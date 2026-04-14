Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, attacchi scioccanti a Lucia Ilardo e appello accorato

Grande Fratello Vip, bufera social su Biancardi, Brigante e Prezia

Chi: i concorrenti del Grande Fratello Vip Renato Biancardi, Nicolò Brigante, Blu Prezia e la gieffina Lucia Ilardo.

Che cosa: gesti e frasi derisorie, con riferimenti a “conati di vomito” e a un presunto “calcio nel sedere”, accusati sui social di bullismo e violenza psicologica.

Dove: nella Casa del Grande Fratello Vip, durante le ultime giornate di permanenza dei concorrenti.

Quando: episodi avvenuti e rilanciati in rete nelle scorse ore di aprile 2026.

Perché: il comportamento dei tre concorrenti verso Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island, ha spinto migliaia di utenti, oltre alla sorella della gieffina, a chiedere un intervento di Ilary Blasi e degli autori, contestando la linea di “iper tolleranza” fin qui adottata dalla produzione.

In sintesi:

Biancardi, Brigante e Prezia imitano conati di vomito e un “calcio nel sedere” contro Lucia Ilardo.

Sui social esplode l’accusa di bullismo e violenza psicologica verso la concorrente.

La sorella di Lucia chiede provvedimenti e un confronto chiaro in prima serata.

La gestione “tollerante” del reality è di nuovo sotto esame del pubblico.

Dialoghi a bassa voce, gesti espliciti e polemica sull’esempio in tv

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, alternato a momenti intimi e repentini distacchi, è diventato il terreno su cui, nelle ultime ore, si è consumata la derisione del trio Biancardi–Nicolò Brigante–Blu Prezia.

In più occasioni i tre hanno mimato con enfasi i conati di vomito riferendosi alla ragazza, mentre in camera da letto, parlando a voce molto bassa per coprire i microfoni, avrebbero discusso di una presunta strategia per “sedurre e poi scaricare” Lucia.

Una sequenza è stata colta chiaramente: Blu Prezia mima un calcio nel sedere, stendendosi sul letto in modo plateale, e Renato Biancardi commenta un convinto “esattamente”, tra le risate di Brigante.

La clip, rilanciata su X e altri social, ha generato una valanga di commenti indignati, con molti utenti che parlano esplicitamente di “bullismo televisivo” e chiedono che il programma affronti il caso in diretta, per evitare la normalizzazione di modelli relazionali aggressivi davanti a un pubblico giovane.

Appello della sorella di Lucia e possibili scenari per il reality

La sorella di Lucia Ilardo ha rotto il silenzio con un appello pubblico a Ilary Blasi e alla produzione del Grande Fratello Vip.

Nel suo sfogo denuncia: “Questo non è un concetto di violenza? Cosa cavolo vuol dire ‘falla ubriacare, la seduci e poi la mandi a quel paese e la prendi a calci’?”. Sottolinea come messaggi del genere, diffusi sui social, possano essere assorbiti dai più giovani come comportamento normale nelle relazioni.

Per la sorella, “qui stiamo parlando di violenza, per me è bullismo, questa roba è inconcepibile”, e si dice scioccata dall’assenza di provvedimenti visibili, arrivando a ipotizzare di consigliare a Lucia di abbandonare il gioco.

Finora Ilary Blasi e gli autori hanno mantenuto una linea di ampia tolleranza per gli atteggiamenti “al limite”, ma la gravità percepita di questo episodio può costringere il format a una presa di posizione netta, anche per tutelare la credibilità del reality e la sua sostenibilità in palinsesto.

FAQ

Cosa è successo tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip?

È successo che Renato Biancardi, insieme a Nicolò Brigante e Blu Prezia, ha imitato conati di vomito e un “calcio nel sedere” riferiti a Lucia Ilardo, scatenando accuse di bullismo.

Perché i social parlano di bullismo e violenza psicologica nel reality?

I social parlano di bullismo perché i gesti e le frasi verso Lucia Ilardo vengono percepiti come umiliazioni ripetute, potenzialmente normalizzanti modelli relazionali aggressivi davanti a un vasto pubblico, inclusi minorenni.

Come ha reagito la sorella di Lucia Ilardo agli episodi nella Casa?

La sorella ha reagito denunciando pubblicamente il clima di violenza psicologica, chiedendo che se ne parli in trasmissione e ipotizzando persino l’uscita di Lucia Ilardo dal gioco.

La produzione del Grande Fratello Vip ha preso provvedimenti ufficiali?

Al momento non risultano provvedimenti ufficiali. La produzione mantiene una linea di ampia tolleranza, ma la pressione del pubblico potrebbe portare a richiami o confronti in diretta nelle prossime puntate.

Qual è la fonte delle informazioni su questa polemica televisiva?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.