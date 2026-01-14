Parlamento rivoluziona i banchi: occhiali smart accendono il dibattito su privacy, trasparenza e potere digitale

Occhiali smart in aula: il caso Carotenuto

Quasi tre anni dopo l’irruzione dell’AI in Aula, gli occhiali smart entrano tra i banchi. Durante il dibattito alla Camera sui detenuti in Venezuela, il deputato Dario Carotenuto (Movimento 5 Stelle), seduto a poche poltrone da Giuseppe Conte, indossa una montatura Ray‑Ban Meta e avvia l’interazione con il dispositivo. Cerca il pulsante, lo preme, pulisce le lenti, poi riprova. Al minuto 5:48 un LED lampeggiante segnala l’inizio della registrazione, come mostrato in un post pubblicato dall’ex premier su Facebook.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’episodio accende i riflettori su un punto di contatto sempre più evidente tra tecnologia e politica. Secondo quanto riportato da Open, l’Ufficio di Presidenza aveva chiesto di evitare foto e video durante la seduta, rendendo il gesto di Carotenuto potenzialmente in contrasto con le prassi interne. Il deputato, intanto, promuove gli occhiali anche sul suo profilo personale, collegandoli allo slogan “Fermiamo la casta”.

Il LED integrato serve a informare chi si trova nelle vicinanze che è in corso una registrazione. Ma l’accorgimento è fragile: online circolano guide per oscurarlo con semplice nastro isolante o rimuoverlo, vanificando il segnale visivo. Il caso in Aula mette così in evidenza il nodo della trasparenza nell’uso di dispositivi indossabili in contesti istituzionali.

Privacy e regole: cosa serve in Parlamento

In Aula servono norme chiare e applicabili sull’uso di dispositivi indossabili con fotocamera e microfoni. Il divieto generico di scattare foto e video, richiamato da Open, va tradotto in un regolamento operativo che includa identificazione dei device, policy di accensione e sanzioni graduate. Ogni eccezione (cronaca istituzionale, documentazione tecnica) deve passare da un’autorizzazione preventiva a cura dell’Ufficio di Presidenza e della Vigilanza di Montecitorio.

La tutela della riservatezza dei parlamentari, dei funzionari e dei visitatori impone requisiti minimi: spegnimento obbligatorio in seduta, coperture fisiche per lenti e microfoni, divieto di registrazioni “hands‑free” e upload automatici su cloud. Indicatori visivi e acustici, come il LED delle Ray‑Ban Meta, non bastano se facilmente oscurabili: il regolamento deve vietare la modifica degli avvisi e prevedere controlli casuali all’ingresso e in Aula.

Per allinearsi al GDPR, occorre base giuridica esplicita, minimizzazione dei dati e tracciamento degli accessi. Ogni eventuale registrazione autorizzata dovrà avere tempi di conservazione limitati, cifratura e log verificabili. Formazione obbligatoria per i deputati e per lo staff, registro dei dispositivi ammessi, audit periodici e procedura di incident response completano l’architettura di sicurezza. Solo così tecnologia e trasparenza possono coesistere senza compromettere la fiducia nelle istituzioni.

Tecnologia indossabile: opportunità e rischi per la politica

Gli occhiali smart e i wearable promettono utilità concrete: accesso rapido a documenti, dettatura di note, traduzioni in tempo reale, supporto alla consultazione di atti durante il dibattito. In ambito parlamentare potrebbero velocizzare la verifica di emendamenti, migliorare l’accessibilità e favorire briefing istantanei senza interrompere i lavori.

Il rovescio della medaglia è rilevante: microcamere e microfoni integrati abilitano registrazioni non percepite, con il rischio di violare la riservatezza delle interlocuzioni e di esporre dati sensibili o strategie politiche. L’upload automatico su cloud e l’eventuale trascrizione da AI amplificano la superficie d’attacco, rendendo più difficile controllare la diffusione dei contenuti.

Per conciliare innovazione e garanzie, servono requisiti tecnici minimi: indicatori non oscurabili, modalità “privacy” con disattivazione hardware di camera e microfono, archiviazione locale cifrata e sincronizzazione differita previa autorizzazione. Audit indipendenti sul firmware e log anti‑manomissione aiutano a prevenire abusi e a ricostruire eventuali incidenti.

L’adozione responsabile passa anche da protocolli operativi: zone e tempi “no‑record”, tracciamento dei dispositivi, profili d’uso limitati e responsabilità chiare per chi abilita e supervisiona. La tecnologia è un abilitatore, non un lasciapassare: senza controlli effettivi, gli stessi strumenti che aumentano l’efficienza possono compromettere fiducia pubblica, segretezza delle decisioni e integrità del processo parlamentare.

FAQ