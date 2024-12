Oppo Find X8 Ultra e Mini: tutte le novità e dettagli sul lancio dei nuovi smartphone flagship

Dettagli sui nuovi modelli Find X8

Oppo è attivamente impegnata nello sviluppo della sua nuova linea di smartphone, prevista per il 2025. Tra i modelli più attesi c’è il Find X8 Ultra, che si prevede avrà un design molto simile a quello del Find X8 Pro, già disponibile, ma con un’isola della fotocamera di dimensioni maggiori. La scocca metallica del dispositivo presenterà transizioni smussate tra i materiali, un dettaglio stilistico che contribuisce alla sua estetica raffinata.

Il Find X8 Ultra si distingue per un display OLED da 6.82 pollici con risoluzione “2K” prodotto da BOE. Questo schermo avrà curve quadre con una profondità uniforme su tutti e quattro i lati, garantendo un’esperienza visiva immersiva. La configurazione della fotocamera principale comprenderà un sensore di tipo 1-inch , supportato da due fotocamere periscopiche teleobiettivo, emulando la configurazione del Find X7 Ultra.

Design e caratteristiche del Find X8 Ultra

Il Find X8 Ultra si presenta come un dispositivo di alta gamma caratterizzato da un design distintivo e funzionalità avanzate. Il display da 6.82 pollici con tecnologia OLED non solo offre colori vividi e luminosità eccellente, ma le curve quadre conferiscono un aspetto elegante e moderno. Le dimensioni generose dello schermo, abbinate alla risoluzione “2K”, permettono un’esperienza visiva di prima classe.

Un elemento chiave del design è il robusto frame metallico, che integra transizioni smussate per un feeling premium. La fotocamera principale, con un sensore di tipo 1-inch , promette prestazioni fotografiche elevate, mentre le due fotocamere periscopiche teleobiettivo ampliano le capacità fotografiche del dispositivo, garantendo versatilità e qualità in diverse condizioni di luce. Questo modello sta quindi ponendo solide basi per posizionarsi come leader nel segmento degli smartphone flagship.

Strategia di lancio per Find X8 Mini e Find X8S

Oppo ha pianificato un’intensa strategia di lancio per l’introduzione del Find X8 Mini insieme al Find X8S. L’azienda segue un approccio simile a quello di vivo, che ha già presentato il suo X200 Pro Mini. Questo porta a una diversificazione della gamma Find X8, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse opzioni in base alle loro esigenze e preferenze.

Il Find X8 Mini è progettato per attrarre utenti che cercano un dispositivo compatto senza compromettere le specifiche tecniche. Si prevede che entrambe le versioni, il Mini e l’X8S, siano dotate della nuova piattaforma MediaTek Dimensity 9400+, che offre potenza e prestazioni migliorate. Nonostante l’imminente lancio, è atteso con interesse anche il Find N5, un modello pieghevole che dovrebbe seguire a ruota.