Jannik Sinner sfida Alcaraz a Montecarlo senza pressioni e promette aggressività massima in finale

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Innovazione e regole Ue, a Roma il confronto su futuro digitale europeo

Al Centro Studi Americani di Roma, il mondo istituzionale e produttivo italiano si è interrogato su come l’Europa debba regolare le nuove tecnologie digitali. Nell’incontro promosso da Meta e Adnkronos, con apertura del ministro Gilberto Pichetto Fratin, governo, parlamento, imprese e associazioni hanno discusso l’impatto normativo su intelligenza artificiale, dispositivi digitali e smart glasses.

Il tema è cruciale oggi, mentre Bruxelles vara nuove regole come l’AI Act e il regolamento batterie. Al centro del dibattito: evitare che l’“ipertrofia regolatoria” europea freni competitività, investimenti e diritto dei cittadini a beneficiare delle innovazioni. Obiettivo condiviso: trasformare la regolazione da vincolo difensivo a leva strategica per diritti, sostenibilità e sviluppo industriale.

In sintesi:

Al Centro Studi Americani confronto tra governo, aziende e associazioni su innovazione e regole Ue.

Timori per un’eccessiva regolazione che rallenta competitività, investimenti e capacità di innovare.

Smart glasses e regolamento batterie caso simbolo del rischio per filiere industriali europee.

Emergono “diritto all’innovazione” e necessità di un cambio culturale in Europa.

Equilibrio tra regole, industria e diritti nell’ecosistema digitale europeo

L’intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin ha evidenziato come l’innovazione tecnologica non sia più solo variabile economica, ma componente strutturale dell’esercizio dei diritti: salute, inclusione, accesso all’informazione, produttività.

Nel confronto è emersa la criticità del processo decisionale europeo: tempi lunghi e norme rigide rischiano di arrivare sul mercato già superate, specie in ambiti come intelligenza artificiale, cloud e dispositivi connessi.

Il caso degli smart glasses, dove l’Europa – e l’Italia con EssilorLuxottica – conserva una leadership industriale, è paradigmatico: il regolamento Ue sulla sostituibilità delle batterie, nato con finalità ambientali, potrebbe incidere su design, sicurezza e sostenibilità economica, mettendo a rischio intere filiere.

Più voci hanno denunciato un’“ipertrofia regolatoria” fatta di sovrapposizioni tra autorità, norme eterogenee tra Stati membri e obblighi complessi da adempiere. Questo mosaico genera incertezza giuridica, frena gli investimenti e spinge alcune imprese a spostare le attività verso aree normative più flessibili.

Il dibattito ha inoltre toccato il ritardo europeo su AI e infrastrutture digitali rispetto a Stati Uniti e Cina, dove la competizione tecnologica è diventata priorità di politica industriale e, sempre più, di sicurezza nazionale. Da qui il richiamo a politiche che accompagnino, e non inseguano, i cicli di innovazione.

Diritto all’innovazione e sfida geopolitica per l’Europa digitale

Nel confronto è maturata la proposta di riconoscere un vero e proprio “diritto all’innovazione”: non soltanto libertà di ricerca e impresa, ma anche diritto dei cittadini a usufruire dei progressi tecnologici, come è accaduto con i diritti sociali nel Novecento.

La posta in gioco è geopolitica: la capacità dell’Europa di restare attore rilevante dipenderà dall’equilibrio tra sostenibilità, tutela dei diritti e sviluppo industriale avanzato.

L’obiettivo indicato dai relatori non è scegliere tra regolazione e innovazione, ma fare delle regole uno strumento abilitante, interoperabile e prevedibile, capace di rafforzare l’autonomia strategica europea senza soffocare creatività imprenditoriale e investimenti in tecnologie ad alta intensità di capitale e conoscenza.

FAQ

Perché il regolamento Ue sulle batterie preoccupa il settore degli smart glasses?

Perché impone vincoli progettuali stringenti che possono aumentare costi, ridurre sicurezza e compromettere il design, mettendo sotto pressione l’intera filiera produttiva europea degli smart glasses.

Cosa si intende per ipertrofia regolatoria in Europa?

Si intende un eccesso di norme, autorità e procedure differenziate tra Paesi membri, che genera incertezza giuridica, rallenta gli investimenti privati e penalizza le imprese innovative rispetto ai competitor extraeuropei.

Qual è il ruolo dell’Italia nella tecnologia degli smart glasses?

L’Italia, con EssilorLuxottica, detiene una posizione di leadership industriale globale negli smart glasses, settore raro in cui l’Europa mantiene ancora un vantaggio competitivo significativo.

Cosa significa riconoscere un “diritto all’innovazione” per i cittadini europei?

Significa affermare che i cittadini devono poter beneficiare concretamente delle tecnologie avanzate, in sanità, inclusione, lavoro e informazione, tramite politiche pubbliche che favoriscano accesso diffuso e sicuro all’innovazione.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia sull’incontro di Roma?

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.