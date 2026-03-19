Home / EVENTI / Bertolucci rivela la svolta di Sinner condizionato da un virus prima dei tornei americani

Sinner, dalla crisi di inizio stagione al dominio sul cemento USA

Jannik Sinner, dopo le sconfitte di Melbourne e Doha, ha ritrovato il suo miglior tennis a Indian Wells, in California, a marzo 2026.

Secondo l’analisi dell’ex capitano di Davis Paolo Bertolucci, il calo iniziale è stato legato a un virus che ne ha condizionato condizione fisica e lucidità mentale.

Superati i problemi, grazie a riposo, preparazione mirata e lavoro con il team guidato da Darren Cahill, il numero uno azzurro è tornato dominante e ora punta con decisione al titolo di Miami, alimentando il sogno storico del Sunshine Double.

In sintesi:

Sinner ha iniziato il 2026 in difficoltà tra Melbourne e Doha.

Un virus ha inciso su condizione fisica e prestazioni, rivela Bertolucci.

Preparazione mirata prima di Indian Wells, condizione in crescita costante.

Ora Sinner è favorito e atteso protagonista anche al Masters 1000 di Miami.

La metamorfosi di Jannik Sinner tra febbraio e marzo 2026 è netta: da giocatore timoroso e appannato, battuto da Novak Djokovic e dal giovane Jakub Mensik, a leader assoluto sul cemento americano.

La vittoria dominante a Indian Wells ha azzerato critiche e dubbi nati dopo i ko di inizio anno, quando erano emersi interrogativi sulla tenuta fisica e sulla capacità di reggere la pressione nei momenti chiave.

Il successo in California, però, è il frutto di un percorso strutturato: gestione medica del malessere, lavoro specifico in palestra, rifinitura tecnica e mentale sotto la guida di Cahill e del suo staff, con l’obiettivo dichiarato di arrivare al top per la doppia tappa statunitense.

Dai flop al Sunshine Double: cosa è cambiato davvero per Sinner

Dopo Doha, Sinner ha rivisto in profondità preparazione e sensazioni in campo, concentrandosi su resistenza, esplosività e lucidità nei turni di risposta e nei momenti di pressione.

Ma, come rivela Paolo Bertolucci sulla “Gazzetta dello Sport”, dietro ai passi falsi di Melbourne e Doha c’era anche un fattore sanitario: un virus che non gli aveva permesso di essere al top, condizionando ritmo e continuità.

Solo una volta superati i postumi, con riposo, corretta alimentazione e carichi di lavoro calibrati, l’azzurro ha potuto esprimere il suo tennis migliore, arrivando a Indian Wells con una preparazione “pulita” e senza intoppi.

Bertolucci sottolinea come, partita dopo partita, siano cresciute contemporaneamente condizione atletica e sicurezza interiore.

Emblematico, secondo l’ex capitano di Davis, il match contro Joao Fonseca, in cui Sinner ha annullato tre set point nel primo parziale mantenendo, a suo dire, un’espressione quasi rassicurante: *“tranquilli, è tutto sotto controllo”*.

La componente mentale è stata decisiva: arrivare a metà marzo senza titoli pesava anche su Jannik, ma il trionfo californiano ha restituito quella sensazione di “partire da 15-0” che distingue i grandi dominatori del circuito.

Perché Sinner ora è il grande favorito a Miami

Per Bertolucci, nel tennis moderno “se non sei fisicamente al 100% sei vulnerabile”: con il recupero completo, Sinner è tornato intoccabile nelle fasi cruciali degli incontri.

Il suo tennis, basato su aggressività in risposta, profondità costante e gestione quasi chirurgica dei punti importanti, trova condizioni ideali anche sui campi di Miami, tradizionalmente leggermente più lenti di Indian Wells ma altrettanto favorevoli ai grandi ribattitori.

L’italiano arriva in Florida da campione in carica di Indian Wells, con fiducia al massimo e una struttura di gioco collaudata: per questo Bertolucci è netto nella previsione su Miami: *“Sarà protagonista”*.

FAQ

Perché Sinner ha faticato nei tornei di Melbourne e Doha?

Le difficoltà sono state legate a un virus che ne ha limitato condizione fisica, resistenza agli scambi prolungati e lucidità nei momenti decisivi.

Che ruolo ha avuto Darren Cahill nel rilancio di Sinner?

Il team di Darren Cahill ha impostato una preparazione mirata, combinando recupero fisico, lavoro specifico in palestra e aggiustamenti tattici per ottimizzare rendimento sul cemento americano.

Cosa significa Sunshine Double nel calendario del tennis?

Il Sunshine Double indica la vittoria consecutiva nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, traguardo riuscito finora soltanto a undici giocatori.

Perché Sinner è considerato favorito anche nel Masters 1000 di Miami?

È favorito perché arriva da campione a Indian Wells, in piena salute, con fiducia al massimo e un gioco perfettamente adatto alle condizioni di Miami.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi su Sinner?

L’analisi deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.