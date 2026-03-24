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Gattina Rosi brutalmente violentata a Roma, la denuncia dei volontari e l’appello urgente ai testimoni

Gattina Rosi brutalmente violentata a Roma, la denuncia dei volontari e l’appello urgente ai testimoni

Gattina brutalmente violentata a Tor Tre Teste, Roma indaga su maltrattamenti animali

Una gattina randagia di colonia felina, ribattezzata Rosi, è stata ritrovata gravemente ferita in via Francesco Tovaglieri 29, nel quartiere romano di Tor Tre Teste. A scoprirla, nel fine settimana precedente a lunedì 23 marzo, è stata una famiglia che da tempo se ne prendeva cura.
Trasportata d’urgenza in una clinica veterinaria, è emerso che l’animale è stata vittima di uno stupro, con traumi genitali compatibili con una violenza intenzionale. Rosi è ora ricoverata in prognosi riservata.
La sezione di Ostia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha assunto la gestione del caso e presenterà denuncia con il supporto del consigliere capitolino Rocco Ferraro, chiedendo alla cittadinanza di collaborare per individuare i responsabili.

In sintesi:

  • Gattina di colonia felina ritrovata gravemente ferita a Tor Tre Teste, a Roma.
  • Accertata violenza sessuale: traumi genitali compatibili con stupro intenzionale e brutale.
  • LNDC Ostia assume spese veterinarie, attiva canali istituzionali e presenta denuncia.
  • Appello ai residenti della zona per segnalare movimenti sospetti nel weekend precedente.

Indagini in corso e responsabilità istituzionali sul caso di Rosi

Gli esami clinici eseguiti sulla gattina Rosi hanno escluso incidenti o patologie naturali: i traumi sono riconducibili a un abuso sessuale particolarmente violento. L’animale è sottoposto a fluidoterapia e a un intenso protocollo antidolorifico per tentare di stabilizzarne le condizioni.

Secondo i volontari, la violenza risalirebbe a due o tre giorni prima del ritrovamento. Questo elemento temporale è cruciale per circoscrivere il periodo in cui potrebbero essersi verificati movimenti sospetti in via Tovaglieri e nelle aree limitrofe di Tor Tre Teste.

La sezione di Ostia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha informato formalmente il consigliere di Roma Capitale Rocco Ferraro per attivare un percorso istituzionale strutturato. Sarà presentata una denuncia alle autorità competenti per maltrattamento e violenza sugli animali, reati disciplinati dal Codice penale italiano e oggetto di crescente attenzione giurisprudenziale e politica.

Condanna, appello ai cittadini e possibili ricadute future

La presidente di LNDC Ostia, Emanuela Bignami, ha definito l’episodio come «un atto di una violenza inqualificabile», chiedendo una risposta «immediata e ferma» dalle istituzioni.

L’appello alla cittadinanza, in particolare ai residenti di Tor Tre Teste e di via Tovaglieri, punta a raccogliere testimonianze utili: immagini di videocamere, segnalazioni di persone sospette, movimenti inconsueti rispetto alla colonia felina.

Il caso di Rosi potrebbe diventare un test per l’effettiva applicazione delle norme contro il maltrattamento animale e per rafforzare i controlli sulle colonie feline urbane, spesso prive di adeguata vigilanza nonostante il riconoscimento giuridico e sanitario.

FAQ

Cosa è accaduto esattamente alla gattina Rosi a Tor Tre Teste?

La gattina Rosi è stata brutalmente violentata, con gravi traumi genitali accertati dai veterinari, ed è ora ricoverata in prognosi riservata.

Dove e quando è stata ritrovata la gattina violentata a Roma?

Rosi è stata trovata in via Francesco Tovaglieri 29, a Tor Tre Teste, e soccorsa lunedì 23 marzo.

Chi sta seguendo il caso e sostenendo le cure veterinarie?

La sezione di Ostia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane copre le spese e coordina azioni legali e istituzionali.

Cosa possono fare i residenti di Tor Tre Teste per aiutare le indagini?

I residenti possono segnalare subito alle autorità eventuali movimenti sospetti, testimonianze dirette o riprese di videocamere private della zona.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso di maltrattamento animale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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