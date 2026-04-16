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Jasmine Carrisi presenta il nuovo fidanzato su TikTok tra balli appassionati e baci sotto gli occhi dei fan

Jasmine Carrisi presenta il nuovo fidanzato su TikTok tra balli appassionati e baci sotto gli occhi dei fan

Jasmine Carrisi ufficializza il fidanzato e racconta il nuovo amore

La 24enne Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confermato in tv e sui social la sua nuova relazione. È successo a La Volta Buona, dove ha dichiarato: “Sono innamorata e i miei approvano. Ormai sono grande”.
Il fidanzato è Haitan, 23 anni, origini marocchine e vita a Milano, con cui si mostra soprattutto su TikTok tra balli e baci.

La storia, iniziata da pochi mesi, segna una svolta nella vita privata dell’artista, solitamente molto riservata, e mette in luce un rapporto sereno con la famiglia, che ha dato la propria benedizione alla relazione.

In sintesi:

  • Jasmine Carrisi conferma in tv il fidanzato e l’approvazione dei genitori.
  • Il compagno è Haitan, 23 anni, di origine marocchina e residente a Milano.
  • I due si mostrano su TikTok tra balli, baci e video di coppia.
  • La relazione segue la precedente storia con Pierangelo Greco, oggi suo migliore amico.

Chi è Haitan e come è nato il rapporto con Jasmine

La relazione tra Jasmine Carrisi e Haitan è emersa progressivamente. A novembre, ospite di Verissimo, la cantante aveva anticipato: “Ho il cuore impegnato… lui è di Milano, ha 23 anni”, rivelando che persino Al Bano lo aveva scoperto in diretta.

Oggi i due compaiono apertamente su TikTok, più che su Instagram, dove si limitano a seguirsi. I loro video, tra complicità, balli e baci, stanno costruendo un racconto spontaneo della coppia, molto in linea con il linguaggio delle nuove generazioni.

Secondo il settimanale Oggi, entrambi erano a Marrakech lo scorso febbraio: non è certo se abbiano viaggiato insieme, ma l’ipotesi di una fuga romantica è considerata plausibile. L’età simile – lei 24 anni, lui 23 – contrasta con la differenza generazionale tra Al Bano e Loredana Lecciso. Non a caso, quando il padre si è stupito della relazione, Jasmine ha risposto ironicamente: “Tu e la mamma avete quasi 30 anni di differenza, scusami eh!”.

Il percorso sentimentale di Jasmine e il ruolo della famiglia

Prima di Haitan, Jasmine Carrisi ha vissuto una storia importante con Pierangelo Greco, con cui è poi rimasta in ottimi rapporti. I due hanno partecipato come coppia al programma “The Couple” nel 2025, per poi trasformare il legame in una solida amicizia.

La nuova relazione arriva in una fase di maggiore maturità personale e professionale per Jasmine, che sta cercando di costruirsi una propria identità artistica, distinta dal cognome ingombrante. Il fatto che i genitori approvino apertamente il rapporto con Haitan contribuisce a rafforzarne la credibilità pubblica, allontanando il rischio di gossip effimeri.

La scelta di raccontare l’amore principalmente su TikTok, e non attraverso annunci ufficiali o interviste costruite, segue un modello ormai centrale per i giovani artisti: autenticità percepita, codici social, esposizione calibrata. Una strategia che, se gestita con continuità, può rendere Jasmine sempre più rilevante per il pubblico digitale e per i brand interessati al suo posizionamento.

FAQ

Chi è il nuovo fidanzato di Jasmine Carrisi?

Il nuovo fidanzato di Jasmine Carrisi è Haitan, 23 anni, di origine marocchina e residente a Milano, comparso con lei nei video su TikTok.

Dove Jasmine e Haitan mostrano di più la loro relazione?

La coppia si mostra principalmente su TikTok, con video di balli, baci e momenti quotidiani, mentre su Instagram mantengono un profilo più discreto.

I genitori di Jasmine approvano la relazione con Haitan?

Sì, Jasmine ha dichiarato in tv che i genitori Al Bano e Loredana Lecciso approvano la relazione, confermando un clima familiare sereno.

Chi era il precedente compagno di Jasmine Carrisi?

In passato Jasmine è stata legata a Pierangelo Greco. Oggi i due si definiscono migliori amici e hanno partecipato insieme a “The Couple”.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni sono state elaborate sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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