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Nadia Rinaldi mostra il nuovo volto dopo lifting, rinoplastica e dimagrimento

Nadia Rinaldi mostra il nuovo volto dopo lifting, rinoplastica e dimagrimento

Nadia Rinaldi, lifting e rinoplastica dopo il dimagrimento: cosa ha raccontato in tv

La protagonista è l’attrice romana Nadia Rinaldi, 58 anni, che ha scelto di raccontare pubblicamente il proprio cambiamento estetico.
L’occasione è l’intervista a Caterina Balivo nel programma Rai La Volta Buona, andata in onda il 9 aprile 2026 dagli studi di Roma.
Rinaldi ha spiegato di essersi sottoposta pochi giorni fa a un lifting del volto e a un intervento al naso, dopo aver perso circa 85 chili in seguito a bypass gastrico e lungo percorso nutrizionale.

Al fianco dell’attrice, il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti ha illustrato ragioni cliniche e tecniche degli interventi, evidenziando i rischi di un uso eccessivo di filler e botox.
La scelta di Rinaldi nasce dall’esigenza di armonizzare il viso dopo il forte dimagrimento e di recuperare benessere psicologico e sicurezza davanti alle telecamere.

In sintesi:

  • Nadia Rinaldi annuncia lifting facciale e rinoplastica dopo un importante dimagrimento.
  • L’attrice racconta in tv un percorso di perdita di circa 85/86 kg.
  • Il chirurgo Pietro Lorenzetti spiega finalità e limiti del lifting dopo i 50 anni.
  • Esperienza personale usata per sensibilizzare su tempi, rischi e aspettative della chirurgia estetica.

Dal bypass gastrico al lifting: il percorso di trasformazione

Negli anni scorsi Nadia Rinaldi ha affrontato obesità severa, arrivando a circa 150 kg e scegliendo un bypass gastrico unito a un cambiamento radicale delle abitudini alimentari.
Il percorso, racconta, è stato “lento”, con una perdita complessiva di 85/86 kg fino ad arrivare intorno ai 64 kg, per evitare dimagrimenti estremi in pochi mesi e ridurre i rischi per la salute.

Dimagrire molto ha però lasciato segni evidenti sul corpo: pelle in eccesso e modifiche della struttura del volto. Già nel 2014 l’attrice si era sottoposta a un intervento al seno per rimuovere tessuti in surplus, finito con complicazioni e una lunga fase senza protesi, che lei definisce “una sofferenza grande”.

Nel nuovo passaggio in Rai, Rinaldi spiega di aver scelto un lifting per “ridare tonicità al volto” e una rinoplastica di armonizzazione: *“Abbiamo ridato una tonicità al volto e soprattutto mi è ritornata la punta, perché il volto era diventato quadrato”*.

Il professor Pietro Lorenzetti chiarisce che il lifting, dopo i 50 anni, serve a “ritriangolarizzare il volto”, evitando di “riempirlo di cose inutili” come eccesso di filler, soprattutto in chi ha avuto grandi oscillazioni di peso.

Il messaggio di Nadia Rinaldi su corpo, tempo e chirurgia estetica

Nel suo racconto televisivo, Nadia Rinaldi trasforma un’esperienza privata in un messaggio pubblico su accettazione di sé e uso consapevole della chirurgia estetica.
L’attrice insiste sulla gradualità del dimagrimento e sull’importanza di rivolgersi a specialisti qualificati, ricordando l’esito negativo di un precedente intervento al seno e il successivo affidarsi a Pietro Lorenzetti, che le avrebbe “ridato il sorriso e la dignità di riguardarmi allo specchio”.

La sua testimonianza si inserisce in un dibattito sempre più centrale nel mondo dello spettacolo: come gestire l’invecchiamento, il cambiamento corporeo e la pressione dell’immagine senza ricorrere a scorciatoie rischiose, tra interventi non necessari, filler e procedure improvvisate.

Il caso Rinaldi evidenzia come, dopo grandi dimagrimenti, la chirurgia ricostruttiva ed estetica possa avere anche una funzione di cura psicologica, purché affrontata con realismo, tempi medici corretti e piena consapevolezza di benefici e limiti.

FAQ

Perché Nadia Rinaldi ha fatto lifting e rinoplastica dopo il dimagrimento?

La scelta è motivata dalla perdita di circa 85/86 kg, che ha modificato struttura del volto e tessuti, rendendo necessario, secondo lei, un intervento di armonizzazione e tonicità.

Quanti chili ha perso in totale Nadia Rinaldi e in quanto tempo?

Rinaldi dichiara di aver perso 85/86 kg in un percorso iniziato molti anni fa, caratterizzato da dimagrimento graduale, non concentrato in pochi mesi.

Chi è il chirurgo plastico che ha seguito Nadia Rinaldi?

L’attrice si è affidata al professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica, che ha curato sia il lifting sia la ricostruzione del seno.

Qual è il rischio principale di usare solo filler e botox dopo i 50 anni?

Secondo Lorenzetti, esagerare con filler e botox può appesantire e deformare i lineamenti, senza correggere davvero il cedimento strutturale del volto.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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