Hisense presenta il suo primo TV microLED per i consumatori: rivoluzione nella tecnologia di visualizzazione domestica

Innovativa televisione microLED di Hisense

Hisense ha presentato la sua prima televisione microLED per il mercato dei consumatori in occasione del CES 2025 a Las Vegas. Il modello 136MX si distingue per un’impressionante matrice ad alta densità contenente oltre 24,88 milioni di microscopici LED, progettata per offrire luminosità, risoluzione e precisione senza pari. Ogni singolo pixel funge da sorgente luminosa autonoma, garantendo un rapporto di contrasto dinamico quasi infinito, con toni luminosi brillanti e neri profondi. Con una dimensione generosa di 136 pollici, questo televisore non solo si fa notare per le sue performance visive straordinarie ma anche per le sue dimensioni imponenti, rendendolo un elemento centrale per qualsiasi sala cinema domestica.

Caratteristiche del modello 136MX

La TV 136MX è equipaggiata con il chipset proprietario Hi-View AI Engine X di Hisense, che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare il frame. Questo approccio consente una conversione dei colori ultra precisa e una maggiore chiarezza anche in ambienti ben illuminati. La sorgente luminosa arriva a livelli di luminosità massima di 10.000 nits, accompagnata da una copertura del gamut cromatico del 95% . Supporta anche Dolby Vision IQ e HDR10+, oltre a una modalità chiamata Filmmaker Mode, pensata per ottimizzare la qualità dell’immagine in base ai contenuti e all’ambiente circostante, assicurando così un’esperienza cinematografica in ogni contesto.

Tecnologia avanzata e compatibilità per gamer

Per i videogiochi, il 136MX offre funzionalità dedicate come il VRR a 120Hz, una modalità a bassa latenza automatica e il supporto per FreeSync Premium Pro, assicurando un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, il televisore supporta Dolby Atmos e DTS Virtual X per un audio immersivo, fornendo un’ulteriore dimensione all’esperienza visiva. Basato sul sistema operativo VIDAA, il 136MX permette l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming direttamente dalla confezione e supporta i controlli vocali con Alexa e Google Assistant, rendendolo un dispositivo versatile per l’intrattenimento moderno.

Il televisore 136MX di Hisense si distingue per l’impiego del chipset Hi-View AI Engine X, il quale utilizza sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dell’immagine in tempo reale. Questa tecnologia non solo migliora la conversione dei colori, ma aumenta anche la chiarezza visiva, rendendo le immagini più nitide anche in ambienti con illuminazione intensa. Con un picco di luminosità che raggiunge i 10.000 nits, e una copertura del gamut cromatico del 95%, gli utenti possono aspettarsi colori vividi e dettagli sorprendenti.

In aggiunta, il 136MX supporta standard di alta qualità come Dolby Vision IQ e HDR10+, pensando non solo alla potenza visiva, ma anche all’esperienza immersiva. La modalità Filmmaker Mode, specificamente progettata per adattare la qualità delle immagini al tipo di contenuto e all’ambiente, si propone di ricreare un’esperienza filmica autentica. Con queste caratteristiche, il 136MX si posiziona come un leader nel mercato dei televisori, combinando tecnologia all’avanguardia e un design che si adatta a qualsiasi spazio moderno.

Il modello 136MX di Hisense non delude nemmeno gli appassionati di videogiochi. Dotato di tecnologie avanzate, il televisore offre una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz VRR, che si traduce in una riproduzione fluida delle immagini, fondamentale per i giochi ad alta intensità di movimento. Grazie alla modalità a bassa latenza automatica, i giocatori possono godere di un input lag ridotto, migliorando la reattività complessiva durante il gameplay. Inoltre, il supporto per FreeSync Premium Pro assicura che le esperienze di gioco siano prive di strappi e scatti, contribuendo a un’esperienza visiva sublime.

Per quanto riguarda l’audio, la presenza di Dolby Atmos e DTS Virtual X amplifica l’immersione, offrendo un suono tridimensionale che fa sentire i giocatori parte della scena. Questo rende il 136MX un’opzione ideale anche per le sessioni di intrattenimento generale, non solo per il gaming. Con il sistema operativo VIDAA, gli utenti possono facilmente accedere a tutte le piattaforme di streaming principali direttamente dalla TV e utilizzare i comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant per un’interazione semplice e immediata.