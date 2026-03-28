Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gianluca Grignani sospende il tour per gravi complicazioni di salute

Gianluca Grignani annulla il tour di maggio per motivi di salute

Il cantautore Gianluca Grignani ha annullato il tour di fine maggio 2026 per motivi di salute.

Le tre date cancellate erano previste a Castelraimondo (provincia di Macerata), Milano e Roma.

L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove l’artista ha parlato di *“problemi fisici non gravi”* ma tali da imporre uno stop.

Il tour, vicino al tutto esaurito, avrebbe segnato un nuovo capitolo artistico dopo il ritorno al Festival di Sanremo.

I biglietti saranno interamente rimborsati entro una precisa finestra temporale.

La scelta, pur sofferta, punta a tutelare la salute del cantautore e a garantire in futuro esibizioni all’altezza delle aspettative del pubblico.

In sintesi:

Tour di Gianluca Grignani annullato per problemi fisici non gravi ma da monitorare.

annullato per problemi fisici non gravi ma da monitorare. Cancellate le date di Castelraimondo , Milano e Roma previste a fine maggio.

, e previste a fine maggio. Biglietti rimborsabili da oggi fino al 27 aprile tramite i canali ufficiali.

Grignani promette il ritorno dal vivo dopo il completo recupero fisico.

Dettagli sulle date annullate e sulle motivazioni ufficiali

Il mini tour di Gianluca Grignani prevedeva tre concerti indoor: il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, in provincia di Macerata, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Le date avevano registrato *quasi il tutto esaurito* con largo anticipo, confermando il forte legame tra il cantautore e il suo pubblico.

Sui social, l’artista ha espresso il suo rammarico: *“Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente”*.

Grignani ha ricordato l’entusiasmo ritrovato sulle strade di Sanremo e il ritorno al Festival, che avevano alimentato la voglia di suonare dal vivo, dopo mesi di lavoro in studio per preparare i live e finire il nuovo album.

Negli ultimi giorni, però, sono emersi *“problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante”*, costringendolo a fermarsi.

L’artista chiede comprensione per la decisione di “mettere in pausa la musica” e promette ai fan: *“Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”*.

Rimborsi, fan e possibili sviluppi futuri del tour

I possessori dei biglietti potranno richiedere il rimborso da oggi fino al 27 aprile, seguendo le indicazioni del circuito di prevendita utilizzato al momento dell’acquisto.

La finestra temporale definita consente ai fan di recuperare integralmente la spesa sostenuta per i concerti di Castelraimondo, Milano e Roma.

La scelta di annullare, e non semplicemente rinviare, punta a evitare incertezze sulle nuove date finché le condizioni di salute di Grignani non saranno totalmente stabilizzate.

In prospettiva, il lavoro in studio sull’album già quasi completato lascia aperta la possibilità che il ritorno dal vivo coincida con un nuovo progetto discografico, potenzialmente accompagnato da un calendario di concerti riprogrammati con maggiore respiro e pianificazione.

FAQ

Perché Gianluca Grignani ha annullato il tour di maggio 2026?

La cancellazione è dovuta a problemi fisici non gravi ma abbastanza seri da richiedere cure e attenzione costante, imponendo uno stop temporaneo ai concerti.

Quali date del tour di Gianluca Grignani sono state annullate?

Sono stati annullati i concerti del 23 maggio a Castelraimondo, del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Come ottenere il rimborso dei biglietti per i concerti annullati?

Il rimborso è disponibile fino al 27 aprile, rivolgendosi esclusivamente al punto vendita o al circuito online presso cui è stato acquistato il biglietto.

Il tour di Gianluca Grignani verrà recuperato con nuove date?

Al momento non sono state annunciate nuove date. È plausibile che eventuali recuperi vengano valutati solo dopo il pieno recupero fisico dell’artista.

Qual è la fonte delle informazioni su tour e rimborsi di Gianluca Grignani?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.