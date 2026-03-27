Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Wikipedia proibisce voci generate da intelligenza artificiale e rafforza i controlli sulla qualità dei contenuti

Wikipedia inglese vieta l’uso dell’AI generativa per scrivere le voci

La versione in lingua inglese di Wikipedia ha introdotto un divieto esplicito all’uso di intelligenza artificiale generativa per creare o riscrivere voci dell’enciclopedia collaborativa. La decisione, presa dalla comunità di editor volontari e formalizzata nelle linee guida, riguarda l’intero progetto in inglese e viene applicata da subito.

Il provvedimento nasce dai crescenti timori sulla scarsa affidabilità dei contenuti prodotti dai large language models (LLM), spesso incompatibili con i principi cardine della piattaforma: verificabilità, neutralità e accuratezza delle fonti. L’obiettivo è preservare la credibilità di una delle principali infrastrutture informative del web, in un momento in cui l’AI generativa è sempre più presente nei processi editoriali online.

In sintesi:

La Wikipedia in inglese vieta testi generati da AI per creare o riscrivere voci.

Restano consentiti revisione stilistica e traduzioni, ma solo con controllo umano qualificato.

Ogni edizione linguistica definisce autonomamente le proprie regole sull’intelligenza artificiale.

Il divieto è anche un segnale culturale contro un’adozione acritica degli LLM.

Perché Wikipedia mette limiti severi ai large language models

Secondo le nuove linee guida, l’uso di sistemi basati su LLM “viola spesso diverse politiche fondamentali” di Wikipedia inglese. I modelli generativi tendono a produrre contenuti plausibili ma non sempre verificabili, con citazioni imprecise, fonti inventate o affermazioni non supportate.

Il rischio, spiegano gli editor, è che testi generati da AI possano minare la neutralità delle voci, introdurre bias non evidenti e soprattutto indebolire il principio di verificabilità, pilastro del progetto sin dalla nascita. Per questo l’impiego degli LLM nella redazione diretta delle voci è stato bandito.

Restano ammesse due eccezioni, sempre subordinate a un controllo umano rigoroso: revisione stilistica del testo, per migliorarne chiarezza e scorrevolezza, e traduzioni assistite, consentite solo agli utenti realmente competenti nelle lingue coinvolte. In entrambi i casi è richiesto che l’editor verifichi una per una le informazioni, prevenendo alterazioni del significato originale o l’introduzione di errori “sintetici”.

Implicazioni globali e scenari futuri per le diverse Wikipedia

La scelta di Wikipedia inglese ha anche una dimensione culturale. Un amministratore noto come Chaotic Enby ha descritto il provvedimento come una forma di resistenza all’invasione indiscriminata dell’AI sul web, rivendicando il diritto delle comunità digitali a decidere se e come integrare l’intelligenza artificiale, invece di subirne le logiche imposte dai grandi operatori tecnologici.

L’enciclopedia, tuttavia, non è un sistema monolitico. Ogni edizione linguistica definisce politiche autonome: la Wikipedia in inglese ha scelto un divieto con eccezioni controllate, mentre la Wikipedia in spagnolo ha adottato una linea ancora più rigida, bandendo completamente l’uso di LLM nelle voci. Altre comunità potrebbero mantenere approcci più permissivi, creando un mosaico di regole differenziate.

Rimane irrisolto un nodo cruciale: riconoscere con certezza i contenuti generati dall’AI. Non esistono strumenti affidabili al 100% e molti testi sintetici potrebbero eludere i controlli, soprattutto nelle pagine meno sorvegliate. In questo quadro, la decisione di Wikipedia diventa un segnale forte nel dibattito globale sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale nell’informazione online.

FAQ

Cosa vieta esattamente Wikipedia inglese sull’intelligenza artificiale?

Wikipedia inglese vieta espressamente l’uso di AI generativa per creare o riscrivere voci enciclopediche, ritenendo i testi prodotti incompatibili con verificabilità, neutralità e accuratezza richieste dalle sue linee guida.

L’AI può ancora essere usata per revisioni e traduzioni su Wikipedia?

Sì, è consentito usare strumenti AI per migliorare lo stile e per tradurre, ma solo con controllo umano approfondito e competenze linguistiche adeguate in entrambe le lingue coinvolte.

Tutte le versioni linguistiche di Wikipedia hanno lo stesso divieto?

No, ogni edizione linguistica definisce regole autonome: l’inglese prevede divieti con eccezioni, la spagnola vieta completamente gli LLM, altre comunità stanno ancora discutendo.

Esistono strumenti infallibili per individuare testi creati dall’AI?

No, al momento non esistono rilevatori completamente affidabili. Gli strumenti disponibili offrono solo indicazioni probabilistiche, lasciando la possibilità che diversi contenuti sintetici sfuggano ai controlli redazionali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Wikipedia e AI?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.