BRITA ridefinisce il benessere con “Drink Better. Do Better.”: autenticità e sostenibilità al centro della nuova strategia globale

BRITA, leader mondiale nelle soluzioni per l’ottimizzazione dell’acqua potabile, rinnova completamente la propria immagine con una strategia di comunicazione che intreccia autenticità, benessere e sostenibilità. Il nuovo claim, “Drink Better. Do Better.”, sintetizza una filosofia semplice ma potente: migliorare la qualità dell’acqua e, allo stesso tempo, migliorare la qualità della vita e dell’ambiente.

L’autenticità come nuova forma di benessere

La trasformazione di BRITA parte da un presupposto chiaro: oggi i consumatori, in particolare le nuove generazioni, cercano marchi autentici che rispecchino i loro valori e il loro stile di vita. In questo contesto, BRITA si propone come “esperto di idratazione di fiducia”, promuovendo una cultura dell’acqua consapevole e sostenibile.

La nuova visione si fonda su tre pilastri strategici: individualizzazione, per offrire soluzioni di idratazione personalizzate; benessere, inteso come equilibrio tra corpo, mente e ambiente; e impatto, con un impegno tangibile verso la riduzione della plastica e la protezione del pianeta.

Come spiega l’azienda, scegliere BRITA non significa solo filtrare l’acqua, ma anche filtrare le scelte di vita: un gesto quotidiano che riduce l’uso di plastica monouso e contribuisce alla salute collettiva. “Drink Better. Do Better.” è dunque molto più di un claim pubblicitario: è una dichiarazione d’intenti per un futuro più autentico, sociale e sostenibile.

Giovani europei e autenticità: un legame sempre più forte

Per costruire una comunicazione radicata nei valori delle nuove generazioni, BRITA ha commissionato a Civey un ampio sondaggio su 6.500 giovani europei tra i 16 e i 30 anni. I risultati, raccolti nel “White Paper”, sono rivelatori: il 58% degli intervistati dichiara che essere autentici li rende più felici, mentre il 43% ritiene che l’autenticità sia ciò che permette loro di sentirsi “veramente vivi”.

Tuttavia, emerge anche un paradosso: l’86% dei giovani si considera autentico, ma il 64% crede che i propri coetanei non riescano a esserlo. Addirittura uno su quattro (23%) ammette di nascondere il proprio vero sé sui social media, trasformando le piattaforme digitali in palcoscenici più che in spazi di connessione reale.

Da qui nasce la missione di BRITA: colmare il “gap di autenticità” e diventare un marchio che accompagna i giovani nella vita quotidiana, con iniziative legate a musica, sport, fitness e socialità autentica. Una strategia che si traduce in contenuti, esperienze e partnership capaci di far emergere l’identità di ciascuno attraverso l’atto più naturale: bere acqua.

La “Global Content Strategy” e il BRITA Relevance Index

Per dare concretezza a questa visione, BRITA ha sviluppato una Global Content Strategy articolata in quattro tipologie di contenuto, pensata per dialogare in modo diretto e coerente con i diversi target di pubblico. La nuova architettura comunicativa entrerà pienamente in funzione nel 2025 in area EMEA, per poi estendersi nel 2026 ad APAC, Cina e canali B2B.

Ma la vera novità è l’introduzione del BRITA Relevance Index, un nuovo KPI che misurerà non solo la notorietà del brand, ma soprattutto il suo grado di rilevanza emotiva nella vita delle persone. Questo indice consentirà all’azienda di valutare in modo continuativo quanto BRITA riesca davvero a “fare la differenza” nella percezione e nel comportamento dei consumatori.

Il progetto riflette una visione olistica del marketing contemporaneo: non più limitato a vendere un prodotto, ma impegnato a costruire senso e valore condiviso. In un’epoca in cui il benessere è sempre più legato alla sostenibilità, BRITA punta a essere il punto di riferimento per un’idratazione consapevole, con un linguaggio fresco e trasparente, perfettamente in linea con la sensibilità dei giovani adulti.

MyPersonalTrainers Days: il debutto del nuovo corso BRITA

La nuova identità di BRITA è stata lanciata ufficialmente ai MyPersonalTrainers Days di Milano, il 13 e 14 settembre, sotto l’Arco della Pace. L’azienda, presente come partner tecnico, ha distribuito oltre 3.000 litri d’acqua filtrata, evitando l’utilizzo di circa 6.000 bottiglie di plastica da mezzo litro.

L’evento, con 20.000 visitatori e un flusso costante allo stand BRITA, ha rappresentato un successo di visibilità e impatto ambientale. Particolarmente apprezzate le attività collaterali: dalla sponsorizzazione del work-out di Nicolò Famiglietti alla fornitura d’acqua per il torneo VIP di Padel con le Football Legends come Vieri e Matri, simboli di sportività e autenticità.

Questa presenza ha consolidato l’immagine del brand come alleato del benessere quotidiano, portando in scena la propria missione: offrire un’idratazione migliore per una vita e un pianeta migliori.

Un gruppo globale con radici solide

Con un fatturato di 691 milioni di euro e 2.314 dipendenti nel mondo (di cui 1.216 in Germania), BRITA Group è oggi una delle aziende leader nell’ottimizzazione dell’acqua potabile. Fondata nel 1966 e con sede a Taunusstein, vicino a Wiesbaden, l’azienda a conduzione familiare opera in 69 Paesi e conta 30 filiali, con siti produttivi in Germania, Regno Unito, Italia e Cina.

Pioniera nell’invenzione della caraffa filtrante domestica, BRITA oggi sviluppa soluzioni integrate per uso domestico e professionale — dai sistemi sottolavello agli erogatori di rete per uffici, scuole e strutture sanitarie.

Dal 2016, l’azienda collabora con la Whale and Dolphin Conservation (WDC) per proteggere gli oceani dai rifiuti plastici, contribuendo alla salvaguardia di balene e delfini. È la conferma che, per BRITA, il concetto di “Do Better” va oltre la comunicazione: è una responsabilità concreta verso l’ambiente e la vita marina.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.brita.net.

FAQ

1. Cosa significa il nuovo claim “Drink Better. Do Better.” di BRITA?

Significa scegliere un’acqua più pura e sostenibile, migliorando al contempo il proprio benessere e contribuendo alla tutela del pianeta.

2. In che modo BRITA vuole avvicinarsi ai giovani consumatori?

Attraverso una comunicazione basata su autenticità, esperienze legate a musica, sport e socialità reale, e con campagne che valorizzano la sostenibilità quotidiana.

3. Cos’è il BRITA Relevance Index?

È un nuovo indicatore di performance che misura la rilevanza emotiva del marchio nella vita delle persone, andando oltre la semplice notorietà.

4. Qual è l’impegno di BRITA per l’ambiente?

Oltre alla riduzione della plastica monouso, BRITA collabora con la Whale and Dolphin Conservation per proteggere gli oceani e promuove l’uso consapevole delle risorse idriche.