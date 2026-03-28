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Irene Grandi racconta l’addio alla musica e la rinascita personale

Irene Grandi racconta l’addio alla musica e la rinascita personale

Irene Grandi a Canzonissima: confessione sul ritiro e forza della sorellanza

La seconda puntata di Canzonissima, in onda sabato 28 marzo dagli studi Rai del Foro Italico a Roma, diventa il palcoscenico di una confessione inedita di Irene Grandi. La cantautrice sceglie di interpretare La donna cannone e collega il celebre brano a un periodo di crisi personale e professionale che l’ha portata ad allontanarsi dalla musica. Al centro del racconto ci sono il tema della sorellanza, il ruolo decisivo dell’amica del cuore Benedetta e la ricerca di autenticità dopo 15 anni di carriera ininterrotta. La serata prosegue con altre dediche: il tenore pop Vittorio Grigolo sceglie “’O sole mio” per la figlia Biancamaria, trasformando il palco in un racconto corale di legami affettivi e rinascite personali.

In sintesi:

  • Irene Grandi a Canzonissima racconta il suo periodo di smarrimento artistico e personale.
  • La cantante rivela l’importanza dell’amica Benedetta e della sorellanza nella rinascita emotiva.
  • Un viaggio in un luogo dove lo yoga è stile di vita segna la svolta interiore.
  • Vittorio Grigolo dedica “’O sole mio” alla figlia Biancamaria, “sole di papà”.

Crisi, fuga e rinascita: il racconto in prima persona di Irene Grandi

Nel suo intervento a Canzonissima, Irene Grandi lega La donna cannone alle amiche che sostengono “quando voli” e raccolgono “quando cadi”. Ripercorrendo la sua carriera, confessa di essersi sentita intrappolata in un personaggio dopo “15 anni di lavoro in cui era stato tutto bello”.

La cantante parla apertamente di “smarrimento” e della domanda chiave: come rimanere vera quando si è costretti a recitare un ruolo continuo. Il punto di rottura arriva dopo un Festival di Sanremo definito “difficile”, litigi e molta stanchezza accumulata. In lacrime, chiama l’amica del cuore Benedetta, che vive a Bruxelles.

*“Mi ha trovato in pochi minuti un posto dove fuggire, dall’altra parte del mondo, dove lo yoga è uno stile di vita. Appena sono scesa dall’aereo mi sono sentita subito meglio”*, racconta. Da quell’esperienza Grandi ricava una lezione esistenziale: *“La sorellanza mi ha salvata… si sta male quando ci si ostina a essere qualcosa che non siamo”*. L’amore, per lei, è sostegno nella caduta oltre che celebrazione nel successo.

L’abbraccio con Benedetta e la dedica di Vittorio Grigolo alla figlia

Dopo l’esecuzione de La donna cannone, il racconto televisivo trova il suo culmine emotivo: in platea, all’auditorium Rai del Foro Italico, compare a sorpresa l’amica Benedetta. Il loro abbraccio chiude simbolicamente il cerchio della crisi e della rinascita, con l’amica che sottolinea: *“Lei c’è sempre stata per me, era il minimo esserci per lei”*. Le due lasciano la scena mano nella mano, immagine potente di alleanza femminile.

La puntata di Canzonissima insiste così sul filo conduttore degli affetti. Vittorio Grigolo dedica “’O sole mio” alla figlia Biancamaria: *“Ha rimesso in moto l’energia di tutta la famiglia, ma soprattutto la mia. Mi faccio fare di tutto da lei, è una bambina incredibile. È solare, quindi le dedico ‘O sole mio’, perché lei è davvero il sole di papà”*. Le storie personali diventano parte integrante del racconto musicale, rafforzando il legame emotivo con il pubblico televisivo e digitale.

FAQ

Perché Irene Grandi si è allontanata dalla musica per un periodo?

Irene Grandi si è allontanata per uno smarrimento identitario: dopo 15 anni di carriera continuativa non si riconosceva più nel “personaggio” pubblico che sentiva di dover interpretare.

Che ruolo ha avuto l’amica Benedetta nella rinascita di Irene Grandi?

L’amica Benedetta ha organizzato in pochi minuti un viaggio “di fuga” in un luogo dove lo yoga è stile di vita, permettendo a Grandi di ritrovare equilibrio e serenità emotiva.

Che significato dà Irene Grandi al concetto di sorellanza?

Grandi definisce la sorellanza come presenza concreta: chi ti sostiene quando voli e ti raccoglie quando cadi, riconoscendo in questa rete femminile il vero motore della sua rinascita personale.

A chi ha dedicato Vittorio Grigolo la canzone ’O sole mio a Canzonissima?

Vittorio Grigolo ha dedicato “’O sole mio” alla figlia Biancamaria, descrivendola come il “sole di papà” che ha riattivato l’energia dell’intera famiglia.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Canzonissima e Irene Grandi?

La notizia è stata elaborata a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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