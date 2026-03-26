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Italia paralizzata dallo sciopero generale: scuola, trasporti e servizi essenziali a rischio blocco

Italia paralizzata dallo sciopero generale: scuola, trasporti e servizi essenziali a rischio blocco

Scioperi del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione si fermano

Il 27 marzo sarà una giornata ad alta tensione per servizi essenziali in tutta Italia. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale, il personale della scuola e le redazioni giornalistiche.
Le proteste riguarderanno in particolare i servizi di **ATM** a **Milano**, il trasporto pubblico a **Napoli**, le istituzioni scolastiche italiane e all’estero e i giornalisti di quotidiani, agenzie, radio, tv e testate online.
Le ragioni vanno dal no alla privatizzazione dei servizi di trasporto, alle richieste di stabilizzazione e aumenti salariali nella scuola, fino al rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti, fermo da dieci anni.

In sintesi:

  • Scioperi il 27 marzo in trasporti locali, scuola e informazione in tutta Italia.
  • A **Milano** e **Napoli** possibili pesanti disagi per bus, tram e metropolitane.
  • Nelle scuole protesta per assunzioni, ruolo unico docente e adeguamento stipendi.
  • I giornalisti chiedono rinnovo contrattuale, tutele e indipendenza dell’informazione.

Orari, modalità e motivazioni dei tre scioperi nazionali

A **Milano**, il sindacato **AL Cobas** ha proclamato uno sciopero che potrà avere conseguenze sul servizio delle linee Atm tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio.
L’astensione è motivata dall’opposizione a *“liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM”* e al progetto *“Milano Next”*.
I lavoratori chiedono la trasformazione di **ATM** in azienda speciale del **Comune di Milano**, affidamento diretto in house dei servizi di TPL dell’intera Città metropolitana e loro gratuità.

Tra le rivendicazioni figurano anche la trasformazione immediata dei contratti part-time in full-time su richiesta dei conducenti e un aumento di 150 euro netti uguali per tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegato dalla produttività, in compensazione di mancati rinnovi e aumenti ritenuti insufficienti.
A **Napoli**, le sigle **Filt Cgil**, **Fit Cisl**, **Uiltrasporti**, **Ugl** e **Faisa Cisal** hanno indetto uno sciopero di quattro ore con “problematiche aziendali” come oggetto della protesta: dalle 19:30 alle 23:00 le corse non saranno garantite.
Per la scuola, il **Sisa – Sindacato indipendente scuola e ambiente** ha indetto uno sciopero che coinvolge personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero.

Il sindacato chiede l’abolizione del concorso per dirigente scolastico e il passaggio a una figura elettiva sul modello universitario, l’assunzione su tutti i posti vacanti con “ope legis” e la creazione di un ruolo unico docente con uguale orario e salario dall’infanzia alle secondarie di secondo grado.
Domanda inoltre l’assunzione del personale Ata su tutti i posti vacanti, con diploma di licenza media per i collaboratori scolastici, la riduzione dei costi dei Tfa universitari e un adeguamento immediato degli stipendi con almeno il 20% netto di aumento per recuperare l’inflazione.
Il **Sisa** propone anche il pensionamento volontario dal 2026/27 per personale invalido civile dal 67% al 100%, con almeno 30 anni di servizio e contributi e decurtazione del 2,5% per anno mancante rispetto ai 40 anni di servizio.

Nel comunicato si ribadisce l’obiettivo di una scuola *“aperta e partecipata”* e la difesa della relazione educativa, della libertà di insegnamento e di apprendimento.
Per l’informazione, lo sciopero dei giornalisti – secondo giorno di protesta dopo il 28 novembre – avrà durata 24 ore contro il mancato rinnovo del contratto nazionale.
La **Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi)** parla di parola d’ordine *“dignità”* e denuncia: *“Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi hanno perso il 20% del potere di acquisto”*.

Secondo **Fnsi**, gli editori puntano a smontare il contratto che il Presidente della Repubblica **Sergio Mattarella** ha definito *“prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani”*.
Nel comunicato si contestano prepensionamenti a 62 anni, svuotamento delle redazioni, ricorso massiccio a collaboratori sottopagati e rifiuto di regole sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, con il rischio di sostituire il lavoro giornalistico.
Viene denunciata inoltre la mancata applicazione della legge sui compensi dovuti dai grandi operatori del web (**Ott**) per i contenuti editoriali, e una proposta degli editori sull’equo compenso giudicata persino peggiore di quella bocciata dal Consiglio di Stato nel 2016.

Impatto per utenti, diritti del lavoro e futuro dei servizi essenziali

Le tre agitazioni del 27 marzo toccano nodi strutturali: governance dei servizi pubblici locali, qualità e stabilità dell’istruzione, indipendenza dell’informazione professionale.
Per i cittadini, i disagi immediati riguarderanno spostamenti nelle grandi città, funzionamento delle scuole e fruizione delle notizie su più piattaforme.
Per le istituzioni e le imprese coinvolte, lo scontro verte su modelli di gestione, livelli salariali e garanzie minime a tutela di categorie considerate strategiche per il funzionamento democratico del Paese.

Le richieste di internalizzazione dei servizi TPL, di ruolo unico docente, di equo compenso e di regole chiare sull’Intelligenza Artificiale anticipano fronti di conflitto destinati a ripresentarsi nei prossimi mesi.
In assenza di soluzioni negoziali rapide, il rischio è l’inasprimento delle mobilitazioni, con ulteriori scioperi e un impatto crescente su utenti e famiglie.
Le date già annunciate nel settore dell’informazione, come quella del 16 aprile, indicano che la vertenza giornalistica potrebbe diventare un banco di prova cruciale per il rapporto tra potere politico, editori e diritto dei cittadini a un’informazione libera e di qualità.

FAQ

Quando si svolgono gli scioperi del 27 marzo 2025?

Gli scioperi si svolgono il 27 marzo, con fasce orarie diverse per trasporti locali, scuola e giornalisti, che incrociano le braccia per 24 ore.

Quali sono gli orari dello sciopero Atm a Milano?

A Milano, sulle linee **ATM**, lo sciopero AL Cobas è previsto dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

La scuola è aperta durante lo sciopero indetto dal Sisa?

Sì, le scuole restano formalmente aperte, ma il servizio potrebbe essere ridotto perché lo sciopero coinvolge docenti, dirigenti e personale Ata.

Cosa chiedono i giornalisti italiani con lo sciopero del 27 marzo?

I giornalisti chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto da 10 anni, recupero del 20% di potere d’acquisto e tutele per indipendenza professionale.

Da quali fonti provengono le informazioni su questi scioperi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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