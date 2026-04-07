michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Google introduce modulo dedicato per richiedere assistenza durante le conversazioni con l’intelligenza artificiale

Google introduce modulo dedicato per richiedere assistenza durante le conversazioni con l’intelligenza artificiale

Gemini, svolta di Google sulla salute mentale con nuove tutele per i giovani

Google amplia oggi in tutto il mondo, Italia compresa, le funzioni di salute mentale della sua IA Gemini, in risposta alle crescenti preoccupazioni di governi e autorità sanitarie.
Le novità includono un modulo di allerta crisi, un collegamento rapido alle linee di emergenza e un piano globale di finanziamento triennale da 30 milioni di dollari per i servizi di assistenza.

Destinatari principali sono utenti vulnerabili e minori, per cui vengono introdotte nuove protezioni contro dipendenza emotiva, bullismo e simulazione di relazioni “umane” con l’IA. L’obiettivo dichiarato di Google è rafforzare sicurezza, affidabilità e ruolo di supporto, senza sostituire in alcun modo terapeuti o servizi clinici professionali.

In sintesi:

  • Modulo “Puoi chiedere aiuto” attivo in Gemini per conversazioni con segnali di grave difficoltà.
  • Interfaccia one-touch per collegamento immediato alle linee di assistenza d’emergenza.
  • Nuove protezioni specifiche per minori contro dipendenza emotiva e contenuti pericolosi.
  • Fondo globale da 30 milioni di dollari di Google.org per sostenere linee di aiuto.

Come funzionano le nuove funzioni di sicurezza di Google Gemini

Il modulo “Puoi chiedere aiuto”, sviluppato con esperti clinici, si attiva quando Gemini rileva elementi linguistici che possono indicare una crisi di salute mentale: ideazione suicidaria, forte disperazione, richieste implicite di soccorso.
In questi casi il modello viene istruito a fornire risposte caute, non giudicanti, accompagnate da suggerimenti di aiuto concreto e riferimenti ai servizi di emergenza locali, grazie anche alla nuova interfaccia one-touch che riduce a un solo gesto il contatto con una linea di supporto.

Per i minori, Google introduce regole stringenti sulla “personalità” di Gemini: l’IA non può presentarsi come essere umano, “amico fidato” o partner emotivo, né attribuirsi sentimenti o bisogni personali. Viene limitato il linguaggio che simula intimità, per prevenire legami di dipendenza psicologica, e sono rafforzate le barriere contro incitamenti al bullismo, all’odio e ad altre forme di molestia digitale.

In un post ufficiale, l’azienda chiarisce che *“sebbene Gemini possa essere uno strumento utile per imparare e ottenere informazioni, non sostituisce l’assistenza clinica professionale, la terapia o il supporto d’emergenza”*. Il modello è stato addestrato per evitare di confermare convinzioni distorte e per mantenere le risposte ancorate a fatti e realtà, sotto la supervisione congiunta di team clinici, ingegneristici e di sicurezza.

Implicazioni future per regolazione, scuole e servizi sanitari

Le nuove funzioni di Gemini arrivano mentre molti governi, incluso quello italiano, discutono regole più stringenti sull’uso dell’IA in ambito educativo e sanitario.

La scelta di Google.org di destinare 30 milioni di dollari alle linee di assistenza indica un crescente riconoscimento del ruolo dei servizi telefonici e digitali di supporto psicologico, che potrebbero diventare sempre più integrati con gli strumenti di IA.

Per scuole, famiglie e operatori sanitari la priorità sarà capire come usare Gemini come supporto informativo senza trasformarlo in sostituto di psicologi e medici, verificando nella pratica l’efficacia reale delle protezioni per i minori e la capacità del sistema di riconoscere e gestire tempestivamente i segnali di rischio.

FAQ

Cosa fa il modulo “Puoi chiedere aiuto” di Google Gemini?

Il modulo interviene quando rileva possibili segnali di crisi mentale, offrendo risposte prudenti e indirizzando l’utente verso servizi di assistenza e contatti d’emergenza nel mondo reale.

Le nuove funzioni di salute mentale di Gemini sono disponibili in Italia?

Sì, Google ha annunciato che gli aggiornamenti di Gemini per la salute mentale sono disponibili da oggi anche in Italia, allineati al rollout globale deciso dall’azienda.

Gemini può sostituire psicologi, psichiatri o servizi clinici?

No, Google afferma esplicitamente che Gemini non sostituisce terapia, diagnosi o interventi clinici, ma offre solo informazioni e orientamento, indirizzando sempre verso aiuti professionali e servizi di emergenza.

Quali protezioni introduce Google Gemini per i minori?

Gemini non può fingersi umano, amico o confidente, evita linguaggio che crei dipendenza emotiva e blocca contenuti che incitano bullismo, molestie o comportamenti pericolosi verso sé o altri.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Google Gemini?

La notizia è stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e dispacci ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache