Influenza in Italia sotto assedio: contagi in picchiata verso l’alto, pronto soccorso al collasso

Aumento dei contagi e pressione sugli ospedali

Italia alle prese con un’ondata influenzale in rapida ascesa, con il picco atteso nelle prossime settimane e un quadro già critico a inizio gennaio. L’aumento dei contagi sta comprimendo l’intera rete ospedaliera, che evidenzia carenze strutturali e una tenuta messa alla prova dal flusso continuo di accessi. Le direzioni sanitarie segnalano tempi di attesa più lunghi e reparti prossimi alla saturazione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Dal Nord al Sud, la pressione clinico-assistenziale cresce in modo uniforme, con particolare impatto sui percorsi dei pazienti anziani e pluripatologici. Il sistema territoriale fatica a filtrare i casi meno gravi, riversando la domanda sugli ospedali. La combinazione tra rialzo dei casi e limitata disponibilità di posti letto sta determinando criticità a catena lungo tutta la filiera dell’emergenza-urgenza.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

I flussi registrati nelle ultime festività hanno accelerato la curva degli accessi, consolidando una situazione di “alta intensità” operativa. Le unità operative segnalano turnover rallentato e ridotte possibilità di ricovero rapido, con conseguente stress organizzativo. Il trend in crescita dei ricoveri per sindromi respiratorie conferma la fase espansiva della circolazione virale.

Le aree metropolitane mostrano i segnali più evidenti di congestionamento, ma criticità emergono anche nelle province con bacini di utenza estesi. La gestione dei percorsi tempo-dipendenti risulta più complessa per la mancanza di valvole di sfogo territoriali efficaci, con impatti sul servizio e sul turnover intraospedaliero.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Pronto soccorso saturi e pazienti in barella

I pronto soccorso risultano congestionati da Nord a Sud, con corridoi occupati e barelle in sosta prolungata in attesa di posto letto. Le centrali del 118 registrano carichi eccezionali, complicando i tempi di trasferimento e di presa in carico dei casi acuti.

Il fenomeno del boarding è in netto peggioramento: pazienti fragili e pluripatologici restano ore in osservazione, senza disponibilità immediata in reparto. Secondo Alessandro Riccardi (Simeu), ogni malato in sosta rallenta l’accesso successivo di circa 19 minuti, con impatti accumulati su tutta la catena assistenziale.

La criticità è aggravata dal rallentamento delle dimissioni e dall’alta incidenza di quadri respiratori che richiedono monitoraggio. In alcune aree, come la Sicilia, l’impennata delle sindromi influenzali ha messo in seria difficoltà la rete ospedaliera, aumentando tempi di attesa e pressione sulle équipe.

Le direzioni mediche segnalano saturazione delle degenze e ridotta capacità di ricovero rapido. L’assenza di adeguati filtri territoriali amplifica gli accessi impropri, mentre l’intasamento ostacola la gestione dei percorsi tempo-dipendenti e rallenta i flussi intraospedalieri.

Crescono le polmoniti e calano le bronchioliti

I reparti segnalano un incremento diffuso delle polmoniti, con maggiore incidenza tra anziani e pazienti fragili, che richiedono ossigenoterapia e osservazione prolungata. Contestualmente, si registra un calo delle bronchioliti da virus respiratorio sinciziale, attribuito all’estensione delle vaccinazioni mirate nelle fasce a rischio.

La curva delle polmoniti sta spostando la domanda verso aree a più alta complessità assistenziale, saturando le Medicine e i reparti a gestione respiratoria. La riduzione dei casi pediatrici gravi di bronchiolite alleggerisce i Pronto soccorso dedicati, ma non compensa l’ondata di adulti con insufficienza respiratoria e comorbidità.

Le centrali operative del 118 riportano più richieste per dispnea, febbre persistente e peggioramento di quadri cronici, coerenti con l’aumento delle complicanze polmonari. La pressione sulle Radiologie e sulle Terapie semi-intensive cresce in parallelo, con tempi di attesa più lunghi per diagnostica e posti monitorati.

Le evidenze suggeriscono che la copertura vaccinale stia riducendo le forme severe di bronchiolite, mentre il carico di polmoniti influenza la durata delle degenze e rallenta le dimissioni. Il risultato è un ulteriore irrigidimento dei flussi di ricovero e una maggiore permanenza in area di osservazione.

Uso appropriato del 118 e protezione dei fragili

Le centrali del 118 sono sommerse da chiamate, spesso per casi non urgenti che dovrebbero essere gestiti sul territorio. L’appello è a contattare il servizio di emergenza solo in presenza di difficoltà respiratorie, alterazione dello stato di coscienza, dolore toracico o peggioramento rapido di condizioni croniche. Un uso improprio rallenta la risposta ai codici tempo-dipendenti e aumenta il distress operativo.

La tutela dei fragili — in primis anziani e pluripatologici — richiede il rafforzamento del filtro territoriale: medicina generale, continuità assistenziale, Usca dove attive, e reti domiciliari per valutazioni precoci e triage clinico. Il ricorso al pronto soccorso va riservato ai sintomi gravi, privilegiando percorsi programmati per quadri stabili.

Si raccomandano controlli telefonici proattivi da parte dei curanti, gestione dei farmaci e monitoraggio dei parametri a domicilio per ridurre accessi impropri. Per i pazienti a rischio, aggiornare le vaccinazioni e predisporre piani di cura personalizzati contribuisce a prevenire complicanze e ricoveri evitabili.

Una corretta canalizzazione delle richieste, unita a dimissioni tempestive e presa in carico territoriale, è essenziale per sbloccare il boarding e ridurre i tempi di attesa, garantendo priorità ai casi acuti e un uso efficiente delle risorse.

FAQ

  • Quando chiamare il 118?
    In caso di difficoltà respiratorie, dolore toracico, stato di coscienza alterato o rapido peggioramento clinico.
  • Quali alternative al pronto soccorso per i casi non urgenti?
    Medico di famiglia, continuità assistenziale, ambulatori territoriali e, dove presenti, Usca.
  • Chi sono i pazienti più a rischio in questa fase influenzale?
    Anziani, fragili e persone con comorbidità respiratorie o cardiovascolari.
  • Perché il boarding rallenta l’accesso in pronto soccorso?
    Le barelle occupate in attesa di posto letto dilatano i tempi di presa in carico dei nuovi arrivi.
  • Le vaccinazioni stanno incidendo sui ricoveri?
    Sì, contribuiscono a ridurre le bronchioliti gravi e le complicanze prevenibili nei fragili.
  • Come proteggere i fragili a domicilio?
    Monitoraggio dei sintomi, terapia ottimizzata, contatti proattivi con il curante e percorsi programmati.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com