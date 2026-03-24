Ritorno al Futuro annuncia nuovo film indipendente dalla trilogia originale
Nuovo documentario su Ritorno al futuro, così il musical conquista il mondo
Il 24 marzo 2026 debutta in streaming A Future on Stage, documentario che racconta la genesi di Back to the Future: The Musical, adattamento teatrale del cult di Robert Zemeckis e Bob Gale.
Disponibile su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e altre piattaforme, il film segue il percorso che ha portato Ritorno al futuro dal grande schermo al West End di Londra e a Broadway.
Protagonisti del racconto sono creatori, produttori e cast, da Michael J. Fox a Casey Likes, per spiegare perché il franchise torna oggi non con un sequel, ma con un dietro le quinte che celebra la sua trasformazione in musical globale.
In sintesi:
- Arriva il documentario A Future on Stage dedicato al musical di Ritorno al futuro.
- Distribuzione globale in streaming su Prime Video, Apple TV, YouTube e altre piattaforme.
- Nel cast intervengono Michael J. Fox, Robert Zemeckis, Bob Gale e i protagonisti di Broadway.
- Il musical, vincitore di un Olivier Award, è ora in tournée internazionale.
Dal cult di Zemeckis al palcoscenico, cosa mostra A Future on Stage
Diretto da Brian Stillman e prodotto da Nacelle, già dietro a The Toys That Made Us e The Movies That Made Us, A Future on Stage documenta in chiave analitica la trasposizione scenica di uno dei film più iconici degli anni Ottanta.
Il documentario alterna materiali d’archivio, prove, dietro le quinte e interviste a figure chiave: oltre a Michael J. Fox e Robert Zemeckis, parlano Bob Gale, il protagonista di Broadway Casey Likes, Roger Bart, Liana Hunt, Jelani Remy, Nathaniel Hackmann, Mikaela Secada e Merrit David Janes.
Fondamentale il contributo del produttore Colin Ingram, del regista teatrale John Rando e dello scenografo Tim Hatley, che illustrano le soluzioni tecniche pensate per rendere credibile sul palco l’immaginario della DeLorean, dei viaggi nel tempo e di Hill Valley.
Bob Gale riassume così la portata del progetto: «Avere Back to the Future the Musical in scena davanti a sale esaurite in tutto il mondo è un futuro che non avrei mai potuto prevedere. Pensavo che far decollare il film fosse incredibilmente difficile, ma portare sul palco la versione musicale è stato ancora più difficile, e questo documentario cattura davvero quello che tutti noi abbiamo passato».
Il film evidenzia anche il ruolo delle musiche originali di Alan Silvestri e Glen Ballard, integrate a brani storici come The Power of Love, Johnny B. Goode, Earth Angel e Back in Time.
Il musical ha già incassato riconoscimenti pesanti: Olivier Award come Best New Musical nel West End e due nomination ai Tony Award (scenografia e interpretazione di Roger Bart) nella produzione di Broadway 2023-2025.
Un franchise senza sequel ma con un futuro ancora in movimento
Dopo cinque anni a Londra, Back to the Future: The Musical è in tournée negli Stati Uniti, mentre nuove produzioni sono in corso a Tokyo e Amburgo.
Altre tappe sono già pianificate a Edimburgo, Parigi e in ulteriori città, confermando come il marchio Ritorno al futuro continui a generare valore senza ricorrere a un ipotetico Back to the Future 4.
In questo scenario, il documentario assume un ruolo strategico: non solo fan service, ma strumento di memoria industriale che mostra come un’operazione ad alto rischio creativo possa diventare un caso di studio su adattamenti crossmediali, gestione del brand e sfruttamento responsabile della nostalgia.
FAQ
Dove si può vedere il documentario A Future on Stage?
È disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e su altre principali piattaforme digitali internazionali.
A Future on Stage è un nuovo capitolo di Ritorno al futuro?
No, è un documentario autonomo: racconta la nascita e la produzione di Back to the Future: The Musical.
Chi sono i principali intervistati nel documentario A Future on Stage?
Compiono Michael J. Fox, Robert Zemeckis, Bob Gale, Casey Likes, Roger Bart, produttori e creativi del musical.
Quali riconoscimenti ha ottenuto Back to the Future: The Musical?
Ha vinto un Olivier Award come Best New Musical e ricevuto due nomination ai Tony Award.
Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul documentario?
Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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