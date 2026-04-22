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Sky trasmette gli Internazionali di Roma in chiaro su TV8 e rilancia il grande tennis in Italia

Sky trasmette gli Internazionali di Roma in chiaro su TV8 e rilancia il grande tennis in Italia

Internazionali d’Italia 2026: dove vedere gratis e in pay TV il torneo

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma a Roma dal 6 al 17 maggio 2026, avranno una copertura TV e digitale radicalmente rinnovata. Sky trasmetterà integralmente il torneo sui canali Sky Sport, mentre un incontro al giorno del tabellone maschile andrà in diretta e in chiaro su TV8.
La scelta, che sostituisce la precedente finestra gratuita su Rai, punta a consolidare il tennis come evento generalista, capitalizzando gli ascolti record ottenuti con le finali di Monte Carlo 2026 e Wimbledon 2025.
L’obiettivo è duplice: fidelizzare il pubblico pay e allargare la platea degli appassionati offrendo ogni giorno un match accessibile senza abbonamento.

In sintesi:

  • Dal 6 al 17 maggio 2026, Internazionali BNL d’Italia in diretta da Roma.
  • Tutte le partite sui canali Sky Sport, con copertura integrale del torneo.
  • Un match al giorno del tabellone maschile gratis e in chiaro su TV8.
  • Streaming completo in abbonamento tramite piattaforma NOW con pass Sport.

Nuova strategia Sky: perché il tennis passa da Rai a TV8

Per le edizioni 2024 e 2025, la partita quotidiana in chiaro degli Internazionali passava sui canali Rai, grazie alla cessione dei diritti free da parte di Sky. Dal 2026, invece, il gruppo trattiene l’intera filiera spostando la finestra gratuita su TV8, canale 8 del digitale terrestre.
La copertura inizierà dalla prima giornata sul Foro Italico e proseguirà sino alla finale di domenica 17 maggio 2026, con un incontro maschile al giorno visibile a tutti.
La decisione è sostenuta dai dati: la finale di Monte Carlo 2026, vinta da Jannik Sinner, ha raggiunto il 25% di share con oltre 3,23 milioni di spettatori medi in simulcast Sky–TV8, mentre la finale di Wimbledon 2025 ha superato il 40% di share con oltre 5,67 milioni di spettatori. Numeri da evento nazionale che rendono il tennis un asset centrale per l’offerta sportiva multipiattaforma.

Streaming, pay TV e chiaro: tutte le opzioni per seguire il torneo

Oltre alla trasmissione lineare su Sky Sport e alla partita quotidiana in chiaro su TV8, gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno visibili anche in streaming tramite NOW.
Per accedere agli incontri online sarà necessario attivare il pass Sport, che include l’intera programmazione live del torneo romano sulla terra rossa.
La combinazione tra pay TV, canale in chiaro e piattaforma OTT consente a Sky di presidiare ogni fascia di pubblico: dagli appassionati hardcore che seguono tutti i match ai telespettatori occasionali attratti dalle grandi sfide con protagonisti come Jannik Sinner. Questa architettura distributiva rafforza il posizionamento del tennis come contenuto premium ma, al tempo stesso, socialmente accessibile.

FAQ

Quando si disputano gli Internazionali BNL d’Italia 2026 a Roma?

Si disputano dal 6 al 17 maggio 2026 sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, con programma quotidiano fitto.

Su quale canale in chiaro posso vedere gli Internazionali 2026?

È possibile vedere gratuitamente un match maschile al giorno in diretta su TV8, canale 8 del digitale terrestre nazionale.

Come seguire in streaming gli Internazionali d’Italia 2026?

È sufficiente attivare il pass Sport su NOW, la piattaforma streaming di Sky, per avere accesso a tutti gli incontri live.

Gli Internazionali di Roma 2026 saranno visibili anche su Rai?

No, dal 2026 la finestra in chiaro viene gestita direttamente da Sky tramite il canale gratuito TV8, non più su Rai.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sulla programmazione TV?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.

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