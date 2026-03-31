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Jannik Sinner valuta il ritiro da Madrid per motivi fisici e rischia di saltare il torneo

Jannik Sinner valuta il ritiro da Madrid per motivi fisici e rischia di saltare il torneo

Sinner in dubbio per Madrid: cosa cambia nella corsa al numero uno

Jannik Sinner, numero due del mondo, è iscritto al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 20 aprile sulla terra rossa della capitale spagnola, ma la sua effettiva partecipazione resta incerta.
L’evento è un torneo “mandatory” ATP, quindi l’inclusione in entry list è automatica per i top player e non equivale a conferma.
La decisione finale arriverà dopo il blocco di preparazione sulla terra iniziato a Montecarlo, dove l’azzurro è già tornato ad allenarsi in vista della stagione sul rosso.

Le condizioni in altura di Madrid potrebbero esaltare il suo tennis aggressivo, ma il torneo è poco indicativo in ottica Roland Garros e non garantisce grandi margini nella rincorsa al numero uno, anche perché Carlos Alcaraz lo scorso anno non ha giocato e difende zero punti.

In sintesi:

  • Jannik Sinner iscritto a Madrid, ma la presenza non è ancora confermata.
  • Preparazione sulla terra già avviata a Montecarlo con il team tecnico.
  • Madrid favorevole al suo gioco ma poco utile come test per Roland Garros.
  • Limitati benefici di classifica nella corsa al numero uno ATP.

Madrid, Montecarlo e ranking: i fattori nella scelta di Sinner

Il team di Jannik Sinner sta definendo in queste settimane il calendario completo sulla terra battuta, bilanciando esigenze tecniche, preparazione fisica e obiettivi di classifica.
La presenza a Montecarlo appare altamente probabile: il torneo del Principato offre condizioni di gioco più simili al Roland Garros e un contesto ideale per impostare i carichi di lavoro sul rosso.
Madrid, invece, si disputa in altura: la palla viaggia più veloce, la terra è più rapida e questi fattori possono valorizzare il tennis offensivo dell’azzurro, riducendo il gap rispetto al cemento.

Proprio questa particolarità, però, limita il valore del torneo come banco di prova per Parigi, dove la superficie è più lenta e fisica.
Sul fronte ranking, Madrid non rappresenta un’occasione decisiva: con Carlos Alcaraz a zero punti da difendere, il margine per guadagnare terreno nella corsa al numero uno resta ridotto, spingendo lo staff a valutare se privilegiare il lavoro in allenamento rispetto a un impegno agonistico in più.

Lo scenario del torneo e le possibili ricadute sulla stagione

Per il direttore del torneo Feliciano Lopez, la presenza congiunta di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una priorità tecnica e mediatica.
Lopez ha dichiarato che *“sarebbe bellissima una finale tra loro due, credo che sia quello che ogni appassionato sogna”*, ricordando come nel 2023 il pubblico sia stato privato del duello per l’infortunio di Alcaraz a Barcellona e per la squalifica che stava ancora scontando Sinner.

In entry list compaiono anche Novak Djokovic e Holger Rune, reduce dal recupero per il problema al tendine d’Achille: anche per il danese la vera incognita è la piena idoneità agonistica.
Le scelte di calendario di Sinner, Alcaraz e Djokovic a ridosso di Madrid influenzeranno non solo la corsa al numero uno ma anche gli equilibri tecnici dell’intera stagione sul rosso, in vista del Roland Garros e delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulla stessa superficie.

FAQ

Perché la presenza di Jannik Sinner a Madrid non è ancora certa?

La partecipazione è incerta perché l’iscrizione è obbligatoria per regolamento ATP. Sinner e il suo team stanno valutando carichi di lavoro, preparazione sul rosso e rischi fisici.

Per quali motivi Madrid può favorire il gioco di Sinner?

Madrid si gioca in altura: la palla viaggia più veloce, la terra è più rapida e premia il tennis aggressivo e il servizio di Sinner.

Quanto può incidere Madrid nella corsa al numero uno ATP?

L’incidenza è limitata perché Carlos Alcaraz difende zero punti. Anche un grande risultato di Sinner produrrebbe un guadagno di classifica relativamente contenuto.

Perché Montecarlo è considerato più utile del torneo di Madrid?

Montecarlo offre condizioni di gioco più simili al Roland Garros, con terra più lenta e scambi lunghi, ideali per costruire condizione specifica sul rosso.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Sinner e Madrid?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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