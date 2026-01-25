Genitori di Giulio Regeni rompono il silenzio, raccontano l’onda gialla di affetto che sfida omertà e poteri

I genitori di Giulio Regeni: “L’onda gialla di affetto e solidarietà abbatte muri di omertà”

Il processo e l’attesa decisiva

Per i genitori di Giulio Regeni, l’aula di tribunale è diventata da anni un luogo di resistenza civile. Il procedimento per il sequestro, la tortura e l’uccisione del ricercatore friulano, rapito e trovato morto al Cairo, è oggi sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale. Le prossime settimane potrebbero segnare una svolta nell’accertamento delle responsabilità degli apparati di sicurezza egiziani.

La madre di Giulio ricorda che la sospensione non equivale a un arresto del cammino verso la verità, ma a una fase delicata, in cui il verdetto dei giudici costituzionali dovrà stabilire la cornice entro cui potrà riprendere il processo. La famiglia continua a seguire ogni passaggio in stretto contatto con i legali e le organizzazioni per i diritti umani.

Ogni rinvio alimenta il rischio di oblio, ma la determinazione dei Regeni resta intatta. La loro richiesta è semplice e radicale: un processo effettivo, con imputati identificati, notifiche regolari, e la fine di ogni pretesto procedurale che ostacoli l’accertamento giudiziario.

L’onda gialla che rompe il silenzio

Intorno alla vicenda di Giulio Regeni è cresciuta negli anni un’“onda gialla” visibile nelle piazze, nelle scuole, nelle università e sui social. Striscioni, manifesti, fiocchi e cartelli con il volto del ricercatore hanno trasformato un singolo caso in una battaglia collettiva contro l’omertà e l’impunità internazionale. Questa mobilitazione è diventata una vera e propria “scorta mediatica”.

La madre di Giulio sottolinea come affetto, solidarietà e impegno civile di migliaia di persone abbiano tenuto viva l’attenzione sul caso, impedendo che venisse archiviato o confinato nella diplomazia silenziosa. Studenti, docenti, associazioni, realtà del terzo settore e semplici cittadini hanno costruito una rete di pressione costante.

Questa onda simbolica ha incrinato il muro di silenzio che circondava le responsabilità delle autorità egiziane, costringendo la politica italiana ed europea a pronunciarsi, a chiedere atti, documenti, cooperazione giudiziaria, e a collegare il tema dei diritti umani alle relazioni bilaterali.

Politica, responsabilità e promesse mancate

Accanto alla gratitudine per la mobilitazione popolare, i genitori di Giulio Regeni non nascondono la loro delusione verso le istituzioni italiane. Il padre sottolinea come in questi anni si siano susseguite parole, dichiarazioni formali e promesse, senza che ciò si traducesse in scelte politiche realmente incisive nei confronti dell’Egitto. La distanza tra le prese di posizione pubbliche e i fatti concreti resta ampia.

La famiglia chiede con chiarezza che governo e Parlamento assumano fino in fondo il caso come questione di Stato, legandolo a ogni dossier aperto con il Cairo: cooperazione di polizia, vendita di armamenti, accordi energetici, controllo dei flussi migratori. Solo così il processo in corso potrà contare su un quadro politico coerente.

Per i Regeni, schierarsi davvero significa stare al fianco dei genitori nelle aule giudiziarie, sostenere la magistratura italiana, garantire continuità alla pressione diplomatica e riconoscere che la verità su Giulio riguarda la credibilità stessa della democrazia italiana.

FAQ

D: Chi era Giulio Regeni?

R: Era un giovane ricercatore italiano, originario del Friuli, che svolgeva studi sul mondo sindacale egiziano al Cairo.

D: Quando è stato ucciso Giulio Regeni?

R: È stato rapito a fine gennaio 2016 e il suo corpo è stato ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 nei pressi del Cairo.

D: A che punto è il processo sul caso Regeni?

R: Il procedimento è temporaneamente sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che dovrà sbloccare la prosecuzione del dibattimento.

D: Cosa si intende per “onda gialla”?

R: È l’espressione che indica la mobilitazione civile, simbolicamente rappresentata dal colore giallo, a sostegno della richiesta di verità e giustizia.

D: Qual è il ruolo della “scorta mediatica”?

R: Serve a mantenere alta l’attenzione pubblica e giornalistica sul caso, evitando che venga dimenticato o insabbiato.

D: Cosa rimproverano i genitori di Regeni alle istituzioni?

R: Denunciano l’eccesso di parole e promesse rispetto alla scarsità di azioni politiche e diplomatiche incisive verso l’Egitto.

D: Quali organizzazioni seguono il caso?

R: Diverse realtà per i diritti umani, tra cui Amnesty International e associazioni italiane, supportano da anni la famiglia e le iniziative pubbliche.

D: Qual è la principale fonte giornalistica citata sulla vicenda?

R: Le informazioni e le dichiarazioni richiamate provengono da cronache e interviste pubblicate da testate italiane come ANSA e principali quotidiani nazionali.