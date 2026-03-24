michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Ritorno al Futuro annuncia nuovo film indipendente dalla trilogia originale

Ritorno al Futuro annuncia nuovo film indipendente dalla trilogia originale

Nuovo documentario su Ritorno al futuro, così il musical conquista il mondo

Il 24 marzo 2026 debutta in streaming A Future on Stage, documentario che racconta la genesi di Back to the Future: The Musical, adattamento teatrale del cult di Robert Zemeckis e Bob Gale.
Disponibile su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e altre piattaforme, il film segue il percorso che ha portato Ritorno al futuro dal grande schermo al West End di Londra e a Broadway.
Protagonisti del racconto sono creatori, produttori e cast, da Michael J. Fox a Casey Likes, per spiegare perché il franchise torna oggi non con un sequel, ma con un dietro le quinte che celebra la sua trasformazione in musical globale.

In sintesi:

  • Arriva il documentario A Future on Stage dedicato al musical di Ritorno al futuro.
  • Distribuzione globale in streaming su Prime Video, Apple TV, YouTube e altre piattaforme.
  • Nel cast intervengono Michael J. Fox, Robert Zemeckis, Bob Gale e i protagonisti di Broadway.
  • Il musical, vincitore di un Olivier Award, è ora in tournée internazionale.

Dal cult di Zemeckis al palcoscenico, cosa mostra A Future on Stage

Diretto da Brian Stillman e prodotto da Nacelle, già dietro a The Toys That Made Us e The Movies That Made Us, A Future on Stage documenta in chiave analitica la trasposizione scenica di uno dei film più iconici degli anni Ottanta.
Il documentario alterna materiali d’archivio, prove, dietro le quinte e interviste a figure chiave: oltre a Michael J. Fox e Robert Zemeckis, parlano Bob Gale, il protagonista di Broadway Casey Likes, Roger Bart, Liana Hunt, Jelani Remy, Nathaniel Hackmann, Mikaela Secada e Merrit David Janes.
Fondamentale il contributo del produttore Colin Ingram, del regista teatrale John Rando e dello scenografo Tim Hatley, che illustrano le soluzioni tecniche pensate per rendere credibile sul palco l’immaginario della DeLorean, dei viaggi nel tempo e di Hill Valley.

Bob Gale riassume così la portata del progetto: «Avere Back to the Future the Musical in scena davanti a sale esaurite in tutto il mondo è un futuro che non avrei mai potuto prevedere. Pensavo che far decollare il film fosse incredibilmente difficile, ma portare sul palco la versione musicale è stato ancora più difficile, e questo documentario cattura davvero quello che tutti noi abbiamo passato».
Il film evidenzia anche il ruolo delle musiche originali di Alan Silvestri e Glen Ballard, integrate a brani storici come The Power of Love, Johnny B. Goode, Earth Angel e Back in Time.
Il musical ha già incassato riconoscimenti pesanti: Olivier Award come Best New Musical nel West End e due nomination ai Tony Award (scenografia e interpretazione di Roger Bart) nella produzione di Broadway 2023-2025.

Un franchise senza sequel ma con un futuro ancora in movimento

Dopo cinque anni a Londra, Back to the Future: The Musical è in tournée negli Stati Uniti, mentre nuove produzioni sono in corso a Tokyo e Amburgo.
Altre tappe sono già pianificate a Edimburgo, Parigi e in ulteriori città, confermando come il marchio Ritorno al futuro continui a generare valore senza ricorrere a un ipotetico Back to the Future 4.
In questo scenario, il documentario assume un ruolo strategico: non solo fan service, ma strumento di memoria industriale che mostra come un’operazione ad alto rischio creativo possa diventare un caso di studio su adattamenti crossmediali, gestione del brand e sfruttamento responsabile della nostalgia.

FAQ

Dove si può vedere il documentario A Future on Stage?

È disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e su altre principali piattaforme digitali internazionali.

A Future on Stage è un nuovo capitolo di Ritorno al futuro?

No, è un documentario autonomo: racconta la nascita e la produzione di Back to the Future: The Musical.

Chi sono i principali intervistati nel documentario A Future on Stage?

Compiono Michael J. Fox, Robert Zemeckis, Bob Gale, Casey Likes, Roger Bart, produttori e creativi del musical.

Quali riconoscimenti ha ottenuto Back to the Future: The Musical?

Ha vinto un Olivier Award come Best New Musical e ricevuto due nomination ai Tony Award.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul documentario?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache