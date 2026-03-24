Home / MOBILE / Honor rilancia la sfida a Apple con uno smartphone che replica design e funzioni chiave di iPhone

Honor 600 e 600 Pro: cosa sappiamo dei nuovi smartphone

I nuovi Honor 600 e Honor 600 Pro rappresentano il prossimo passo della casa cinese nel segmento medio-alto. Le prime informazioni, emerse nelle ultime ore da leak di settore, mostrano un design inedito con una vistosa barra posteriore per fotocamere e sensori.

Le novità principali riguardano estetica, comparto fotografico e autonomia, con batteria dichiarata intorno ai 9.000 mAh.

La presentazione ufficiale non è ancora stata fissata, ma il lancio è atteso nei prossimi mesi sui principali mercati globali, Europa compresa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Honor nella fascia medio-alta senza entrare in concorrenza diretta con i top di gamma assoluti.

In sintesi:

Design rinnovato con barra orizzontale posteriore per fotocamere e sensori.

Display OLED 6,57″ 120Hz 1.5K per Honor 600 e 600 Pro.

Fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione, modulo più completo sul Pro.

Batteria intorno ai 9.000 mAh con ricarica wireless e sensore impronte a ultrasuoni.

Design, schermo, prestazioni e fotocamere: tutte le novità attese

Le immagini trapelate mostrano un Honor 600 Pro con una barra orizzontale che attraversa l’intera parte posteriore, ospitando fotocamere, flash e sensori aggiuntivi. È una soluzione che differenzia nettamente la nuova serie 600 dalle precedenti generazioni del brand.

I render anticipano varianti cromatiche in nero, oro e un arancione più deciso, in linea con le tendenze premium del mercato asiatico ed europeo.

Frontalmente, sia Honor 600 sia Honor 600 Pro dovrebbero adottare un display OLED da 6,57 pollici, refresh rate a 120 Hz e risoluzione 1.5K, combinazione ormai standard nella fascia medio-alta Android.

Sotto la scocca è previsto un SoC Qualcomm Snapdragon serie 8, ma non è ancora chiaro se si tratterà dell’ultima generazione o di una variante leggermente depotenziata per contenere i costi.

Il comparto fotografico punta invece sui numeri: il sensore principale da 200 MP con stabilizzazione dovrebbe garantire maggiore dettaglio e prestazioni notturne migliori.

La versione Pro è accreditata di fotocamere aggiuntive per grandangolo e zoom ottico, elemento chiave per differenziarsi dal modello base e allinearsi alle offerte più complete dei concorrenti cinesi.

L’autonomia potrebbe essere il vero elemento distintivo: le indiscrezioni parlano di una batteria da circa 9.000 mAh, superiore alla generazione precedente, con supporto alla ricarica wireless.

Completano il quadro una struttura in metallo e vetro e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto il display, soluzione solitamente riservata a prodotti più costosi.

Restano da definire prezzo e data di uscita, che saranno determinanti per il posizionamento competitivo rispetto ai rivali diretti di fascia media premium.

Prospettive di mercato e impatto nella fascia medio-alta

Se confermate, le specifiche di Honor 600 e Honor 600 Pro rafforzeranno la strategia del marchio: puntare su batteria, design riconoscibile e fotografia ad alta risoluzione, più che sulla pura potenza di calcolo.

Una batteria da 9.000 mAh con ricarica wireless, unita a un pannello OLED 120 Hz, potrebbe attrarre utenti heavy user, gamer occasionali e professionisti in mobilità.

Il vero nodo sarà il prezzo europeo: una politica aggressiva consentirebbe a Honor di contendere spazio a Xiaomi, Realme e Samsung nella fascia 400–600 euro, fascia oggi tra le più affollate ma anche le più dinamiche per volumi e margini.

FAQ

Quando usciranno Honor 600 e Honor 600 Pro in Europa?

Al momento non esiste una data ufficiale. Le indiscrezioni indicano un lancio globale nei prossimi mesi, con arrivo in Europa poco dopo la presentazione cinese.

Honor 600 Pro avrà specifiche migliori rispetto a Honor 600?

Sì, secondo i leak Honor 600 Pro offrirà modulo fotografico più completo, con grandangolo e zoom dedicati, oltre a possibile gestione termica e memorie leggermente superiori.

La batteria da 9.000 mAh supporterà ricarica rapida?

Sì, le anticipazioni parlano di batteria da circa 9.000 mAh con ricarica rapida cablata e supporto alla ricarica wireless, per ridurre i tempi di fermo.

Che tipo di schermo monteranno Honor 600 e 600 Pro?

Entrambi i modelli dovrebbero usare un display OLED da 6,57 pollici, con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 1.5K, ideale per gaming e contenuti multimediali.

Qual è la fonte delle informazioni su Honor 600 e Honor 600 Pro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.