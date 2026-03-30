Grande Fratello Vip sondaggi, cambia il concorrente favorito dal pubblico

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Grande Fratello Vip, quinto televoto decisivo: sondaggi e scenari

Questa sera, in diretta su Canale 5, il quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip deciderà chi, tra otto concorrenti in nomination, dovrà lasciare la Casa. A rischio eliminazione sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. I sondaggi online, pubblicati nelle ultime ore sui principali forum dedicati al reality, delineano le preferenze del pubblico e indicano chi appare più forte al televoto e chi, invece, rischia di più. Il risultato finale, determinato dal pubblico da casa, influenzerà alleanze, dinamiche e strategie nella Casa, rendendo questa votazione una delle più delicate della stagione per equilibri interni e interesse televisivo.

In sintesi:

Antonella Elia è nettamente favorita nei sondaggi su forum e community online.

è nettamente favorita nei sondaggi su forum e community online. Adriana Volpe , Francesca Manzini e Lucia Ilardo appaiono in posizione intermedia ma tendenzialmente al sicuro.

, e appaiono in posizione intermedia ma tendenzialmente al sicuro. Ibiza Altea e Giovanni Calvario risultano tra i meno sostenuti: rischio eliminazione alto.

e risultano tra i meno sostenuti: rischio eliminazione alto. Lunedì 30 marzo nuova puntata con tensioni crescenti e possibili colpi di scena.

Sondaggi online, percentuali e gerarchie tra i concorrenti al televoto

Nei sondaggi ospitati dal forum ufficiale del Grande Fratello, alla domanda “Chi vuoi salvare?” emerge chiaramente il vantaggio di Antonella Elia, accreditata del 25% delle preferenze. Seguono Francesca Manzini al 13% e Lucia Ilardo al 12%, mentre Adriana Volpe si colloca alle loro spalle, ma ancora in zona relativamente sicura. Chiude la classifica Ibiza Altea con l’8%, segnale di un sostegno più fragile rispetto agli altri nomi in nomination.

Sul sito specializzato Reality House il quadro conferma la leadership di Antonella Elia, che qui raggiunge il 28%. Al secondo posto si piazza Adriana Volpe con il 15%, seguita da Ibiza al 12%. In coda, con solo il 7%, troviamo Giovanni Calvario, che risulta uno dei più esposti all’eliminazione di stasera.

L’insieme dei dati disponibili suggerisce una gerarchia abbastanza stabile: Antonella Elia appare la più protetta dal televoto, Adriana Volpe mantiene una base solida, mentre Ibiza Altea e Giovanni Calvario si collocano nella zona rossa. In mezzo, figure come Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras dipenderanno molto dalla mobilitazione dell’ultimo minuto e dal sentiment del pubblico durante la diretta.

Anticipazioni del 30 marzo: tensioni, alleanze e sviluppi futuri

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip tornerà con una puntata ad alta tensione, condotta da Ilary Blasi e con il commento in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa, lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe resta aperto: i tentativi di chiarimento non hanno portato a una tregua e le fratture interne continuano a condizionare il clima del gruppo.

Ibiza Altea è finita sotto accusa per alcuni commenti giudicati offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia, che si è detta profondamente ferita; Antonella Elia mantiene una posizione di forte critica verso Ibiza, alimentando il fronte delle tensioni femminili. Parallelamente, tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro cresce la complicità: il loro rapporto, nato anche grazie a un ballo particolarmente ravvicinato, è osservato con attenzione dal pubblico, diviso tra chi parla di semplice amicizia e chi intravede i primi segnali di un’attrazione.

Non mancheranno i momenti emozionanti: due mamme della Casa, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, riceveranno sorprese familiari decisive per il racconto televisivo. Adriana Volpe potrà riabbracciare la figlia Giselle, mentre Alessandra Mussolini rivedrà i suoi tre figli. La produzione annuncia inoltre una nuova eliminazione e l’ingresso di un concorrente in isolamento, scelta che potrebbe ridefinire alleanze e strategie nelle prossime settimane.

FAQ

Come funziona il televoto del Grande Fratello Vip?

Il televoto funziona permettendo al pubblico di salvare i concorrenti preferiti tramite SMS, app ufficiale o piattaforma web del programma.

Chi risulta favorito dai sondaggi per il televoto attuale?

Secondo i sondaggi online, Antonella Elia è nettamente favorita, con percentuali comprese tra il 25% e il 28%.

Quali concorrenti risultano più a rischio eliminazione stasera?

I dati dei forum indicano Ibiza Altea e Giovanni Calvario come profili più esposti al rischio eliminazione.

Chi conduce il Grande Fratello Vip e chi sono gli opinionisti?

Il programma è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste principali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.