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Gemini, svolta di Google sulla salute mentale con nuove tutele per i giovani

Google amplia oggi in tutto il mondo, Italia compresa, le funzioni di salute mentale della sua IA Gemini, in risposta alle crescenti preoccupazioni di governi e autorità sanitarie.

Le novità includono un modulo di allerta crisi, un collegamento rapido alle linee di emergenza e un piano globale di finanziamento triennale da 30 milioni di dollari per i servizi di assistenza.

Destinatari principali sono utenti vulnerabili e minori, per cui vengono introdotte nuove protezioni contro dipendenza emotiva, bullismo e simulazione di relazioni “umane” con l’IA. L’obiettivo dichiarato di Google è rafforzare sicurezza, affidabilità e ruolo di supporto, senza sostituire in alcun modo terapeuti o servizi clinici professionali.

In sintesi:

Modulo “Puoi chiedere aiuto” attivo in Gemini per conversazioni con segnali di grave difficoltà.

Interfaccia one-touch per collegamento immediato alle linee di assistenza d’emergenza.

Nuove protezioni specifiche per minori contro dipendenza emotiva e contenuti pericolosi.

Fondo globale da 30 milioni di dollari di Google.org per sostenere linee di aiuto.

Come funzionano le nuove funzioni di sicurezza di Google Gemini

Il modulo “Puoi chiedere aiuto”, sviluppato con esperti clinici, si attiva quando Gemini rileva elementi linguistici che possono indicare una crisi di salute mentale: ideazione suicidaria, forte disperazione, richieste implicite di soccorso.

In questi casi il modello viene istruito a fornire risposte caute, non giudicanti, accompagnate da suggerimenti di aiuto concreto e riferimenti ai servizi di emergenza locali, grazie anche alla nuova interfaccia one-touch che riduce a un solo gesto il contatto con una linea di supporto.

Per i minori, Google introduce regole stringenti sulla “personalità” di Gemini: l’IA non può presentarsi come essere umano, “amico fidato” o partner emotivo, né attribuirsi sentimenti o bisogni personali. Viene limitato il linguaggio che simula intimità, per prevenire legami di dipendenza psicologica, e sono rafforzate le barriere contro incitamenti al bullismo, all’odio e ad altre forme di molestia digitale.

In un post ufficiale, l’azienda chiarisce che *“sebbene Gemini possa essere uno strumento utile per imparare e ottenere informazioni, non sostituisce l’assistenza clinica professionale, la terapia o il supporto d’emergenza”*. Il modello è stato addestrato per evitare di confermare convinzioni distorte e per mantenere le risposte ancorate a fatti e realtà, sotto la supervisione congiunta di team clinici, ingegneristici e di sicurezza.

Implicazioni future per regolazione, scuole e servizi sanitari

Le nuove funzioni di Gemini arrivano mentre molti governi, incluso quello italiano, discutono regole più stringenti sull’uso dell’IA in ambito educativo e sanitario.

La scelta di Google.org di destinare 30 milioni di dollari alle linee di assistenza indica un crescente riconoscimento del ruolo dei servizi telefonici e digitali di supporto psicologico, che potrebbero diventare sempre più integrati con gli strumenti di IA.

Per scuole, famiglie e operatori sanitari la priorità sarà capire come usare Gemini come supporto informativo senza trasformarlo in sostituto di psicologi e medici, verificando nella pratica l’efficacia reale delle protezioni per i minori e la capacità del sistema di riconoscere e gestire tempestivamente i segnali di rischio.

FAQ

Cosa fa il modulo “Puoi chiedere aiuto” di Google Gemini?

Il modulo interviene quando rileva possibili segnali di crisi mentale, offrendo risposte prudenti e indirizzando l’utente verso servizi di assistenza e contatti d’emergenza nel mondo reale.

Le nuove funzioni di salute mentale di Gemini sono disponibili in Italia?

Sì, Google ha annunciato che gli aggiornamenti di Gemini per la salute mentale sono disponibili da oggi anche in Italia, allineati al rollout globale deciso dall’azienda.

Gemini può sostituire psicologi, psichiatri o servizi clinici?

No, Google afferma esplicitamente che Gemini non sostituisce terapia, diagnosi o interventi clinici, ma offre solo informazioni e orientamento, indirizzando sempre verso aiuti professionali e servizi di emergenza.

Quali protezioni introduce Google Gemini per i minori?

Gemini non può fingersi umano, amico o confidente, evita linguaggio che crei dipendenza emotiva e blocca contenuti che incitano bullismo, molestie o comportamenti pericolosi verso sé o altri.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Google Gemini?

La notizia è stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e dispacci ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.