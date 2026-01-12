Grok nel mirino: deepfake sessuali scatenano bufera e indagini, rischio per privacy e reputazione

Indagini e misure dei regolatori

Ofcom, autorità di regolazione media del Regno Unito, ha aperto un’indagine formale su X per verificare violazioni dell’Online Safety Act legate alla circolazione di deepfake sessuali generati con Grok. Il perimetro d’inchiesta riguarda la tutela dei minori e la responsabilità della piattaforma nell’ospitare contenuti potenzialmente illegali.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La Procura di Parigi ha avviato accertamenti autonomi su contenuti osceni connessi all’uso del modello di xAI, mentre in India il Ministero dell’Informatica ha notificato a X una lettera formale contestando l’incentivo alla diffusione di materiali indecorosi. Parallelamente, il Garante Privacy italiano ha emesso un provvedimento di avvertimento contro Grok e app analoghe, richiamando i rischi di “gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali”.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Sul piano probatorio, dati citati da CNN indicano almeno 6.700 immagini a sfondo sessuale generate tra il 5 e il 6 gennaio; la no-profit AI Forensics ha rintracciato circa 800 contenuti, alcuni definiti “professionali” e “fotorealistici”. Le autorità europee hanno avvertito che, in assenza di interventi efficaci della piattaforma, procederanno con azioni di enforcement.

Nel frattempo, in Malesia e Indonesia i regolatori hanno imposto il blocco della piattaforma, misura eccezionale motivata dal rischio di amplificazione di deepfake a carattere sessuale. Le contromisure mirano a contenere la generazione e la diffusione di materiali illegali e a fissare standard di conformità per sistemi di IA integrati nei social.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Reazioni internazionali e blocchi della piattaforma

Le risposte dei governi si sono fatte immediate: in Malesia e Indonesia l’accesso a X è stato bloccato per arginare la circolazione di deepfake sessuali legati a Grok. La misura, presentata come tutela dell’ordine pubblico digitale, punta a interrompere la generazione e la distribuzione di contenuti potenzialmente illegali.

In India, il Ministero dell’Informatica ha formalizzato una contestazione a X per l’asserito incentivo a materiale osceno, mentre la Procura di Parigi ha aperto fascicoli su possibili violazioni penali. La pressione regolatoria si coordina con gli avvertimenti del Garante Privacy italiano a Grok e ad app similari, richiamando i rischi per i diritti fondamentali.

A livello europeo, la posizione è netta: “se la piattaforma non agirà, interverremo noi”, con un richiamo diretto al rispetto dell’Online Safety Act britannico e dei principi UE sulla sicurezza online. Il portavoce della Commissione europea ha definito “pericolosa assurdità” equiparare libertà di espressione e strumenti di IA che generano materiale pedopornografico.

I dati raccolti da CNN e AI Forensics hanno alimentato le decisioni: migliaia di immagini sessuali in poche ore, centinaia catalogate come “professionali” e “fotorealistiche”. Gli esecutivi valutano ulteriori restrizioni qualora le misure interne di X risultino inefficaci nel contenimento dei contenuti illeciti.

Risposte di x e pressioni dell’ue

X ha limitato la modifica delle immagini con Grok agli utenti abbonati, presentando la stretta come misura di contenimento degli abusi. La scelta non convince le istituzioni, che la ritengono insufficiente sul piano della prevenzione e del contrasto ai contenuti illegali generati dall’IA.

La Commissione europea ha ribadito che la limitazione agli abbonati non attenua la responsabilità della piattaforma: “a pagamento o gratuita, la circolazione di immagini di questo tipo resta inaccettabile”. Il portavoce ha definito “pericolosa assurdità” accostare la libertà di espressione a strumenti che producono materiale pedopornografico, richiamando possibili azioni di enforcement.

Un portavoce del governo del Regno Unito ha criticato la mossa come trasformazione in servizio premium della possibilità di creare immagini illegali, giudicandola un insulto alle vittime di misoginia e violenza sessuale. In parallelo, Elon Musk ha annunciato l’intenzione di rendere trasparente l’algoritmo di raccomandazione di X, a circa un anno dalle richieste dell’UE, senza però dettagliare tempistiche e portata della disclosure.

FAQ

  • Quali limiti ha introdotto X su Grok?
    Ha ristretto la modifica delle immagini agli utenti paganti.
  • Perché l’UE critica la misura?
    Perché non riduce la diffusione di contenuti illegali e non esonera la piattaforma da responsabilità.
  • Cosa ha detto il governo del Regno Unito?
    Che la stretta rende “premium” la creazione di immagini illegali, offensiva per le vittime.
  • Elon Musk cosa ha annunciato?
    L’intenzione di rendere più trasparente l’algoritmo di raccomandazione di X.
  • Le pressioni europee prevedono sanzioni?
    Sì, sono possibili azioni di enforcement se le misure risultano inadeguate.
  • La limitazione agli abbonati riduce i rischi?
    Secondo le autorità, no: l’impatto è considerato insufficiente.
  • Qual è una fonte giornalistica citata?
    CNN ha riportato i volumi di immagini generate in pochi giorni.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com