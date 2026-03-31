Fascicolo sanitario elettronico cambia accesso digitale, utenti ancora poco informati

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Fascicolo Sanitario Elettronico attivo in tutta Italia: cosa cambia dal 31 marzo

Dal 31 marzo 2026 il Fascicolo Sanitario Elettronico diventa operativo in tutte le regioni italiane, trasformandosi da progetto frammentato a infrastruttura nazionale del Servizio Sanitario Nazionale.

Coinvolge tutti i cittadini e tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, chiamate a caricare referti e documenti clinici entro cinque giorni dalla prestazione.

Il passaggio avviene in Italia, con l’obiettivo di arrivare al pieno regime entro giugno 2026, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr, per migliorare continuità delle cure, appropriatezza e governo dei dati sanitari.

In sintesi:

Dal 31 marzo 2026 il Fascicolo Sanitario Elettronico è obbligatorio in tutte le regioni italiane.

Strutture pubbliche e private devono caricare i referti sul Fse entro cinque giorni.

Cittadini accedono con Spid, Cie o Tessera Sanitaria e gestiscono il consenso.

Persistono forti divari regionali nell’uso del Fse da parte dei cittadini.

Il Fse raccoglie la storia clinica completa di ogni assistito: referti di laboratorio e radiologia, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, cartelle cliniche, vaccinazioni, esenzioni e inviti agli screening.

I documenti confluiscono nel Patient Summary, il profilo sanitario sintetico redatto da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che devono mantenerlo aggiornato secondo standard nazionali condivisi.

La riforma Fse 2.0, avviata dopo l’istituzione del sistema nel 2012 e la sua lenta diffusione dal 2015, mira a garantire interoperabilità tra le piattaforme regionali e accessibilità uniforme ai servizi digitali per cittadini e professionisti sanitari.

Come funziona il Fse 2.0 e quali sono le principali novità operative

Con la terza e ultima fase del cronoprogramma ministeriale, tutte le strutture sanitarie – incluse le realtà private accreditate e non – devono alimentare il Fse 2.0 con documenti firmati digitalmente e conformi agli standard tecnici nazionali.

Referti, lettere di dimissione, esiti di esami diagnostici e somministrazioni farmacologiche devono essere caricati entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione, così da garantire ai curanti una visione aggiornata del quadro clinico.

Le infrastrutture digitali regionali, a loro volta, sono tenute a rispettare requisiti stringenti di interoperabilità, sicurezza e accessibilità, per consentire la consultazione dei dati in qualsiasi parte del Paese.

Per il cittadino l’accesso avviene tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria abilitata come Cns, con possibilità di controllare chi può vedere i propri dati e di modificare o revocare in ogni momento il consenso alla consultazione, senza impatto sul diritto alle cure.

L’adozione omogenea del Fse 2.0 è centrale anche per la programmazione sanitaria: l’aggregazione di dati standardizzati consente analisi epidemiologiche più accurate, monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici e valutazione dell’efficacia delle politiche di prevenzione su scala nazionale.

Questo passaggio costituisce uno dei pilastri della trasformazione digitale del sistema sanitario italiano prevista dal Pnrr, con impatti attesi su tempi di diagnosi, riduzione degli esami duplicati e migliore continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Divari regionali, uso dei servizi e prospettive di sviluppo del Fse

Nonostante l’obbligo nazionale, i dati del Ministero della Salute relativi al 2025 mostrano ancora forti squilibri tra regioni.

Tra medici di famiglia e pediatri di libera scelta, il 95,2% ha effettuato almeno un’operazione sul Fse nell’ultimo trimestre monitorato, ma si passa dall’86,9% del Friuli Venezia Giulia al 99,9% dell’Emilia-Romagna.

Ancora più marcata è la distanza nell’uso da parte dei cittadini: solo il 27% ha consultato il fascicolo nei tre mesi precedenti, con un picco del 66% in Veneto e valori minimi del 3% in Basilicata, Marche, Puglia e Sicilia.

La mappa dell’utilizzo conferma un’Italia a più velocità: dal 64% dell’Emilia-Romagna al 53% della Lombardia, dal 40% della Toscana al 24% della Valle d’Aosta, fino alle singole cifre di Abruzzo (7%), Lazio (7%), Liguria (7%), Umbria (7%), (10%) e Calabria (6%).

Nessuna regione, inoltre, offre ancora l’intero set dei circa quaranta servizi e documenti previsti dal modello Fse, con portafogli funzionali molto diversi tra territori.

Nel breve periodo, la vera sfida riguarderà l’engagement dei cittadini e la standardizzazione dei servizi digitali offerti, per trasformare il fascicolo da mero deposito documentale a strumento quotidiano di gestione della salute, anche in chiave preventiva.

FAQ

Che cos’è esattamente il Fascicolo Sanitario Elettronico?

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è l’archivio digitale che raccoglie referti, prescrizioni, vaccinazioni e documenti clinici di ogni assistito, consultabile online in sicurezza.

Come posso accedere al mio Fascicolo Sanitario Elettronico?

È possibile accedere al Fse tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria abilitata Cns, collegandosi al portale regionale dedicato.

Revocare il consenso al Fse limita le prestazioni sanitarie?

No, revocare o modificare il consenso alla consultazione del Fse non riduce in alcun modo i diritti alle prestazioni sanitarie garantite.

I referti sono disponibili subito nel Fse dopo una visita?

Sì, le strutture sanitarie devono caricare referti e documenti clinici nel Fse entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione effettuata.

Da quali fonti sono state derivate le informazioni su Fse 2.0?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.