INPS scadenze contributi lavoratori domestici: come evitare sanzioni tra feriali e festivi

INPS scadenze contributi lavoratori domestici: come evitare sanzioni tra feriali e festivi

Scadenze e calendario 2026

INPS conferma una scansione trimestrale dei versamenti per i contributi dei lavoratori domestici nel 2026, con finestre di pagamento brevi e definite. Il primo trimestre (gennaio–marzo) si salda dal 1° al 10 aprile 2026. Il secondo trimestre (aprile–giugno) è dovuto dal 1° al 10 luglio 2026.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il terzo trimestre (luglio–settembre) prevede il pagamento dal 1° al 10 ottobre 2026, con attenzione al calendario effettivo per eventuali slittamenti. L’ultimo trimestre (ottobre–dicembre) si versa dal 1° al 10 gennaio 2027, seguendo la medesima logica di chiusura a inizio anno fiscale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Resta inoltre un adempimento di raccordo: i contributi relativi al quarto trimestre 2025 devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2026, poiché la scadenza ordinaria cadeva in giornata non lavorativa. La regola resta invariata: i pagamenti non sono annuali ma ripartiti in quattro rate, ciascuna collegata al trimestre di prestazione.

Feriali, festivi e slittamenti

Quando l’ultimo giorno utile cade di sabato, domenica o festività riconosciuta, la scadenza dei contributi dei lavoratori domestici slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. La tolleranza è codificata e vale per tutte le finestre trimestrali indicate dall’INPS. Non sono applicate sanzioni se il versamento avviene entro la nuova data, purché entro il primo feriale successivo.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Nel 2026 il meccanismo impatta in modo concreto su due appuntamenti: il pagamento del terzo trimestre slitta al 12 ottobre perché il 10 cade di sabato; quello del quarto trimestre può essere eseguito entro l’11 gennaio 2027, con il 10 in domenica. La stessa logica ha riguardato l’ultima scadenza 2025: saldo entro il 12 gennaio 2026, poiché il 10 era non lavorativo.

Restano fermi gli obblighi: oltre la prima data feriale utile scattano interessi e sanzioni per tardivo versamento. È consigliabile verificare ogni anno il calendario delle festività nazionali e monitorare il portale INPS per eventuali precisazioni operative, specie in prossimità di ponti o chiusure bancarie.

Modalità di pagamento e canali disponibili

I contributi per colf, badanti e baby sitter si versano in via prioritaria online tramite il servizio dedicato su INPS. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS, con calcolo automatico degli importi per trimestre e rilascio della ricevuta digitale tracciabile.

In alternativa è possibile pagare tramite il sistema PagoPA presso banche, uffici postali e prestatori di servizi di pagamento abilitati, utilizzando l’avviso generato dal portale INPS o dall’app dedicata. Resta disponibile anche il circuito online CBILL presso gli istituti aderenti, selezionando l’ente INPS e inserendo i dati dell’avviso.

Per evitare errori: verificare trimestre e periodo lavorato, codice rapporto, fascia oraria/ retributiva e importo. Conservare le ricevute in formato digitale, controllare l’allineamento con il cedolino e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni contrattuali, così da evitare rettifiche o sanzioni per versamento insufficiente.

  • Portale INPS: pagamento diretto, riepilogo scadenze, storicizzazione ricevute.
  • PagoPA: sportelli fisici e canali online dei PSP aderenti.
  • CBILL: home banking degli istituti convenzionati.

Nei giorni di picco è consigliato anticipare il pagamento per aggirare rallentamenti dei sistemi o chiusure degli sportelli. In caso di anomalie, utilizzare le comunicazioni del cassetto digitale o contattare il Contact Center INPS per la riemissione dell’avviso.

FAQ

  • Quando si pagano i contributi dei lavoratori domestici?
    Trimestralmente: aprile, luglio, ottobre 2026 e gennaio 2027.
  • Qual è il canale più rapido?
    Portale INPS con SPID/CIE/CNS e ricevuta immediata.
  • Posso usare PagoPA senza avviso?
    No, serve l’avviso generato da INPS con IUV.
  • CBILL è equivalente a PagoPA?
    Sì, consente il pagamento online presso banche aderenti.
  • Cosa succede se pago dopo la prima data feriale utile?
    Scattano interessi e sanzioni per tardivo versamento.
  • Come verifico l’importo corretto?
    Dal portale INPS nella sezione rapporto domestico, per trimestre.
  • Qual è la fonte del calendario 2026?
    Comunicazioni e servizi ufficiali dell’INPS pubblicati sul portale istituzionale.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com