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Francesca Fagnani svela i nuovi protagonisti di Belve e Belve Crime

Francesca Fagnani svela i nuovi protagonisti di Belve e Belve Crime

Nuova stagione di Belve e Belve Crime, ospiti, date e novità

La nuova stagione di Belve e dello spin off Belve Crime, condotti da Francesca Fagnani, arriva in primavera sulle reti Rai.

Chi vedremo? Ex gieffini virali, icone dello spettacolo e protagonisti di grandi casi giudiziari italiani.

Il cuore del progetto resta lo stesso: interviste frontali e poco accomodanti, pensate per un doppio impatto, televisivo e social.

Perché conta? Rai punta su un format che unisce ascolti, discussione pubblica e approfondimento di cronaca nera, consolidando il ruolo della giornalista romana tra i volti di riferimento dell’approfondimento televisivo contemporaneo.

In sintesi:

  • Francesca Fagnani torna in primavera con nuove puntate di Belve e Belve Crime.
  • Nel cast: ex gieffina Zeudi De Palma, il cantante sanremese Tony Pitoni e due star storiche.
  • Amanda Lear e Micaela Ramazzotti protagoniste delle interviste più attese della stagione.
  • Belve Crime ricostruisce la vicenda giudiziaria di Raffaele Sollecito e il caso Meredith Kercher.

Ospiti, strategia social e linea editoriale delle nuove puntate

Le scelte di casting di Francesca Fagnani confermano l’attenzione alla viralità social senza rinunciare a un impianto giornalistico rigoroso.

Sul famoso sgabello di Belve si siederà Zeudi De Palma, ex concorrente del Grande Fratello 2024, oggi figura fortemente seguita su smartphone più che in tv tradizionale. L’intervista promette di entrare nei retroscena della relazione con la modella Helena Prestes, già protagonista all’Isola dei Famosi, storia che aveva catalizzato l’attenzione del pubblico del reality Mediaset.

Dalla passerella dell’Ariston arriva il discusso cantante Tony Pitoni, esploso sui social durante il Festival di Sanremo grazie al duetto con Dito nella Piaga nella serata cover.

Accanto ai fenomeni virali, due nomi che presidiano da decenni l’immaginario pop italiano: la poliedrica Amanda Lear e l’attrice e regista Micaela Ramazzotti, chiamate a confrontarsi con il tono spiazzante e diretto tipico del programma.

Belve Crime, il caso Raffaele Sollecito e le prospettive future

Belve Crime prosegue la linea inaugurata con l’intervista a Massimo Bossetti, dedicata all’omicidio di Yara Gambirasio, che aveva ottenuto il 12,4% di share prima dell’interruzione anticipata del progetto.

Nella nuova stagione, Francesca Fagnani recupera la sua esperienza di giornalista investigativa per affrontare la storia di Raffaele Sollecito, volto centrale del processo per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa a Perugia nel 2007. Ex fidanzato di Amanda Knox, Sollecito fu condannato in primo grado a 25 anni di reclusione e assolto nel 2011 per non aver commesso il fatto, dopo circa quattro anni di carcere già scontati.

L’intervista si inserisce nel filone di rilettura critica dei grandi casi di cronaca nera, con potenziale forte impatto sul dibattito pubblico e sull’evoluzione futura del format true crime in Rai.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione di Belve su Rai?

La nuova stagione di Belve è prevista in palinsesto Rai per la primavera, con collocazione in prima serata e forti strategie multipiattaforma.

Chi è Zeudi De Palma e perché è stata scelta da Belve?

Zeudi De Palma è un’ex concorrente del Grande Fratello 2024, ancora molto seguita online; rappresenta il ponte strategico tra reality, social e televisione generalista.

Che cosa tratterà l’episodio di Belve Crime su Raffaele Sollecito?

La puntata ripercorrerà in modo argomentato la vicenda giudiziaria di Raffaele Sollecito nel caso Meredith Kercher, dall’arresto all’assoluzione definitiva.

Perché Belve e Belve Crime funzionano anche sui social?

I format funzionano perché combinano domande dirette, taglio narrativo serrato, forte presenza di personaggi divisivi e contenuti facilmente condivisibili su piattaforme digitali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su notizie provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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