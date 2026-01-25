Bobby Solo confessa il malore notturno improvviso e le difficoltà a respirare, reazione inaspettata di Iva Zanicchi

Bobby Solo, il malore notturno: «Non riuscivo a respirare, ho avuto paura». Iva Zanicchi replica così. Cosa è successo

La notte difficile di Bobby Solo

Nel backstage televisivo, poche ore prima della diretta, Bobby Solo ha vissuto una notte complicata a causa di un improvviso malessere respiratorio. L’artista ha raccontato di essersi svegliato in albergo nel cuore della notte con il naso completamente ostruito, incapace di inspirare correttamente e spaventato dall’impossibilità di respirare solo con la bocca.

Intorno alle 3:30 ha deciso di scendere alla reception chiedendo aiuto, temendo di non riuscire a riposare né a presentarsi in studio il giorno successivo. Il personale dell’hotel ha contattato una farmacia di turno ancora aperta, permettendogli di ottenere rapidamente un farmaco specifico.

Grazie a uno spray per la voce e alle cure ricevute, la situazione si è gradualmente normalizzata, consentendogli di recuperare fiato e serenità. L’episodio, seppur legato a un forte raffreddore, ha allarmato il pubblico per il clima di tensione che ha preceduto l’apparizione televisiva del cantante.

L’ironia di Iva Zanicchi in studio

In studio, l’atmosfera è stata alleggerita dall’ironia di Iva Zanicchi, che ha commentato con autoironia la serie di acciacchi propri e del collega. Tra una battuta e l’altra, ha definito il gruppo di artisti presenti come una sorta di “ricovero di vecchi”, sottolineando come anche lei fosse arrivata non al massimo della forma fisica.

La cantante si è presentata a Domenica In praticamente afona, ma non ha voluto rinunciare alla performance dal vivo. Decisivo l’aiuto di Maurizio Vandelli, che le ha consigliato una “pastiglia magica” per la voce, rivelatasi provvidenziale poco prima di salire sul palco del talk domenicale.

Nonostante il malessere, l’artista ha confermato ancora una volta la sua professionalità, scegliendo di esibirsi e di scherzare sui problemi di salute, trasformando una difficoltà reale in un momento di complicità con il pubblico e con i colleghi presenti in studio.

Ricordi sanremesi e timori sul palco

Tra racconti di malanni e farmaci dell’ultimo minuto, la conversazione ha lasciato spazio alla memoria storica del Festival di Sanremo. Iva Zanicchi ha ripercorso le sue undici partecipazioni alla kermesse, ricordando in particolare le tre vittorie del 1967, 1969 e 1974 con Non pensare a me, Zingara e Ciao cara come stai. Il richiamo a quelle edizioni ha evidenziato quanto queste icone abbiano segnato decenni di musica italiana.

Anche la presenza di Bobby Solo, ancora capace di imbracciare la chitarra elettrica a ottant’anni, ha rafforzato l’immagine di una generazione che continua a vivere il palco nonostante le fragilità fisiche. Il suo racconto del malore notturno ha mostrato il lato più umano dell’artista, diviso tra paura, senso di responsabilità e desiderio di non deludere il pubblico.

L’appuntamento televisivo ha così assunto il valore di un passaggio di testimone simbolico tra memoria e presente, con una platea affezionata pronta a seguire i propri beniamini anche nelle loro giornate più difficili.

FAQ

D: Che tipo di malore ha avuto Bobby Solo?

R: Ha avuto un forte raffreddore notturno che gli impediva di respirare bene con il naso, generando paura e difficoltà respiratorie.

D: Dove si trovava Bobby Solo quando si è sentito male?

R: Si trovava in albergo, nelle ore precedenti alla partecipazione alla trasmissione televisiva.

D: Come è stato risolto il problema respiratorio?

R: Con l’aiuto della reception è stata contattata una farmacia di turno, da cui ha ottenuto uno spray per la voce che ha alleviato i sintomi.

D: Cosa ha detto Iva Zanicchi sullo stato di salute suo e di Bobby Solo?

R: Ha scherzato definendo la situazione come un “ricovero di vecchi”, sottolineando che anche lei non era in perfetta forma.

D: Perché Iva Zanicchi era afona a Domenica In?

R: Era reduce da problemi alla voce, che l’hanno portata a presentarsi afona, pur decidendo comunque di esibirsi in diretta.

D: Chi ha aiutato Iva Zanicchi con la voce prima dell’esibizione?

R: Maurizio Vandelli, che le ha suggerito una pastiglia per migliorare temporaneamente la resa vocale.

D: Quante volte Iva Zanicchi ha vinto il Festival di Sanremo?

R: Ha vinto tre volte: nel 1967, 1969 e 1974.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia sul malore di Bobby Solo?

R: La ricostruzione dell’episodio e dei commenti in studio proviene da cronache televisive e articoli di spettacolo pubblicati su testate online che hanno seguito la puntata di Domenica In dedicata al clima pre-Sanremo.