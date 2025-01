TV Hisense 2025: la mini-LED da 116 pollici, la più grande mai vista sul mercato

TV di dimensioni eccezionali di Hisense nel 2025

Hisense ha svelato presso il CES 2025 la sua nuova linea di TV di grandi dimensioni, presentando modelli che stabiliscono nuovi standard nel mercato. Il punto culminante è rappresentato dal TV micro-LED da 136 pollici, progettato per gli appassionati di intrattenimento che ricercano un’esperienza cinematografica di altissimo livello. Questo modello offre una copertura del 95% dello spettro di colore BT.2020 e una luminosità di picco che raggiunge i 10.000 nits, rendendolo uno dei più luminosi nel suo genere.

Inoltre, Hisense ha presentato anche il suo TV mini-LED da 116 pollici, il più grande mai realizzato da un produttore di televisori. Questo modello utilizza una tecnologia di retroilluminazione RGB innovativa, che permette un controllo preciso su singoli colori e una copertura del 97% dello spettro di colore BT.2020. Questi sviluppi testimoniano l’impegno di Hisense nel proporre prodotti di alta gamma, superando le aspettative per un marchio tradizionalmente associato a prezzi contenuti.

Tecnologie innovative nelle nuove TV

Le nuove proposte di Hisense nel campo delle televisioni non si limitano alle dimensioni straordinarie, ma introducono anche significative innovazioni tecnologiche. Il cuore pulsante delle nuove TV è il processore Hi view AI Engine X, che promette prestazioni superiori rispetto al modello precedente. Questo processore non solo migliora la qualità visiva, ma ottimizza anche il suono e il consumo energetico, rendendo l’intero sistema più efficiente.

Il passaggio a Google TV come piattaforma smart per il mercato statunitense rappresenta un ulteriore passo in avanti, garantendo un’interfaccia utente intuitiva e l’accesso a una vasta gamma di contenuti. Non dimentichiamo neanche l’inclusione del sintonizzatore ATSC 3.0, che permette di ricevere le trasmissioni digitali NextGen, arricchendo le opzioni di intrattenimento.

Per i mercati britannici, Hisense ha optato per il proprio sistema VIDAA, dimostrando la flessibilità del marchio nell’adattarsi alle esigenze locali. Tali scelte confermano la volontà di Hisense di posizionarsi non solo come produttore di schermi di grandi dimensioni, ma anche di tecnologie avanzate che elevano l’esperienza visiva complessiva.

Caratteristiche del proiettore L9Q di Hisense

Il proiettore L9Q di Hisense rappresenta un’evoluzione significativa nel mercato dei proiettori a tiro ultra corto, progettato per garantire prestazioni eccezionali. Equipaggiato con un motore a laser TriChroma, il L9Q offre una luminosità di 5.000 lumen e una copertura del 110% dello spazio colore BT.2020, garantendo immagini vivide e dettagliate anche in ambienti luminosi.

Con una proporzione di lancio di 0,18, questo proiettore può proiettare immagini e video fino a 150 pollici mantenendo una distanza contenuta dal muro. Grazie al sistema audio integrato da 116W con configurazione 6.2.2 canali, l’esperienza sonora è altrettanto coinvolgente, supportando formati audio avanzati come Dolby Atmos. Il L9Q include anche una funzionalità di allineamento automatico dello schermo, semplificando ulteriormente l’installazione per gli utenti finali.

Il sistema operativo Google TV consente un facile accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming, rendendo il L9Q una scelta versatile per chi cerca un’esperienza di intrattenimento completa e di alta qualità. Questa combinazione di potenza visiva e audio, insieme a una configurazione intuitiva, posiziona il L9Q come uno dei proiettori più avanzati disponibili sul mercato.