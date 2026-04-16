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Instagram introduce finestra di 15 minuti per correggere i commenti senza eliminarli

Instagram introduce finestra di 15 minuti per correggere i commenti senza eliminarli

Instagram introduce la modifica dei commenti: cosa cambia per gli utenti

Instagram ha annunciato una nuova funzione che consente di modificare i commenti già pubblicati, direttamente all’interno dell’app. La novità è stata comunicata sui canali ufficiali del social di proprietà di Meta e riguarda gli utenti di tutto il mondo. L’aggiornamento è disponibile da oggi e punta a rendere più fluide e accurate le conversazioni, riducendo errori, refusi e incomprensioni. Finora, per correggere un commento era necessario cancellarlo e riscriverlo, con perdita di like e di contesto nelle discussioni più partecipate. Con la nuova funzione, invece, gli utenti possono intervenire rapidamente sul testo, entro un intervallo di tempo predefinito, migliorando l’esperienza d’uso senza alterare la trasparenza delle interazioni pubbliche.

In sintesi:

  • Gli utenti di Instagram possono ora modificare i commenti dopo la pubblicazione.
  • La finestra temporale per le modifiche è di 15 minuti dal primo invio.
  • Ogni commento aggiornato è contrassegnato dalla dicitura “Modificato”.
  • Si può cambiare solo il testo, non immagini, GIF o allegati.

Dettagli sulla finestra di 15 minuti e sulla trasparenza

La nuova funzione introduce una finestra di 15 minuti dal momento della pubblicazione del commento, durante la quale l’utente può effettuare tutte le correzioni desiderate. Non esiste un limite al numero di modifiche, purché avvengano entro questo intervallo.

Ogni intervento sul commento genera la dicitura “Modificato” sotto il testo, soluzione già vista su piattaforme come WhatsApp e pensata per garantire chiarezza sulle modifiche effettuate. Questo elemento di trasparenza è cruciale per prevenire abusi, come cambi di significato a distanza di tempo nelle conversazioni pubbliche.

La funzione resta però confinata al solo testo: eventuali immagini, GIF o altri contenuti multimediali associati al commento non possono essere modificati dopo l’invio. In questi casi, l’unica possibilità resta eliminare il commento e pubblicarne uno nuovo. L’aggiornamento si inserisce nella più ampia strategia di Instagram di rendere le interazioni più curate, riducendo al minimo frustrazioni e fraintendimenti.

Impatto sull’esperienza d’uso e possibili sviluppi futuri

La modifica dei commenti avvicina Instagram alle logiche già adottate da altri social e servizi di messaggistica, rispondendo alle richieste della community più attiva.

Per creator, brand e professionisti, la possibilità di correggere errori in tempo reale riduce il rischio di incomprensioni sotto post sponsorizzati o contenuti virali, senza dover ripartire da zero nelle discussioni.

In prospettiva, la gestione della dicitura “Modificato” e l’eventuale introduzione di storici delle modifiche potrebbero diventare temi centrali nel dibattito sulla trasparenza delle piattaforme social, soprattutto in contesti sensibili come informazione, politica e comunicazione aziendale.

FAQ

Come si modifica un commento su Instagram?

È sufficiente tenere premuto sul commento, selezionare l’opzione di modifica, aggiornare il testo e confermare entro 15 minuti dalla pubblicazione.

Quante volte posso modificare un commento su Instagram?

È possibile modificare un commento più volte senza limite, a condizione che tutte le modifiche avvengano entro 15 minuti dall’invio originale.

Gli altri utenti vedono quando un commento è stato modificato?

Sì, i commenti aggiornati mostrano la dicitura “Modificato”, indicazione pensata per garantire trasparenza nelle conversazioni pubbliche sulla piattaforma.

Posso modificare immagini, GIF o allegati inclusi nel commento?

No, la funzione riguarda solo il testo. Per cambiare elementi multimediali è necessario eliminare il commento e pubblicarne uno nuovo.

Qual è la fonte delle informazioni su questa novità di Instagram?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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