michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Gianluca Grignani sospende il tour per gravi complicazioni di salute

Gianluca Grignani sospende il tour per gravi complicazioni di salute

Gianluca Grignani annulla il tour di maggio per motivi di salute

Il cantautore Gianluca Grignani ha annullato il tour di fine maggio 2026 per motivi di salute.
Le tre date cancellate erano previste a Castelraimondo (provincia di Macerata), Milano e Roma.
L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove l’artista ha parlato di *“problemi fisici non gravi”* ma tali da imporre uno stop.

Il tour, vicino al tutto esaurito, avrebbe segnato un nuovo capitolo artistico dopo il ritorno al Festival di Sanremo.
I biglietti saranno interamente rimborsati entro una precisa finestra temporale.
La scelta, pur sofferta, punta a tutelare la salute del cantautore e a garantire in futuro esibizioni all’altezza delle aspettative del pubblico.

In sintesi:

  • Tour di Gianluca Grignani annullato per problemi fisici non gravi ma da monitorare.
  • Cancellate le date di Castelraimondo, Milano e Roma previste a fine maggio.
  • Biglietti rimborsabili da oggi fino al 27 aprile tramite i canali ufficiali.
  • Grignani promette il ritorno dal vivo dopo il completo recupero fisico.

Dettagli sulle date annullate e sulle motivazioni ufficiali

Il mini tour di Gianluca Grignani prevedeva tre concerti indoor: il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, in provincia di Macerata, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Le date avevano registrato *quasi il tutto esaurito* con largo anticipo, confermando il forte legame tra il cantautore e il suo pubblico.
Sui social, l’artista ha espresso il suo rammarico: *“Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente”*.

Grignani ha ricordato l’entusiasmo ritrovato sulle strade di Sanremo e il ritorno al Festival, che avevano alimentato la voglia di suonare dal vivo, dopo mesi di lavoro in studio per preparare i live e finire il nuovo album.
Negli ultimi giorni, però, sono emersi *“problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante”*, costringendolo a fermarsi.

L’artista chiede comprensione per la decisione di “mettere in pausa la musica” e promette ai fan: *“Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”*.

Rimborsi, fan e possibili sviluppi futuri del tour

I possessori dei biglietti potranno richiedere il rimborso da oggi fino al 27 aprile, seguendo le indicazioni del circuito di prevendita utilizzato al momento dell’acquisto.

La finestra temporale definita consente ai fan di recuperare integralmente la spesa sostenuta per i concerti di Castelraimondo, Milano e Roma.
La scelta di annullare, e non semplicemente rinviare, punta a evitare incertezze sulle nuove date finché le condizioni di salute di Grignani non saranno totalmente stabilizzate.

In prospettiva, il lavoro in studio sull’album già quasi completato lascia aperta la possibilità che il ritorno dal vivo coincida con un nuovo progetto discografico, potenzialmente accompagnato da un calendario di concerti riprogrammati con maggiore respiro e pianificazione.

FAQ

Perché Gianluca Grignani ha annullato il tour di maggio 2026?

La cancellazione è dovuta a problemi fisici non gravi ma abbastanza seri da richiedere cure e attenzione costante, imponendo uno stop temporaneo ai concerti.

Quali date del tour di Gianluca Grignani sono state annullate?

Sono stati annullati i concerti del 23 maggio a Castelraimondo, del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Come ottenere il rimborso dei biglietti per i concerti annullati?

Il rimborso è disponibile fino al 27 aprile, rivolgendosi esclusivamente al punto vendita o al circuito online presso cui è stato acquistato il biglietto.

Il tour di Gianluca Grignani verrà recuperato con nuove date?

Al momento non sono state annunciate nuove date. È plausibile che eventuali recuperi vengano valutati solo dopo il pieno recupero fisico dell’artista.

Qual è la fonte delle informazioni su tour e rimborsi di Gianluca Grignani?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache