 ritenuto fattore penalizzante per gli ascolti.

Ascolti in crescita lieve e impatto dell’orario di messa in onda

I numeri certificano un recupero rispetto alla seconda puntata del Grande Fratello Vip, che si era fermata a 1.672.000 telespettatori e al 14,3% di share.

Il trend complessivo della stagione vede però una parabola discendente rispetto alla partenza: l’esordio aveva raccolto 2.146.000 telespettatori e il 18,4% di share.

Nel confronto diretto con Le Libere Donne su Rai 1, il reality di Canale 5 resta dietro sia in valori assoluti sia percentuali, confermando una competizione serale complessa per Mediaset.

Al centro del dibattito editoriale si è inserito l’analisi di Fanpage, che individua nel ritardo dell’avvio – attorno alle 22.00, dopo La Ruota della Fortuna – un vulnus strutturale.

“C’è una regola elementare della televisione che sembra essere stata dimenticata: il pubblico non ti aspetta”, si legge nell’editoriale, che prosegue: “Se arrivi tardi, hai già perso. Il Grande Fratello Vip, con tutto il caos che si porta dietro, forse merita anche questo orario”.

Il tema dell’access prime time e della fidelizzazione del pubblico generalista, sempre più frammentato fra streaming e piattaforme on demand, diventa così cruciale per la tenuta futura del format.

Dinamiche in casa, nomination e prospettive per il reality

La terza puntata ha puntato molto sulle dinamiche interne al cast. Dario Cassini è stato eliminato al televoto, sconfitto nella sfida contro Marco Berry, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

In studio e in casa si sono susseguiti scontri e riconciliazioni: dalla lite tra Dario Cassini e Antonella Elia a quella tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, fino all’ingresso di Pietro Dalle Piane per tentare di riconquistare l’ex compagna.

Spazio anche alle storyline sentimentali, con il primo bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo e le reazioni di Nicolò Brigante e Ibiza Altea, che ha ricevuto un videomessaggio a sorpresa dal figlio.

In nomination sono finiti in quattro: Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo per il Club Economy, Francesca Manzini e Marco Berry per il Club Gold.

Il televoto, aperto sui profili ufficiali del programma, è in positivo: il concorrente più votato otterrà l’immunità nella quarta puntata del venerdì, elemento che potrebbe incidere sulle prossime dinamiche narrative e sull’interesse social.

FAQ

Quanti ascolti ha fatto la terza puntata del Grande Fratello Vip?

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha registrato 1.813.000 telespettatori, pari al 15,3% di share, in lieve crescita rispetto alla seconda.

Chi è stato eliminato nella terza puntata del Grande Fratello Vip?

È stato eliminato Dario Cassini, sconfitto al televoto contro Marco Berry, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

Perché si parla dell’orario di inizio del Grande Fratello Vip?

Si parla dell’orario perché il programma parte intorno alle 22:00, dopo La Ruota della Fortuna, e diversi analisti lo considerano penalizzante per gli ascolti.

Come sono andate le prime tre puntate del Grande Fratello Vip 8?

Le prime tre puntate hanno ottenuto: 2.146.000 telespettatori (18,4%), poi 1.672.000 (14,3%) e quindi 1.813.000 (15,3%) con leggera risalita.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati e le informazioni dell’articolo?

Le informazioni provengono da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.