Home / SPETTACOLI & CINEMA / Enrica Bonaccorti, il duro percorso della figlia Verdiana raccontato a Verissimo

L’addio a Enrica Bonaccorti, il racconto della figlia Verdiana

Chi: Verdiana Bonaccorti, unica figlia di Enrica Bonaccorti, conduttrice e autrice televisiva.

Che cosa: il ricordo pubblico degli ultimi 22 giorni di vita della madre, malata di tumore al pancreas.

Dove: nel salotto televisivo di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Quando: testimonianza andata in onda il 5 aprile, a poche settimane dalla morte del 12 marzo.

Perché: per raccontare la malattia, il distacco e la scelta di accompagnare consapevolmente la madre fino all’ultimo respiro.

In sintesi:

Verdiana racconta la simbiosi con la madre Enrica Bonaccorti negli ultimi anni di vita.

racconta la simbiosi con la madre negli ultimi anni di vita. Il 18 febbraio un’emorragia improvvisa porta al ricovero urgente e a un intervento notturno.

Durante la degenza, madre e figlia continuano a lavorare al libro che Enrica stava scrivendo.

stava scrivendo. Il 12 marzo il decesso, dopo un addio consapevole e condiviso in clinica.

Gli ultimi 22 giorni tra terapia intensiva, scrittura e addio consapevole

Verdiana Bonaccorti descrive gli ultimi anni con la madre come una “simbiosi”: *“Vivevamo in simbiosi negli ultimi anni, eravamo sempre insieme”*. La svolta arriva il 18 febbraio, quando Enrica Bonaccorti è colpita da una grave emorragia e viene ricoverata d’urgenza. Nella notte viene operata: *“Ho capito subito che non ne sarebbe uscita, mi hanno detto che aveva perso molto sangue e le condizioni erano molto gravi”*.

Dopo l’intervento, la conduttrice resta cinque giorni in terapia intensiva. Le condizioni sembrano stabilizzarsi e, in quel frangente, emerge la volontà di continuare a lavorare: *“In quei giorni mi dettava il suo libro e io scrivevo, voleva portarlo avanti”*, racconta la figlia. Verdiana decide di trasferirsi in clinica per 22 giorni, rimanendo costantemente nella stanza con la madre fino al 12 marzo, momento della scomparsa.

L’ultimo saluto è segnato da un gesto di consapevolezza. Una professionista abituata a seguire malati terminali la invita a lasciare andare la madre. *“Mi sono avvicinata a mia mamma, le ho detto che poteva andare: non dovevo essere egoista”*. Dopo quelle parole, il respiro di Enrica si calma; madre e figlia respirano insieme fino alla fine.

Il tempo sospeso tra malattia, riconciliazioni e celebrazione della vita

Nella sua testimonianza, Verdiana definisce quel periodo “surreale” e, allo stesso tempo, prezioso. *“Siamo state molto vicine e molto amiche. Ha voluto condividere tutto con me, quel tempo è stato meraviglioso”*. Enrica Bonaccorti, consapevole della gravità del quadro clinico, sente l’urgenza di “sistemare” ciò che era rimasto in sospeso.

La conduttrice desidera scusarsi per una presentazione di un libro saltata e, appena sveglia dopo l’operazione, inizia a telefonare a persone che non sentiva da tempo. Per la figlia, è il segno di una lucida preparazione al congedo: *“Aveva capito tutto: era una celebrazione della vita, per lei”*. In questo intreccio di fragilità fisica e forza emotiva, il rapporto madre-figlia si intensifica, assumendo i tratti di un’amicizia adulta e di una collaborazione creativa, fino all’ultima pagina dettata dal letto d’ospedale.

Domande aperte su lutto, cura e narrazione pubblica del dolore

Il racconto di Verdiana Bonaccorti a Verissimo apre interrogativi più ampi su come il dolore privato venga condiviso nello spazio mediatico. La scelta di narrare nel dettaglio gli ultimi giorni di Enrica Bonaccorti intercetta il bisogno di molti familiari di trasformare il lutto in testimonianza e consapevolezza pubblica sulla malattia e sull’accompagnamento alla fine vita.

Per la figlia, iniziare a “imparare una nuova vita” significa non solo riorganizzare il quotidiano senza la madre, ma anche custodirne l’eredità professionale e umana: dal libro incompiuto alle relazioni che Enrica ha voluto riallacciare fino all’ultimo.

FAQ

Di quale malattia soffriva Enrica Bonaccorti?

Enrica Bonaccorti era affetta da un tumore al pancreas, una neoplasia tra le più aggressive e difficili da diagnosticare precocemente.

Quando è morta Enrica Bonaccorti e dove era ricoverata?

Enrica Bonaccorti è morta il 12 marzo, dopo 22 giorni di degenza in clinica, dove era stata ricoverata d’urgenza.

Che ruolo ha avuto Verdiana negli ultimi giorni della madre?

Verdiana ha vissuto in clinica con la madre, l’ha assistita costantemente, ha scritto il libro sotto dettatura e l’ha accompagnata fino all’ultimo respiro.

Cosa ha raccontato Verdiana sulla reazione di Enrica dopo l’intervento?

Verdiana ha riferito che, dopo l’intervento, Enrica telefonò a persone lontane e volle sistemare questioni in sospeso, trasformando quei giorni in una celebrazione consapevole della vita.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.