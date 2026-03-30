Achille Lauro annuncia il primo tour negli stadi italiani

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Achille Lauro, nuovo tour negli stadi: date, città, biglietti, novità

Chi: Achille Lauro, tra i performer più innovativi della musica italiana contemporanea.

Cosa: debutto del primo vero tour negli stadi “Per sempre noi” e show “Comuni Immortali”.

Dove: principali stadi di Udine, Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma, Messina e Rimini.

Quando: giugno 2026 per “Comuni Immortali”, giugno-luglio 2027 per il tour “Per sempre noi”.

Perché: capitalizzare il successo del tour nei palazzetti sold-out e consolidare la dimensione live negli stadi.

In sintesi:

Tour nei palazzetti sold-out, conferma la crescita live di Achille Lauro .

. Nel 2026 tre date “Comuni Immortali”, con Roma e Milano già sold-out.

e già sold-out. Nel 2027 primo tour completo negli stadi italiani “Per sempre noi”.

Nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso” disponibile su piattaforme digitali e radio.

Dal tour sold-out nei palazzetti alla sfida degli stadi italiani

Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro archivia una stagione live cruciale, imponendosi come uno degli showman più strutturati e riconoscibili della scena italiana. Lo spettacolo ha unito impatto visivo, narrazione autobiografica e forte interazione con il pubblico, consolidando una fanbase trasversale per età e gusti musicali.

Il passaggio successivo è la dimensione degli stadi, considerata dall’artista la naturale consacrazione del suo percorso sul palco. A giugno 2026 sono previste tre date speciali del format “Comuni Immortali”: il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano (sold-out).

Queste anteprime aprono la strada al primo vero tour negli stadi, “Per sempre noi”, annunciato progressivamente durante il tour indoor e pensato per amplificare scenografia, produzione e coinvolgimento emotivo.

“Per sempre noi”: tutte le date e la nuova fase di Achille Lauro

Il tour negli stadi “Per sempre noi” prenderà ufficialmente il via il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine. Seguiranno: 6 giugno 2027 Stadio Dall’Ara di Bologna, 11 giugno 2027 Stadio San Nicola di Bari, 15 giugno 2027 ritorno a San Siro di Milano, 22 giugno 2027 Allianz Stadium di Torino, 26 giugno 2027 Stadio Euganeo di Padova, 30 giugno 2027 Stadio Olimpico di Roma, 10 luglio 2027 Stadio Franco Scoglio di Messina.

A scandire questo passaggio arriva il nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano racconta il percorso di evoluzione artistica e personale, tra tensione emotiva e ricerca di nuovi linguaggi pop e urban.

I biglietti per il tour negli stadi 2027 e per la data del 7 giugno 2026 al Romeo Neri di Rimini sono in vendita su Ticketone e nei punti autorizzati. Il progetto live nei palazzetti e negli stadi, ideato da De Marinis Group, è prodotto da Friends & Partners.

Impatto sul mercato live e prospettive future del progetto Achille Lauro

La scelta di strutturare un tour negli stadi dal 2027 posiziona Achille Lauro tra i pochi artisti italiani capaci di sostenere produzioni di questa scala. Il modello adottato – costruzione graduale della narrativa live, annuncio progressivo delle date, singolo in uscita a supporto – mira a consolidare un brand artistico riconoscibile, esportabile e potenzialmente estendibile a collaborazioni internazionali, docu-concerti e format audiovisivi.

FAQ

Quando inizia il tour negli stadi 2027 di Achille Lauro?

Il tour “Per sempre noi” inizia il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine, proseguendo nelle principali città italiane fino al 10 luglio.

Quali sono le date 2026 di Achille Lauro negli stadi?

Nel 2026 sono previste tre date “Comuni Immortali”: 7 giugno Rimini, 10 giugno Roma (sold-out), 15 giugno Milano (sold-out).

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Achille Lauro?

I biglietti sono disponibili ufficialmente su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, con diverse fasce di prezzo a seconda del settore prescelto.

Il nuovo singolo di Achille Lauro è legato al tour?

Sì, “In viaggio verso il Paradiso” accompagna il passaggio dagli show nei palazzetti al tour negli stadi, rafforzando identità e storytelling live.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Achille Lauro?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.