nutribullet® Flex™: la rivoluzione del blending on-the-go

nutribullet®, marchio iconico e punto di riferimento mondiale per i personal blender, presenta il nuovo nutribullet® Flex™ Portable Blender, la nuova frontiera del blending portatile. Un dispositivo compatto e intelligente, pensato per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo, sano e dinamico, senza rinunciare alla qualità delle proprie bevande anche fuori casa.

Con tecnologia di ultima generazione, ricarica USB-C e design leggero, Flex™ rappresenta la perfetta sintesi tra potenza e libertà di movimento. Dalla palestra all’ufficio, fino ai viaggi più avventurosi, offre un’esperienza di frullatura efficiente e immediata, garantendo smoothie, shake e bevande energetiche sempre fresche e pronte all’uso.

Potenza compatta per uno stile di vita dinamico

Il cuore del nuovo nutribullet® Flex™ è una base motore da 7,4V, in grado di assicurare prestazioni elevate in un formato ultraleggero. Il sistema “one-click detach” permette di frullare e staccare la tazza con un solo gesto, trasformando l’unità motore in una comoda borraccia on-the-go, riducendo il peso complessivo del 50%* rispetto ai precedenti modelli.

La lama a 4 punte in acciaio inox consente di tritare ghiaccio, frutta congelata e ingredienti densi senza difficoltà, ottenendo risultati vellutati e omogenei. A completare il tutto, la caraffa in Tritan™ da 590 ml e il coperchio leak-proof garantiscono una tenuta perfetta, evitando fuoriuscite indesiderate anche durante il trasporto.

Questo approccio “ibrido” — tra potenza e praticità — rende Flex™ un alleato perfetto per chi desidera alimentarsi in modo sano anche lontano da casa, senza compromessi sulla qualità o sul gusto.

Tecnologia intelligente e autonomia prolungata

Il nuovo Flex™ Portable Blender si distingue per un’interfaccia LED multicolore a quattro livelli, che permette di monitorare in tempo reale lo stato di carica e il funzionamento del dispositivo.

Grazie alla ricarica USB-C, è possibile utilizzarlo ovunque: basta collegarlo a un laptop, power bank o presa standard per assicurarsi fino a 11 cicli di blending con una singola ricarica completa.

Tutti i componenti — lama, coperchio e caraffa — sono lavabili in lavastoviglie, semplificando al massimo la pulizia quotidiana e garantendo igiene e praticità anche nei contesti più dinamici.

Disponibile in sei colorazioni — White, Dark Grey, Blue, Green, Orange e Violet — il nutribullet® Flex™ è proposto al prezzo consigliato di €74,90, pur lasciando ai rivenditori la libertà di definire il prezzo finale.

Un brand che ispira benessere dal 2003

Dal 2003, nutribullet® persegue una missione chiara: ispirare un nuovo approccio alla nutrizione quotidiana, offrendo strumenti semplici ma tecnologicamente avanzati per migliorare il benessere di tutti. Con oltre 80 milioni di clienti nel mondo, il brand si è affermato come leader nel settore dei personal blender grazie ai suoi modelli di punta — tra cui NutriBullet e Magic Bullet — diventati sinonimo di salute e semplicità.

Come sottolineano dall’azienda, “il nostro obiettivo è rendere l’alimentazione semplice, facile ed efficace”. Con il nuovo Flex™ Portable Blender, nutribullet® conferma ancora una volta la propria capacità di anticipare le tendenze e ridefinire il modo in cui le persone si prendono cura del proprio corpo, in movimento e con stile.

FAQ

1. Qual è l’autonomia del nutribullet® Flex™ Portable Blender?

Fino a 11 cicli di blending con una sola ricarica completa tramite porta USB-C.

2. È possibile utilizzare il nutribullet® Flex™ per tritare ghiaccio o frutta congelata?

Sì, grazie alla lama a 4 punte in acciaio inox il dispositivo può tritare anche ingredienti duri come ghiaccio e frutta surgelata.

3. I componenti sono lavabili in lavastoviglie?

Assolutamente sì: lama, coperchio e caraffa sono tutti lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplice e veloce.

4. In quali colorazioni è disponibile e qual è il prezzo consigliato?

Il nutribullet® Flex™ è disponibile in sei colorazioni — bianco, grigio scuro, blu, verde, arancione e viola — al prezzo consigliato di €74,90.