Home / SPETTACOLI & CINEMA / GialappaShow su TV8 stasera con Geppi Cucciari e Luca Argentero

Geppi Cucciari affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow

Chi? La Gialappa’s Band con Geppi Cucciari, il Mago Forest e ospiti come Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e Jake La Furia.

Che cosa? La quinta puntata di GialappaShow, tra sketch inediti, parodie e musica live.

Dove? Su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Quando? Stasera, lunedì 27 aprile, alle 21.30 in prima serata.

Perché? Per proporre una serata di satira televisiva e comicità d’autore, con un format rodato e ospiti di forte richiamo.

In sintesi:

Geppi Cucciari debutta come co-conduttrice al fianco del Mago Forest.

Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e Jake La Furia protagonisti di sketch inediti.

Musica live con Bambole di Pezza, Neri per Caso e la “melodiosa” di Emanuele Cedrone.

Tornano le fiction comiche cult: Sensualità a corte, Storie male, Terapia di gruppo.

Ospiti, sketch e musica della quinta puntata su TV8

La quinta puntata di GialappaShow conferma il lunedì sera di TV8 come presidio di satira televisiva. In regia comica ci sono sempre Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che commentano con il loro inconfondibile fuoricampo il meglio e il peggio dei palinsesti italiani.

La novità di serata è l’ingresso di Geppi Cucciari come co-conduttrice: non semplice spalla del Mago Forest, ma mattatrice con interventi musicali, balletti e le sue battute pungenti. L’obiettivo è rilanciare il ritmo del programma e intercettare nuovo pubblico generalista e social.

Fra gli ospiti spicca Luca Argentero, di nuovo in Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Jake La Furia torna per un cameo nella docu-serie su Gineprio (Ubaldo Pantani). Isabella Ferrari è al centro di un meeting surreale con Alessandro Betti, mentre Flavio Insinna, in versione Glaudio, si mette in gioco nel Forest’s Quiz.

Il comparto musicale unisce le Bambole di Pezza, i Neri per Caso ed Emanuele Cedrone con la sua “melodiosa” per un mash-up che va da Rumore a Satisfaction, con sigla ispirata a Il nome della rosa.

Personaggi comici, parodie e prospettive per GialappaShow

La serata valorizza il patrimonio di personaggi comici che hanno reso centrale GialappaShow nel panorama dell’intrattenimento italiano. Brenda Lodigiani porta in studio la sua Victoria Cabello “fisica” prima della trasformazione nella cantante maledetta Bereguarda, mentre Giulia Vecchio torna con le imitazioni di Monica Setta, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma.

Edoardo Ferrario, nei panni di Maicol Pirozzi, incarna il manager innamorato e spendaccione in cialde di caffè. Rientrano le rubriche seriali: Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, la Terapia di gruppo con Alessandro Betti, Gigi & Ross, Brenda Lodigiani e Alessandro Tiberi, L’avvocato D’Ufficio di Toni Bonji, oltre a Falserrimo, con Gigi versione Fabrizio Corona, e Ciak si Rigira sui bloopers di Sabrina Ferilli impersonata da Valentina Barbieri.

Il programma, in onda alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e NOW, punta a consolidare la propria presenza anche su Google Discover e sui social grazie a clip virali, format riconoscibili e un cast intergenerazionale.

FAQ

Quando va in onda la quinta puntata di GialappaShow su TV8?

La puntata va in onda stasera, lunedì 27 aprile, alle 21.30 su TV8, con simulcast su Sky e streaming NOW.

Chi conduce GialappaShow nella puntata del 27 aprile?

La conduzione è affidata al Mago Forest affiancato da Geppi Cucciari, con la regia comica della Gialappa’s Band in fuoricampo.

Quali ospiti partecipano alla nuova puntata di GialappaShow?

Partecipano Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e Jake La Furia, coinvolti in sketch, parodie e giochi comici inediti.

Dove posso rivedere GialappaShow in streaming legale?

È possibile vedere e rivedere GialappaShow in streaming legale su NOW e sulle piattaforme on demand collegate a Sky e TV8.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su GialappaShow?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.