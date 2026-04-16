Home / SOCIAL MEDIA / YouTube limita i Shorts con nuovo timer a zero per un controllo più consapevole del tempo di visione

YouTube introduce il timer a zero per disattivare completamente gli Shorts

YouTube ha iniziato a distribuire una nuova impostazione che permette di impostare il limite di visione degli Shorts a zero minuti. La funzione, in rollout su app Android e iPhone, consente di far scomparire del tutto il feed verticale, andando oltre il precedente limite minimo di 15 minuti.

La novità, confermata da The Verge, è già disponibile per gli account familiari e sta arrivando progressivamente agli account per adulti.

Il cambiamento nasce dall’esigenza di offrire maggior controllo sul tempo di utilizzo e sull’interfaccia, dopo anni in cui Google ha spinto il formato breve per competere con TikTok. Ora la piattaforma riconosce che una quota di utenti desidera un’esperienza centrata sui video tradizionali, sulle iscrizioni e sulle ricerche mirate.

In sintesi:

Nuovo timer a zero minuti per azzerare completamente il feed degli Shorts su YouTube.

Funzione già attiva per account familiari, in distribuzione graduale agli adulti.

A zero minuti la scheda Shorts mostra solo un avviso e nessun video.

Maggior controllo su interfaccia e benessere digitale contro lo scorrimento infinito.

Come funziona il blocco degli Shorts e cosa cambia per gli utenti

La nuova opzione compare nella sezione di gestione del tempo dell’app YouTube e consente di impostare il limite degli Shorts su zero, invece dei 15 minuti minimi previsti in precedenza. Al raggiungimento del limite, la scheda dedicata non presenta più video ma solo un avviso che segnala il blocco del feed.

Nei test riportati da The Verge, gli Shorts scompaiono anche dalla Home, trasformando l’interruttore in una vera modalità “senza video brevi”.

Per molti utenti il beneficio principale riguarda il controllo dell’interfaccia: negli ultimi anni YouTube aveva reso gli Shorts praticamente inevitabili nell’esperienza mobile, inserendoli in Home, tab dedicata e raccomandazioni.

La possibilità di azzerare il timer si integra con gli altri strumenti di benessere digitale e parental control già presenti, offrendo una risposta concreta a chi vuole limitare lo scorrimento compulsivo e personalizzare in modo più fine il feed.

Il cambiamento dialoga anche con gli aggiustamenti recenti di algoritmo e ordinamento, segnale di una piattaforma che prova a ribilanciare scoperta guidata dall’IA e preferenze manuali dell’utente.

Impatto su creator, algoritmo e futuro della piattaforma

La scelta di Google non ridimensiona il peso strategico dei video brevi, che restano centrali per creator, visibilità e monetizzazione. Tuttavia, introducendo un vero “opt-out” dagli Shorts, YouTube modifica l’equilibrio tra raccomandazioni algoritmiche e controllo diretto dell’utente.

Su smartphone, dove l’apertura automatica della scheda Shorts è diventata un gesto abituale, questo interruttore può riportare una parte del pubblico verso playlist, iscrizioni e ricerca attiva, riducendo il tempo trascorso nel feed infinito.

Nel medio periodo la novità potrebbe spingere i creator a calibrare meglio la presenza tra contenuti brevi e lunghi, seguendo il comportamento reale delle audience più esigenti in termini di attenzione e qualità.

Per gli osservatori del settore, è anche un segnale di maturità: la crescita dei formati brevi non viene più perseguita solo in chiave di tempo di permanenza, ma integrata in una strategia più ampia di sostenibilità dell’esperienza utente.

FAQ

Come si imposta il limite degli Shorts di YouTube a zero minuti?

È sufficiente aprire le impostazioni di YouTube, entrare nella sezione gestione del tempo, scegliere il timer per gli Shorts e impostarlo su zero minuti.

Cosa succede all’app YouTube quando il timer Shorts è a zero?

Con il limite a zero, la scheda Shorts mostra solo un avviso di blocco e, in molti casi, gli Shorts scompaiono anche dalla Home.

La funzione timer a zero per gli Shorts è disponibile per tutti gli utenti?

Attualmente è pienamente operativa per gli account familiari, mentre il rollout agli account adulti è in corso progressivo a livello globale.

Il blocco degli Shorts riduce gli strumenti di monetizzazione per i creator?

Non immediatamente: gli Shorts restano centrali per reach e monetizzazione, ma una parte del pubblico potrà scegliere di privilegiarli meno.

Da quali fonti provengono le informazioni su YouTube e gli Shorts?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.