Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne, svolta clamorosa in studio per Edoardo

Edoardo lascia Uomini e Donne dopo la segnalazione su una ex a Firenze

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026 su Canale 5, il cavaliere Edoardo è costretto a lasciare il programma dopo una pesante segnalazione su una cena romantica a Firenze con una ex compagna.

La soffiata, raccolta e rilanciata in studio da Barbara De Santi, smonta la sua credibilità davanti al pubblico e alle dame, in particolare Paola.

Parallelamente esplode il caso di Marina, travolta da un crollo emotivo nel triangolo con Stefano ed Elisabetta Gigante, con l’inaspettata difesa in studio di Gemma Galgani, che denuncia le prese in giro ai danni della dama in difficoltà.

In sintesi:

Edoardo lascia il dating show dopo la segnalazione di una cena con bacio a Firenze.

Barbara De Santi ricostruisce la storia con l’ex di Edoardo e rivendica la propria credibilità.

Marina crolla emotivamente nel rapporto con Stefano, Gemma Galgani scende in sua difesa.

Elisabetta Gigante viene accusata di cercare solo visibilità al centro studio.

Dal confronto con Paola alla segnalazione che costringe Edoardo all’addio

La puntata si apre con il confronto post registrazione tra Edoardo e Paola. La dama, visibilmente delusa, rinfaccia al cavaliere di aver chiesto una seconda possibilità per poi orientarsi subito verso altre donne, come Debora.

In camerino, Paola definisce Edoardo “falso” e incoerente, ricordando come lui stesso avesse ammesso di non essere sicuro che uscire con lei fosse la scelta giusta.

In studio interviene Tina Cipollari, che attacca Paola accusandola di reagire “a scoppio ritardato” per risultare più credibile al pubblico. È a questo punto che Barbara De Santi cambia l’equilibrio della puntata: racconta di aver ricevuto una telefonata da una donna di Firenze, ex fidanzata di Edoardo, con cui – secondo la segnalazione – ci sarebbe stata una cena recente, un bacio e la promessa di lasciare il programma per riprendere la relazione.

Barbara riferisce dettagli, cita la presenza di “avvocati” e “situazioni complicate” menzionate dal cavaliere alla ex. Di fronte a questa ricostruzione, Edoardo sceglie di abbandonare Uomini e Donne, confermando di fatto la solidità della segnalazione.

Barbara coglie l’occasione per ribadire che, quando si espone, lo fa su elementi concreti e non – come sostiene spesso Gemma Galgani – per risentimento verso cavalieri che non la ricambiano.

Marina cede alla pressione, Gemma la protegge e accusa lo studio

Archiviato il caso Edoardo, l’attenzione si sposta sul fronte più emotivo della puntata: il conflitto tra Marina ed Elisabetta Gigante per il cavaliere Stefano.

Dopo il precedente scontro in studio, Elisabetta ha rimproverato Stefano per aver fatto leggere a Marina le loro chat private, mentre Marina è convinta che Elisabetta sia interessata soprattutto alla visibilità, non al cavaliere.

Marina perde il controllo, urla contro tutti e si sente esposta e umiliata. Stefano prova a rassicurarla, dichiarando di provare per lei una “intesa profonda” e di non voler interrompere la conoscenza.

In questo clima interviene Gemma Galgani, che esplode contro il parterre e il pubblico accusandoli di “prendere in giro” Marina in un momento di evidente fragilità. La storica dama rivendica il diritto di sbagliare in amore senza essere messa alla gogna.

Stefano chiarisce il suo rapporto con Elisabetta: conferma di averle scritto e di trovare piacevole sentirla, ma respinge l’idea che la relazione con Marina sia ambigua, ricordando come tra lui e Marina non ci sia stato nemmeno un bacio. Elisabetta replica sostenendo di non avere alcun interesse sentimentale verso Stefano e che il suo intervento in studio fosse solo un’osservazione.

Il risultato, però, è l’impressione diffusa che Elisabetta Gigante gestisca tempi e toni delle dinamiche solo per rimanere al centro della scena televisiva.

Le conseguenze televisive e narrative di una puntata ad alta tensione

L’uscita improvvisa di Edoardo ridisegna gli equilibri maschili del parterre, aprendo spazi narrativi per nuovi cavalieri e possibili ritorni di ex protagonisti.

La gestione della segnalazione da parte di Barbara De Santi rafforza il suo ruolo di figura “inquirente” interna al programma, capace di incidere sulle sorti delle storie.

Il crollo emotivo di Marina e la presa di posizione di Gemma Galgani riportano al centro il tema della vulnerabilità delle dame storiche, spesso schiacciate tra logiche di spettacolo e sentimenti reali.

Nelle prossime puntate sarà decisivo capire se Stefano sceglierà di investire davvero su Marina o manterrà un profilo fluido che alimenta dinamiche e conflitti in studio, elementi chiave per la tenuta televisiva di Uomini e Donne.

FAQ

Perché Edoardo ha lasciato Uomini e Donne oggi

Edoardo ha lasciato il programma dopo la segnalazione di Barbara De Santi su una cena con bacio a Firenze con una ex.

Che cosa ha rivelato Barbara De Santi su Edoardo

Barbara ha riferito la telefonata dell’ex di Edoardo: cena a Firenze, bacio, promessa di lasciare il programma e situazioni legali complicate.

Perché Marina ha avuto un crollo emotivo in puntata

Marina è crollata perché si è sentita esposta, messa in discussione nel rapporto con Stefano e accusata indirettamente da Elisabetta Gigante.

Quale ruolo ha avuto Gemma Galgani nella puntata di oggi

Gemma ha difeso apertamente Marina, criticando il clima di scherno in studio e chiedendo maggior rispetto per la fragilità emotiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto di Uomini e Donne

Questo articolo è stato elaborato dalla Redazione su base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.