Home / APPLE / Apple rafforza la privacy e limita le notifiche invasive dagli accessori di terze parti

Nuove regole Apple per notifiche su accessori terzi in Europa

Apple ha introdotto nuove e rigide regole sulla privacy per la gestione di notifiche e Live Activities di iPhone su accessori di terze parti, in risposta al Digital Markets Act europeo. Le norme riguardano gli sviluppatori che operano nell’Unione Europea e sfruttano l’apertura di iOS richiesta dal DMA. Le novità emergono dalla beta 1 di iOS 26.5 e dal nuovo Developer Program License Agreement, aggiornato nei canali ufficiali Apple per sviluppatori. L’obiettivo dichiarato è permettere interoperabilità con accessori esterni senza trasformare notifiche, messaggi e avvisi sensibili in una miniera di dati per advertising, profilazione o tracciamento. In un contesto in cui Bruxelles pretende maggiore apertura delle piattaforme, Apple tenta di preservare il proprio modello di sicurezza, limitando severamente l’uso dei dati notifiche da parte di produttori terzi.

In sintesi:

Apple apre notifiche e Live Activities agli accessori terzi nell’UE, spinta dal Digital Markets Act.

Nuove clausole del Developer Program License Agreement impongono limiti drastici su uso e condivisione dati.

Vietati advertising, profilazione, tracciamento posizione e archiviazione estesa nel cloud delle notifiche.

L’utente finale controllerà con un’impostazione se inoltrare o meno le notifiche agli accessori.

Come funzionano le nuove tutele per notifiche e Live Activities

Il cuore delle novità è la sezione 3.3.3 (J) del Developer Program License Agreement, che disciplina l’Accessory Notifications Framework e l’Accessory Live Activities Framework.

Le regole colpiscono soprattutto il modello di business degli accessori di terze parti, vietando espressamente l’uso delle notifiche inoltrate per pubblicità personalizzata, profilazione utenti, addestramento di modelli di intelligenza artificiale o monitoraggio della posizione.

È proibito trasferire questi dati verso altre app, altri dispositivi o servizi diversi dall’accessorio configurato dall’utente. Le informazioni non possono essere condivise, insieme alle chiavi di crittografia, con nessun altro dispositivo, incluso lo stesso iPhone. La decrittazione deve avvenire unicamente sull’accessorio, escludendo server remoti e infrastrutture cloud, salvo il transito strettamente necessario alla consegna dei dati.

Il contenuto delle notifiche non può essere modificato in modo da alterarne il significato, se non per esigenze minime di visualizzazione. Le app iOS non devono implementare nulla di specifico: sarà una scelta esplicita dell’utente, tramite impostazioni di sistema, a consentire o bloccare l’inoltro delle notifiche verso accessori terzi nell’Unione Europea.

Impatto sul mercato europeo di accessori e servizi connessi

Queste condizioni trasformano l’accesso alle notifiche iPhone in un canale strettamente regolato, limitando gli spazi per modelli basati sulla monetizzazione dei dati. Per i produttori di accessori nell’UE significherà progettare dispositivi più sicuri ma anche rinunciare a forme invasive di analytics e advertising.

Per gli utenti europei, l’apertura imposta dal Digital Markets Act si tradurrà in maggiore interoperabilità – per esempio smartwatch non Apple e display esterni più integrati con iPhone – senza sacrificare la riservatezza di messaggi, email e avvisi sanitari. Nel medio periodo, la rigidità di queste regole potrebbe diventare uno standard de facto per l’intero ecosistema mobile, spingendo altri vendor a codificare limiti simili sull’uso delle notifiche come fonte di dati personali.

FAQ

Che cosa cambia per le notifiche iPhone sugli accessori di terze parti?

Cambia che, in Europa, notifiche e Live Activities potranno essere inoltrate ad accessori terzi, ma con vincoli severi su utilizzo, crittografia e conservazione.

Le aziende possono usare i dati notifiche per pubblicità o profilazione?

No, è vietato usare le notifiche per advertising, profilazione, addestramento modelli o tracciamento posizione, riducendo drasticamente la possibilità di monetizzare quei dati.

Gli sviluppatori possono archiviare le notifiche nel cloud?

No, l’archiviazione nel cloud è ammessa solo per il tempo strettamente necessario a recapitare i dati all’accessorio designato.

L’utente può disattivare l’inoltro delle notifiche agli accessori?

Sì, l’inoltro è controllato da un’impostazione a livello utente, che può abilitare o bloccare in qualsiasi momento l’accesso degli accessori.

Da quali fonti è stata ricavata e verificata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.