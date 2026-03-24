Iran lancia missile devastante su Tel Aviv e distrugge facciate di numerosi edifici residenziali

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Club del Sole avvia maxi Sale & Operating Lease Back nel turismo open air

Il gruppo italiano Club del Sole, leader nel turismo open air, ha perfezionato a marzo a Roma la prima operazione strutturata di Sale & Operating Lease Back nel comparto italiano delle vacanze all’aria aperta. L’operazione coinvolge Swiss Life Asset Managers France come investitore istituzionale e riguarda la componente immobiliare di 5 villaggi per oltre 2.800 unità abitative, mantenendo però invariata la gestione operativa da parte di Club del Sole tramite un contratto di lungo periodo. L’obiettivo è liberare capitale per accelerare sviluppo, acquisizioni e partnership, senza impatti su ospiti, territori e collaboratori. L’operazione, supportata da advisor finanziari e legali di primario standing, segna un passaggio chiave nella maturità industriale del turismo open air italiano e punta a rafforzare la leadership di Club del Sole e l’attrattività del settore verso la finanza istituzionale.

In sintesi:

  • Prima operazione strutturata di Sale & Operating Lease Back nel turismo open air italiano.
  • Coinvolti 5 villaggi Club del Sole, oltre 2.800 unità abitative cedute a Swiss Life.
  • Gestione operativa invariata: continuità totale per ospiti, territori e collaboratori.
  • Capitale liberato destinato a crescita, acquisizioni e maggiore diversificazione geografica.

Struttura finanziaria, advisor coinvolti e impatti industriali dell’operazione

L’operazione vede Swiss Life Asset Managers France affiancata da Clearwater ed Edmond de Rothschild come advisor finanziari, oltre a First Growth, Clifford Chance e Gleeds. Club del Sole è assistita da Mediobanca in qualità di advisor finanziario, da Studio Legale Pedersoli Gattai, Ryze, Studio Scala – Giondi e dal Notaio Marchetti.

La cessione riguarda esclusivamente la proprietà di specifici asset real estate e non modifica modello gestionale, posizionamento e standard di qualità. Club del Sole continua a operare i villaggi tramite contratto di Operating Lease Back di lungo termine, preservando la relazione con clienti, dipendenti e comunità locali.

La liquidità generata consente al gruppo – già in crescita a doppia cifra dei ricavi anno su anno – di accelerare il piano industriale: nuove acquisizioni, partnership strategiche, investimenti di riqualificazione e ampliamento del network, con maggiore equilibrio tra proprietà immobiliare e gestione operativa. L’operazione consolida un modello capital light, tipico dei grandi player europei dell’hospitality, migliorando flessibilità finanziaria e capacità di scalare il business open air lungo la penisola e all’estero.

Nuova fase per il turismo open air italiano e prospettive di mercato

Per il presidente Riccardo Giondi, *“questa operazione segna un passaggio importante per il turismo Open Air italiano”*. L’ingresso della finanza istituzionale anche sul fronte real estate viene interpretato come riconoscimento della piena maturità industriale del comparto e come precedente destinato a favorire nuove operazioni simili nel mercato nazionale.

Il coinvolgimento di advisor di standing internazionale e di un investitore come Swiss Life Asset Managers France aumenta la credibilità dell’ospitalità outdoor agli occhi dei capitali globali. Johanna Capoani, Head of Hospitality Portfolio Management di Swiss Life Asset Managers France, sottolinea come l’ospitalità open air rappresenti *“una asset class fondata su destinazioni concrete, radicate nei territori e ricche di identità”* e come l’esperienza di Club del Sole rafforzi l’ambizione di sviluppare questa strategia su asset rari e ad alto valore.

La transazione conferma la crescente attrattività del turismo open air italiano e consolida il posizionamento di Clearwater nei segmenti leisure, hospitality e real estate. Per Club del Sole, l’operazione è un passo verso il rafforzamento della leadership nazionale e l’ingresso stabile tra i principali player europei del settore, aprendo una nuova fase di crescita dimensionale e qualitativa per l’intero comparto.

FAQ

Cosa significa Sale & Operating Lease Back nel turismo open air?

Si tratta della vendita della componente immobiliare a un investitore, con contestuale riaffitto di lungo periodo, mantenendo totalmente invariata la gestione operativa delle strutture ricettive.

L’operazione cambia qualcosa per gli ospiti dei villaggi Club del Sole?

No, l’operatività resta invariata: stessi villaggi, standard qualitativi, servizi e personale. L’operazione riguarda solo la proprietà immobiliare di alcuni asset selezionati.

Come verrà utilizzato il capitale liberato da Club del Sole?

Sarà destinato principalmente a nuove acquisizioni, partnership strategiche, riqualificazione dei villaggi esistenti e maggiore diversificazione geografica dell’offerta open air.

Perché Swiss Life investe nel turismo open air italiano?

Perché considera l’ospitalità outdoor una asset class matura, ancorata ai territori, con domanda crescente e ritorni interessanti nel medio-lungo periodo.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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