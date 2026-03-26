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AI Dividend mensile da 1000 dollari sostiene chi perde il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale

AI Dividend mensile da 1000 dollari sostiene chi perde il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale

AI Dividend, il primo sussidio mirato per i lavoratori colpiti dall’AI

L’AI Dividend è il primo programma strutturato di sussidi economici dedicato a chi ha perso lavoro o reddito a causa dell’intelligenza artificiale. Nato negli Stati Uniti e operativo da questa settimana, eroga 1.000 dollari al mese per un anno, senza vincoli di spesa né obblighi di rendicontazione. Il progetto è promosso dalle organizzazioni no-profit AI Commons Project (legata al Fund for Guaranteed Income – F4GI) e What We Will, fondata dalla software engineer Kaitlin Cort per tutelare i lavoratori colpiti dall’automazione generativa.
L’obiettivo è offrire liquidità immediata e tempo per il reskilling, intervenendo su un vuoto concreto delle politiche del lavoro nell’era dell’AI generativa, mentre il dibattito pubblico su universal basic income e responsabilità delle Big Tech resta in gran parte teorico e privo di impegni finanziari diretti.

In sintesi:

  • Sussidio diretto di 1.000 dollari mensili per 12 mesi a lavoratori danneggiati dall’AI.
  • Target prioritario: operatori di call center, copywriter, giornalisti, data annotator e creativi.
  • Budget pilota di 300.000 dollari, obiettivo 3 milioni entro il 2026.
  • Pressione sulle Big Tech dell’AI perché finanzino concretamente la transizione dei lavoratori.

Alla base del programma c’è l’esperienza diretta di Kaitlin Cort, sviluppatrice e formatrice per iniziative come Per Scholas, Future Code e NYC Tech Talent Pipeline. Con l’adozione massiva di strumenti come Copilot e Claude, Cort ha osservato il rapido svuotamento del mercato per gli sviluppatori entry-level: le poche posizioni disponibili si riducono a mansioni ripetitive di supervisione del codice generato dall’AI, mentre i ruoli di ingresso vengono occupati quasi esclusivamente da ingegneri con almeno tre anni di esperienza.

Questa dinamica, già anticipata da analisi di manager come Aneesh Raman di LinkedIn, sta producendo una generazione di neolaureati e junior developer espulsi dal settore prima ancora di entrarvi. L’AI Dividend interviene proprio su questo segmento vulnerabile, affiancando reddito, orientamento e percorsi di riqualificazione.

Come funziona l’AI Dividend e chi ne può beneficiare

Il programma non è limitato al mondo degli sviluppatori. AI Commons Project valuta candidature in modo continuativo privilegiando operatori di call center, copywriter, giornalisti, lavoratori di data annotation e professionisti creativi che abbiano subito perdita di lavoro, riduzione di reddito o mancate opportunità per effetto diretto dell’adozione di sistemi di AI generativa.

Tra i primi beneficiari figurano tecnici a basso reddito, aspiranti software engineer disoccupati da mesi e lavoratori del settore tecnologico che non riescono a rientrare nel mercato da oltre un anno. Secondo Kaitlin Cort, almeno uno dei destinatari iniziali è attualmente senza fissa dimora, elemento che mostra la gravità sociale del fenomeno.

Per Nick Salazar, executive director di F4GI, l’impianto è chiaro: *“Tutti dicono ai lavoratori di imparare l’AI, ignorando che servono tempo, denaro e contatti. L’AI Dividend combina liquidità e reskilling, così i lavoratori possono capire il loro prossimo passo”*. Senza una base di sicurezza economica, ricordano gli organizzatori, è irrealistico chiedere a chi ha perso il lavoro di investire in nuova formazione.

Nella fase pilota sono coinvolti tra 25 e 50 lavoratori, per un budget complessivo di circa 300.000 dollari. L’obiettivo per il 2026 è arrivare a distribuire almeno 3 milioni di dollari, una crescita che richiede l’ingresso di finanziatori istituzionali e, soprattutto, delle stesse aziende che sviluppano i modelli di AI.

Qui si concentra la scommessa politica e reputazionale del progetto: dimostrare se i grandi player dell’AI sono disposti a sostenere concretamente i lavoratori che dichiarano di voler proteggere. Nick Salazar ha spiegato che sono in corso *“conversazioni attive con i principali lab di AI”* sul finanziamento di lungo periodo, con trattative specifiche già avviate con Anthropic.

Finora, le grandi aziende dell’AI – guidate da figure come Sam Altman, Dario Amodei ed Elon Musk – hanno sostenuto pubblicamente il concetto di universal basic income, ma non hanno ancora stanziato fondi diretti per iniziative mirate come l’AI Dividend.

Limiti, prospettive e nodo politico del reddito di base

L’AI Dividend va oltre il trasferimento monetario. I dati raccolti sui beneficiari serviranno a orientare percorsi di reskilling o addirittura di cambio radicale di carriera. Kaitlin Cort ha chiarito che per una parte dei partecipanti la soluzione potrebbe essere uscire dal settore tecnologico verso ambiti come sanità o mestieri qualificati, riconoscendo che il rientro nell’industria tech non è sempre realistico.

Il programma si affianca a reti di mutuo soccorso come Stop GenAI, che offre supporto a artisti, accademici, scrittori e creativi, ma se ne distingue per il modello strutturato: pagamenti mensili prevedibili e incondizionati, selezione continua tramite sondaggio sul sito di AI Commons Project e un chiaro focus sulla transizione professionale. La scalabilità resta però legata alla disponibilità finanziaria dei grandi attori dell’AI.

Resta aperta la questione terminologica e politica. Il BIEN (Basic Income Earth Network), principale rete accademica internazionale sul reddito di base, ha osservato che l’AI Dividend non può essere considerato un vero basic income, mancando il requisito chiave dell’universalità: è un sussidio mirato a una categoria di lavoratori specifica, non un trasferimento garantito a tutti i residenti.

La distinzione non è formale: programmi categoriali non possono essere utilizzati come prova a favore o contro l’universal basic income nel dibattito politico. Gli stessi organizzatori accettano questa definizione, presentando l’AI Dividend come primo tentativo strutturato di risposta diretta, in denaro, alle conseguenze occupazionali dell’AI. La domanda di fondo, ora, è se le Big Tech trasformeranno il sostegno dichiarato ai lavoratori in impegni finanziari vincolanti.

FAQ

Che cos’è esattamente il programma AI Dividend

L’AI Dividend è un sussidio mirato: 1.000 dollari al mese per 12 mesi, destinato a lavoratori penalizzati dall’adozione di sistemi di intelligenza artificiale.

Chi può candidarsi per ricevere l’AI Dividend

Possono candidarsi lavoratori di call center, copywriter, giornalisti, data annotator, creativi e tecnici a basso reddito che dimostrino un impatto occupazionale diretto dell’AI.

Come vengono finanziati i 3 milioni di dollari previsti entro il 2026

L’obiettivo dichiarato è raggiunto tramite donazioni filantropiche, fondi del F4GI e, auspicabilmente, contributi diretti delle principali aziende dell’intelligenza artificiale.

L’AI Dividend è un reddito universale di base

No, il programma è un sussidio categoriale. Non è universale né erogato a tutti i residenti, quindi non rientra nella definizione tecnica di reddito di base.

Da quali fonti giornalistiche è stata elaborata questa analisi

Questa analisi è stata elaborata a partire da informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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