Home / EVENTI / Sinner e Alcaraz sfida evento al Bernabeu per lanciare il Masters 1000 di Madrid

Sinner e Alcaraz si allenano al Bernabéu verso il Madrid Open

Le stelle del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si alleneranno ad aprile nello stadio Santiago Bernabéu di Madrid, tradizionale casa del Real Madrid.

Il tempio del calcio verrà temporaneamente trasformato in campo di allenamento in vista del Madrid Open, Masters 1000 in programma dal 20 aprile al 3 maggio nella capitale spagnola.

L’iniziativa nasce per sopperire alla limitata disponibilità di campi nella prima settimana del torneo, offrendo ai principali giocatori un impianto di altissimo livello, vicino all’hotel ufficiale, mentre il Real sarà impegnato in tre trasferte consecutive.

In sintesi:

Il Santiago Bernabéu diventa campo di allenamento per il Madrid Open .

diventa campo di allenamento per il . Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i protagonisti attesi in campo.

e tra i protagonisti attesi in campo. La scelta è legata ai vincoli logistici e alla scarsità di campi disponibili.

L’allenamento a Madrid prepara la corsa al Roland Garros.

Dal 23 al 30 aprile il Santiago Bernabéu sarà riconvertito in struttura per gli allenamenti dei tennisti del Madrid Open.

La decisione, anticipata dal quotidiano spagnolo Marca, risponde a un’esigenza pratica: nella prima settimana del Masters 1000 la Caja Mágica e le altre sedi cittadine non dispongono di campi sufficienti per tutti gli iscritti.

Per questo gli organizzatori hanno individuato nello stadio del Real Madrid una soluzione vicina all’hotel dei giocatori e libera da impegni calcistici, grazie a tre trasferte consecutive della squadra dopo il match interno con l’Alavés del 21 o 22 aprile.

Nel Bernabéu riconfigurato, con superficie temporanea dedicata al tennis, potranno allenarsi i big attesi a Madrid, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oggi ai vertici del circuito ATP.

L’operazione consolida la strategia di Madrid di usare grandi impianti multifunzionali per eventi internazionali, aumentando l’esposizione globale del torneo.

Per gli atleti, l’accesso a un’arena iconica offre anche un ritorno in termini di immagine, oltre che di preparazione tecnica su campi adeguati alla stagione sulla terra rossa.

Calendario su terra rossa verso Roland Garros

Il Madrid Open rappresenta una tappa centrale del percorso che porta al Roland Garros.

Sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz dovrebbero disputare, prima di Madrid, anche il torneo ATP di Barcellona, ulteriore appuntamento sulla terra spagnola fondamentale per testare forma fisica e adattamento alla superficie.

Dopo la parentesi madrilena, il programma prosegue con gli Internazionali d’Italia a Roma, in calendario dal 5 al 17 maggio, altro Masters 1000 chiave per misurare ambizioni e condizione dei favoriti dello Slam parigino.

La stagione su terra si chiuderà con il Roland Garros, in programma dal 18 maggio al 7 giugno, obiettivo dichiarato per i protagonisti della nuova generazione.

In questo contesto, l’utilizzo del Santiago Bernabéu come campo di allenamento non è un semplice esercizio di marketing, ma un tassello funzionale alla preparazione dei top player in vista del periodo più delicato della stagione.

Allenarsi in una struttura di livello assoluto, logisticamente efficiente, può fare la differenza nella gestione dei carichi e nella qualità del lavoro quotidiano.

Un modello per i grandi stadi del futuro

La riconversione del Santiago Bernabéu in hub temporaneo per il tennis evidenzia una tendenza destinata a consolidarsi: gli stadi d’élite come piattaforme polifunzionali per massimizzare ricavi ed esposizione mediatica.

Per il Real Madrid, il progetto conferma la vocazione globale del club, capace di integrare calcio ed eventi extra-sportivi di alto profilo.

Per il circuito ATP, l’esperimento di Madrid potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni con grandi arene europee, ridefinendo gli standard logistici e commerciali dei tornei di vertice nei prossimi anni.

FAQ

Quando sarà utilizzato il Santiago Bernabéu per il tennis?

Sarà utilizzato come campo di allenamento dal 23 al 30 aprile, in occasione del Madrid Open 2026.

Perché i tennisti si allenano al Bernabéu e non solo alla Caja Mágica?

Accade perché nella prima settimana del torneo i campi disponibili sono limitati e lo stadio offre spazio e vicinanza all’hotel.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno sia a Barcellona che a Madrid?

Sì, entrambi sono attesi a Barcellona e al Madrid Open come tappe principali di preparazione sulla terra.

Quali tornei precedono il Roland Garros nel calendario su terra?

Precedono Barcellona, Madrid Open e Internazionali d’Italia a Roma, in sequenza prima del Roland Garros.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia sul Bernabéu?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.