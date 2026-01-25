Intelligenza artificiale alleata o minaccia silenziosa al lavoro umano, perché la scelta di oggi decide il nostro futuro

Intelligenza artificiale alleata o minaccia silenziosa al lavoro umano, perché la scelta di oggi decide il nostro futuro

Le visioni di un futuro dominato da eserciti di robot entusiasmano figure come Elon Musk, che a Davos ha immaginato un mondo con “più robot che persone”, persino nella cura dei bambini. Dietro questa utopia tecnologica c’è però un enorme squilibrio di potere: poche figure, per lo più uomini, stanno decidendo in solitudine la traiettoria dell’innovazione, dalla chatbot Grok di X alle smart glasses di Meta, già usate per riprese occulte.

Nel frattempo, restano in gran parte inevase le domande su abusi, dati, sicurezza e impatti sociali. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha avvertito che la mancata regolazione dell’IA è una minaccia sistemica e che la tecnologia sta correndo molto più veloce delle istituzioni.

Se i miliardi bruciati nel metaverso di Mark Zuckerberg sembrano un monito, gli investimenti si stanno già spostando verso applicazioni più invasive e meno visibili, dal riconoscimento facciale alla sorveglianza intelligente, con enormi rischi di concentrazione di potere nelle mani di poche big tech.

Lavoro, tsunami digitale e il “Turing trap”

Per la maggior parte dei cittadini l’IA non arriverà come robot babysitter, ma come scossa al mercato del lavoro. Il FMI parla apertamente di “tsunami”: mansioni trasformate o cancellate, con effetti diretti su salari, stabilità e dignità professionale. Al World Economic Forum, sondaggi come quello di PWC mostrano che oltre l’80% dei CEO nel Regno Unito pone l’IA al centro degli investimenti, ma solo una minoranza vede già risparmi di costo, creando una pressione crescente a tagliare il costo del lavoro.

Il ricercatore di Stanford Erik Brynjolfsson documenta che i giovani lavoratori statunitensi tra 22 e 25 anni stanno già subendo perdite occupazionali nei settori in cui l’IA automatizza, invece di affiancare, il lavoro umano. In un paper sulla “Turing trap”, Brynjolfsson sostiene che l’obiettivo di imitare l’uomo – anziché potenziarlo – sposta il potere economico e politico verso chi controlla la tecnologia.

Orientare l’IA all’“augmentazione” significa invece mantenere il lavoratore al centro della catena del valore, con strumenti che ampliano competenze, produttività e capacità decisionale invece di sostituirle.

Un’IA con permesso sociale

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, descrive uno scenario in cui gli algoritmi liberano tempo ai medici nei paesi del Sud globale, o supportano professionisti sovraccarichi, dall’istruzione alla sanità. Ma avverte: senza un chiaro miglioramento della vita delle persone, la tecnologia rischia di perdere la propria “licenza sociale”.

Fra consumi energetici elevati, uso intensivo di acqua nei data center e capitali concentrati in poche mani, la tolleranza pubblica diminuirà rapidamente se l’esperienza quotidiana dell’IA sarà licenziamenti, precarietà e contenuti tossici. Per questo il FMI chiede investimenti massicci in formazione e riqualificazione, politiche di concorrenza più dure e reti di welfare capaci di assorbire gli shock tecnologici.

I sindacati, dalla AFL-CIO guidata da Liz Shuler alle confederazioni europee, chiedono che l’aumento di produttività venga redistribuito, con contrattazione su introduzione degli algoritmi, partecipazione agli utili e tutela nei processi di automazione. Senza un patto esplicito per usare l’IA a rendere il lavoro più sicuro, qualificato e umano, il rischio non è solo la disoccupazione, ma una vera esplosione sociale.

FAQ

D: Che cosa si intende per IA che “aumenta” il lavoro umano?
R: Tecnologie progettate per ampliare competenze e produttività delle persone, non per sostituirle integralmente.

D: Perché il FMI parla di “tsunami” nel mercato del lavoro?
R: Perché l’IA può trasformare o eliminare una quota elevata di mansioni in tempi molto brevi, creando shock occupazionali.

D: Chi è Erik Brynjolfsson e cos’è la “Turing trap”?
R: È un economista di Stanford che critica l’ossessione per l’IA imitativa: quando le macchine rimpiazzano invece di affiancare, i lavoratori perdono potere.

D: Qual è il ruolo dei governi in questa transizione?
R: Investire in istruzione e reskilling, rafforzare antitrust e welfare, e usare leva fiscale e regolatoria per favorire l’IA orientata all’augmentazione.

D: Perché si parla di “permesso sociale” dell’IA?
R: Perché la società tollera nuovi sistemi solo se percepisce benefici diffusi e non solo profitti concentrati per poche aziende tech.

D: Che cosa chiedono i sindacati sull’IA?
R: Coinvolgimento preventivo, trasparenza sugli algoritmi, condivisione dei guadagni di produttività e protezioni per chi rischia il posto.

D: Quali sono i rischi della concentrazione tecnologica?
R: Potere economico e politico eccessivo per poche piattaforme, erosione della concorrenza e maggiore vulnerabilità dei lavoratori.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha analizzato questi temi?
R: Un’analisi pubblicata dal quotidiano britannico The Guardian, firmata dalla giornalista Heather Stewart, dedicata all’impatto dell’IA su lavoro e società.

