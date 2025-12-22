Google Home si trasforma con Gemini introdotto pagamento per funzione molto utilizzata dagli utenti

Una funzione storica che diventa a pagamento

Google Home sta introducendo modifiche significative con l’implementazione di Gemini, tra cui la decisione di rendere a pagamento una funzione storica e molto apprezzata dagli utenti. La Continued Conversation, o conversazione continua, rappresenta una delle caratteristiche distintive dell’assistente vocale di Google, che permette di interagire in modo naturale senza dover richiamare ripetutamente la frase di attivazione “Hey Google”. Questa funzione, prima disponibile senza alcun costo, è ora soggetta a una sottoscrizione a pagamento, modificando radicalmente l’esperienza utente consolidata nel tempo e suscitando dibattiti sulla strategia adottata da Google per l’ecosistema smart home.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Fino a poco tempo fa, l’attivazione rapida e senza interruzioni offerta dalle conversazioni continue era uno standard gratuito su dispositivi compatibili, migliorando l’efficienza e la comodità della gestione domestica tramite Google Assistant. Con l’aggiornamento a Gemini, però, questa funzionalità è stata spostata all’interno di un pacchetto premium, segnando un chiaro cambio di paradigma nella fruizione dei servizi Google Home, dove ora alcune caratteristiche essenziali richiedono un abbonamento mensile.

L’integrazione della conversazione continua in Gemini Live

Gemini Live rappresenta la nuova frontiera dell’interazione vocale con Google Home, inglobando le conversazioni continue in un ecosistema più sofisticato e orientato a dialoghi articolati. Questa evoluzione tecnologica mira a offrire un’esperienza di utilizzo più fluida ed efficace, potenziando la capacità dell’assistente di gestire richieste multiple e contesti conversazionali più complessi senza passaggi intermedi. Tuttavia, questa ottimizzazione comporta una modifica sostanziale nella modalità di accesso: Gemini Live non è disponibile gratuitamente ma riservato agli utenti sottoscrittori del piano Google Home Premium.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La transizione verso Gemini Live comporta che la comodità della conversazione continua, fino a ieri un elemento di base, diventi ora parte di un sistema avanzato e a pagamento. L’aggiornamento non è stato ampiamente annunciato da Google, ma gli utenti stanno scoprendo il cambiamento progressivamente, soprattutto con la diffusione degli update che integrano Gemini nei dispositivi compatibili. Questo sistema, più evoluto, dovrebbe garantire risposte più precise e interazioni più naturali, ma al costo di limitare l’accessibilità delle funzioni fondamentali a un pubblico disposto a sostenere un canone mensile.

Reazioni degli utenti e implicazioni future

Le reazioni degli utenti all’introduzione a pagamento delle Continued Conversation sono state prevalentemente critiche, evidenziando un senso di delusione tra coloro che consideravano questa modalità di interazione una componente essenziale e non un extra opzionale. Molti utilizzatori di Google Home lamentano che la decisione di vincolare una funzione di uso quotidiano a un abbonamento Premium rischia di compromettere l’esperienza complessiva, soprattutto perché la transizione verso Gemini è irreversibile. Una volta aggiornato il dispositivo, infatti, non è possibile tornare alla versione precedente di Google Assistant per mantenere la funzione gratuita, costringendo così gli utenti a scegliere tra pagare il canone o perdere un elemento chiave dell’assistente vocale.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Questa situazione apre a un doppio scenario: da un lato, gli utenti con dispositivi compatibili devono adeguarsi al nuovo modello a pagamento; dall’altro, coloro che utilizzano dispositivi non supportati da Gemini mantengono l’accesso gratuito alle conversazioni continue. Tale disparità crea un divario evidente e solleva interrogativi sulla coerenza della strategia di Google nel mantenere un’esperienza omogenea su tutto l’ecosistema Home.

Guardando al futuro, l’introduzione di un abbonamento mensile per funzioni base potrebbe allontanare una parte dell’utenza più legata alla gratuità del servizio, con possibili ripercussioni sul livello di fiducia verso il brand. Sebbene Gemini apporti miglioramenti significativi in termini di intelligenza artificiale e capacità di gestione delle interazioni, la scelta di monetizzare una funzione fino a oggi inclusa gratuitamente segna un’importante svolta nella filosofia di Google Home, e resta da vedere come questa strategia influenzerà la diffusione e l’adozione a lungo termine del sistema.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 