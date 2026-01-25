Incendio in negozio di bici elettriche scatena panico in condominio, evacuazioni lampo e ventidue persone soccorse

Incendio in un negozio di bici elettriche, evacuato un intero condominio: soccorse 22 persone

Paura nel palazzo

L’aria si è riempita di fumo denso in pochi minuti nel condominio di via Giovanni Antonio Plana, in zona nord-ovest di Milano, quando un incendio è divampato all’interno di un negozio di bici elettriche al piano terra. Erano da poco passate le 12.30 quando i residenti hanno dato l’allarme, segnalando odore acre e scarsa visibilità nelle scale. Le fiamme hanno colpito in particolare l’esercizio commerciale specializzato in e-bike, ma il fumo si è propagato rapidamente verso i quattro piani superiori.

I vigili del fuoco sono arrivati con cinque mezzi, affiancati dalle pattuglie delle forze dell’ordine e dai sanitari del 118, intervenuti con cinque ambulanze e due automediche inviate in via precauzionale. L’intero edificio è stato evacuato in tempi rapidi per evitare conseguenze più gravi, mentre le squadre antincendio lavoravano per circoscrivere il rogo e ventilare i locali saturi di fumo.

Secondo quanto ricostruito, il rogo è rimasto confinato principalmente al negozio, ma il calore e la fuliggine hanno reso gli appartamenti sovrastanti temporaneamente inabitabili, in attesa delle verifiche statiche e igienico-sanitarie.

Soccorsi e verifiche sanitarie

Ventidue persone sono state assistite dal personale del 118 per sintomi legati all’inalazione dei fumi, tra cui due bambine di 11 e 6 anni che si trovavano negli appartamenti ai piani alti. Quattro persone, compresi i due minori, sono state trasportate in codice verde negli ospedali della zona per accertamenti, senza quadro clinico considerato critico. Molti condomini sono stati visitati sul posto e successivamente dimessi senza necessità di ricovero.

Il fumo, salito attraverso vani scale e cavedi, ha costretto i soccorritori a dotarsi di autorespiratori per raggiungere tutti i piani del palazzo e accompagnare gli abitanti all’esterno in sicurezza. Le squadre hanno effettuato un controllo appartamento per appartamento per verificare l’eventuale presenza di persone rimaste bloccate o di animali domestici. Parallelamente, l’unità di crisi del 118 ha coordinato il flusso verso i vari pronto soccorso cittadini per evitare sovraccarichi.

In serata è stato confermato che nessuno dei coinvolti versa in condizioni gravi, ma diverse famiglie hanno dovuto cercare un alloggio temporaneo in attesa delle decisioni del Comune e dell’amministratore di condominio.

Indagini sulle cause

Le indagini sono affidate ai tecnici dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che stanno analizzando i resti del negozio di bici elettriche per chiarire l’origine del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un cortocircuito legato ai sistemi di ricarica delle batterie agli ioni di litio presenti in grande quantità in un esercizio dedicato alle e-bike. Gli inquirenti stanno acquisendo documentazione sugli impianti elettrici e sulle eventuali procedure di sicurezza adottate dal titolare.

Particolare attenzione è rivolta all’eventuale presenza di batterie in fase di ricarica al momento dell’incendio, che potrebbe aver favorito una propagazione rapida delle fiamme e un’intensa produzione di fumo tossico. Gli investigatori verificheranno anche la conformità degli impianti alla normativa antincendio per locali commerciali situati in edifici residenziali multipiano.

Il Comune di Milano e l’amministratore del condominio dovranno ora fare i conti con la dichiarazione di inagibilità degli appartamenti più colpiti e con la pianificazione degli interventi di bonifica, ventilazione forzata e ripristino degli impianti danneggiati.

