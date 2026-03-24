Home / FINTECH / Athora Italia rafforza la partnership con Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Athora Italia e Bppb avviano nuova partnership assicurativa nel Mezzogiorno

La compagnia assicurativa Athora Italia ha siglato un accordo strategico con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb), istituto cooperativo radicato nel Mezzogiorno.

L’intesa, annunciata il 24 marzo 2026, punta a rafforzare l’offerta di soluzioni vita e previdenziali per famiglie e imprese nel Centro-Sud Italia.

La collaborazione nasce per integrare la capacità distributiva territoriale della Bppb con il know-how assicurativo di Athora, in una fase di crescente domanda di protezione, pianificazione del risparmio e gestione del rischio da parte dei clienti bancari.

In sintesi:

Accordo tra Athora Italia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata su prodotti vita e risparmio.

e su prodotti vita e risparmio. Focus su famiglie e Pmi del Mezzogiorno, con distribuzione tramite la rete filiali Bppb.

Obiettivo: rafforzare tutele previdenziali, protezione del reddito e gestione del risparmio a lungo termine.

Partnership coerente con la strategia di crescita di Athora nel mercato bancassicurativo italiano.

Obiettivi industriali e impatto per clienti e territorio

L’alleanza tra Athora Italia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata si inserisce nel consolidamento del modello bancassicurativo italiano, in cui le banche diventano hub di consulenza finanziaria e di protezione.

La Bppb metterà a disposizione una rete capillare di sportelli in Puglia, Basilicata e nelle altre regioni servite, mentre Athora fornirà soluzioni vita, risparmio e previdenza calibrate sul profilo di rischio della clientela retail e business.

L’accordo punta a sviluppare prodotti assicurativi di medio-lungo periodo, utili per integrare la pensione pubblica, tutelare il patrimonio familiare e affiancare le Pmi in piani di continuità aziendale e passaggio generazionale.

Per il territorio, la partnership può favorire una maggiore educazione finanziaria e previdenziale, in un’area tradizionalmente sotto-assicurata rispetto alla media nazionale, migliorando diversificazione del risparmio e capacità di gestione degli imprevisti economici.

Prospettive future di crescita nel canale bancassicurativo

La collaborazione tra Athora Italia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata potrebbe rappresentare un modello replicabile anche per altre realtà cooperative e territoriali alla ricerca di partner assicurativi specializzati.

L’evoluzione regolamentare europea su capitale, sostenibilità e trasparenza richiederà prodotti più solidi e comprensibili; la combinazione tra presidio locale della Bppb e competenze attuariali di Athora potrà agevolare l’adeguamento.

Se i volumi di raccolta e la soddisfazione della clientela confermeranno le attese, è plausibile l’ampliamento dell’offerta verso soluzioni miste investimento-protezione e coperture danni non auto, con ulteriore rafforzamento del ruolo della banca come consulente finanziario di fiducia.

FAQ

Chi è Athora Italia e a quale gruppo fa riferimento?

Athora Italia è la compagnia vita del gruppo assicurativo internazionale Athora, specializzato in soluzioni di risparmio, previdenza e gestione portafogli legacy in Europa.

Che ruolo ha la Banca Popolare di Puglia e Basilicata nell’accordo?

La Bppb distribuirà nelle proprie filiali i prodotti assicurativi vita e previdenziali di Athora Italia, integrandoli nell’offerta di consulenza alla clientela retail e Pmi.

Quali clienti potranno beneficiare della nuova offerta assicurativa?

Potranno beneficiarne i correntisti privati e le imprese servite da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con particolare attenzione a famiglie, professionisti e Pmi del Mezzogiorno.

Quali vantaggi concreti offre la partnership per il risparmio previdenziale?

La partnership offre prodotti vita e piani di risparmio a lungo termine strutturati per integrare la pensione pubblica, diversificare gli investimenti e proteggere il nucleo familiare da eventi imprevisti.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni?

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