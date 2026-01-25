Spotify sfida il gigantesco archivio pirata online, allarme sui milioni di brani copiati e futuro della musica digitale

Spotify contro Anna’s Archive: milioni di brani finiti nel mirino

La maxi-causa nello streaming

Al tribunale federale di New York è approdata una delle azioni legali più delicate per l’ecosistema dello streaming musicale, con Spotify in prima linea contro il portale di pirateria Anna’s Archive. Secondo gli atti depositati a fine dicembre, sarebbero stati aggirati i sistemi di protezione della piattaforma, con un accesso massivo e automatizzato ai contenuti protetti da copyright.

La documentazione parla di circa 86 milioni di file audio estratti e metadati relativi a 256 milioni di brani, un volume che, se confermato, metterebbe in discussione l’intero modello di business delle piattaforme che vivono di abbonamenti e licenze. Nel mirino non ci sono solo le copie dei file, ma anche la strutturazione dei dati, potenzialmente riutilizzabili per nuovi servizi non autorizzati.

Nel procedimento compaiono come ricorrenti anche i colossi discografici Universal Music Group, Sony Music e Warner Music, che contestano violazioni estese del copyright, del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) e del Computer Fraud and Abuse Act, oltre a presunti inadempimenti contrattuali connessi alle API e ai termini d’uso della piattaforma.

Domini oscurati e nuove rotte

La richiesta centrale dei ricorrenti è un’ingiunzione capace di bloccare in modo effettivo le attività di Anna’s Archive, colpendo soprattutto il perimetro infrastrutturale del sito. Una delle prime conseguenze concrete è stata la sospensione del dominio principale .org da parte del Public Interest Registry all’inizio di gennaio, seguita dalla rimozione del dominio .se da parte del registrar controllato da The Swedish Internet Foundation.

Questi interventi, tuttavia, non hanno azzerato la presenza online dell’archivio, che continua a essere raggiungibile tramite domini alternativi e mirror distribuiti su diverse giurisdizioni. Il contenzioso evidenzia ancora una volta il limite effettivo degli ordini giudiziari statunitensi, che non vincolano automaticamente registrar e operatori con sede fuori dagli Stati Uniti.

Per l’industria musicale e per Spotify, il caso rappresenta un banco di prova sulla capacità di colpire la pirateria a monte, disarticolando i punti nevralgici del sistema di distribuzione, senza intervenire singolarmente su ogni URL o singolo file illegale.

Intermediari sotto pressione

Nel fascicolo depositato a New York la strategia dei ricorrenti non si limita al confronto diretto con gli amministratori di Anna’s Archive, ma chiama in causa una rete di intermediari tecnici considerati parte essenziale dell’ecosistema che mantiene vivo il portale. Tra i soggetti citati figurano Switch Foundation, The Swedish Internet Foundation, National Internet Exchange of India, Njalla SRL, Tucows Domains Inc. e soprattutto Cloudflare.

La posizione di Cloudflare è particolarmente sensibile, perché l’azienda fornisce servizi di proxy, CDN e protezione DDoS senza ospitare direttamente i contenuti incriminati. Secondo l’impostazione del tribunale, però, anche questo supporto infrastrutturale può costituire una forma di cooperazione nella persistenza di violazioni su larga scala.

L’azione giudiziaria viene osservata con attenzione da provider, registrar e operatori di rete, perché un’interpretazione più rigida del ruolo degli intermediari potrebbe ridisegnare i confini della responsabilità online, imponendo controlli e filtraggi più aggressivi a tutela dei diritti d’autore nel settore musicale e oltre.

FAQ

D: Di cosa è accusata Anna’s Archive nel procedimento avviato da Spotify?

R: È accusata di aver aggirato le protezioni di Spotify per copiare decine di milioni di file audio e metadati, violando copyright, DMCA e il Computer Fraud and Abuse Act.

D: Quanti file sarebbero stati sottratti secondo gli atti del tribunale?

R: La causa parla di circa 86 milioni di file audio e dati relativi a circa 256 milioni di tracce presenti sulla piattaforma di streaming.

D: Quali major discografiche sono coinvolte nella causa?

R: Partecipano all’azione legale Universal Music Group, Sony Music e Warner Music, in qualità di titolari dei diritti su una parte consistente del catalogo.

D: Perché alcuni domini di Anna’s Archive sono stati sospesi?

R: Il dominio .org è stato sospeso dal Public Interest Registry e il .se rimosso dal registrar svedese, in risposta alle contestazioni di violazione del copyright e alle pressioni legali collegate al procedimento.

D: Il sito è ancora raggiungibile nonostante le sospensioni dei domini?

R: Sì, il portale rimane accessibile tramite domini alternativi e mirror che sfruttano registrar e infrastrutture collocate in diverse giurisdizioni.

D: Che ruolo ha Cloudflare in questo caso?

R: Cloudflare offre servizi di proxy e protezione senza ospitare i contenuti, ma è indicata come parte della catena tecnica che consente al sito di restare online.

D: Quali conseguenze potrebbe avere la causa per gli intermediari di rete?

R: Una decisione sfavorevole potrebbe ampliarne la responsabilità, spingendo provider, registrar e CDN a controlli più stringenti sui siti accusati di violazioni massive di copyright.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata nel procedimento?

R: Le informazioni riportate derivano dalla documentazione legale depositata presso il tribunale federale di New York e da ricostruzioni giornalistiche pubblicate da testate specializzate in tecnologia e diritto d’autore, tra cui Ars Technica.