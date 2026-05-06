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Google aumenta le ricompense per le vulnerabilità Android fino a 1,5 milioni di dollari

Google aumenta le ricompense per le vulnerabilità Android fino a 1,5 milioni di dollari

Google alza i premi bug bounty per Android, Pixel e Chrome

Google ha rilanciato la corsa alla sicurezza mobile aumentando drasticamente i premi del proprio Vulnerability Reward Program. Fino a 1,5 milioni di dollari saranno riconosciuti ai ricercatori che scopriranno e documenteranno catene di exploit Android particolarmente avanzate, in grado di colpire i dispositivi Pixel e il chip di sicurezza Titan M2.
Il nuovo schema, operativo dal 2025 a livello globale, nasce per contrastare gruppi criminali, vendor di spyware e operatori di cyberintelligence che puntano sull’ecosistema Android, ancora il più diffuso al mondo.
La strategia di Mountain View privilegia ora exploit complessi e persistenti rispetto alle vulnerabilità “facili”, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale agevola sempre più l’individuazione dei bug meno sofisticati.

In sintesi:

  • Premi fino a 1,5 milioni di dollari per exploit zero-click persistenti su Titan M2.
  • Fino a 250.000 dollari per exploit completi della sandbox di Chrome.
  • Focus su catene di compromissione complesse, meno valore ai bug “banali”.
  • AI cambia il modo di segnalare vulnerabilità: servono prove tecniche concrete.

Come cambiano le regole di ingaggio per Android, Pixel e Chrome

La ricompensa massima da 1,5 milioni di dollari riguarda exploit zero-click su Titan M2, capaci di mantenere persistenza anche dopo riavvii e tentativi di ripristino.
Titan M2, derivato dal progetto OpenTitan, agisce come root of trust hardware: verifica il boot, difende i segreti crittografici, protegge il firmware e coopera con Android Verified Boot.
Comprometterlo richiede una catena di vulnerabilità: bug nel kernel Linux di Android, bypass delle mitigazioni di memoria, accesso al Secure Element e tecniche per evitare il ripristino delle protezioni al reboot. Una compromissione non persistente del Titan M2 vale fino a 750.000 dollari, cifra che raddoppia in presenza di controllo stabile del dispositivo.

Parallelamente, il programma relativo a Chrome offre fino a 250.000 dollari per exploit completi della sandbox su sistemi aggiornati.
Un ulteriore bonus, oltre i 250.000 dollari, premia chi riesce ad aggirare MiraclePtr, tecnologia progettata per mitigare vulnerabilità di memoria tipiche del codice C++ come use-after-free e dangling pointer.
Per risultare ammissibile, una segnalazione deve dimostrare non solo l’esistenza del bug, ma anche la sua effettiva sfruttabilità nonostante sandbox, hardening e difese a runtime.

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Secondo Google, gli strumenti basati su AI rendono banale produrre lunghi report descrittivi: il valore si sposta quindi verso segnalazioni sintetiche, corredate da proof-of-concept funzionanti e scenari di attacco riproducibili.
Per le vulnerabilità del kernel Linux non è più sufficiente l’analisi teorica: i premi maggiori richiedono dimostrazioni chiare di sfruttabilità e impatto concreto.
Dal 2010 ad oggi il Vulnerability Reward Program ha distribuito oltre 81 milioni di dollari, di cui più di 17 milioni solo nel 2025 a oltre 740 ricercatori, segno di un ecosistema di sicurezza ormai strutturato e competitivo.

Android frammentato, sicurezza avanzata ma superficie d’attacco ampia

Nonostante i molteplici livelli di protezione introdotti in Android (ASLR, SELinux, Control Flow Integrity, sandbox applicativa, isolamento dei processi e difese hardware), la piattaforma resta un obiettivo complesso ma attraente.
Recenti campagne mirate hanno sfruttato vulnerabilità Qualcomm in driver GPU Adreno e componenti kernel, consentendo escalation di privilegi e accesso persistente sui dispositivi non aggiornati.
La forte frammentazione dell’ecosistema amplifica il rischio: gli smartphone Pixel ricevono patch rapide, mentre molti produttori rilasciano aggiornamenti con ritardi significativi o cessano del tutto il supporto.

Di conseguenza, un exploit stabile può rimanere efficace per mesi su determinate versioni di Android, soprattutto su device fuori ciclo di supporto.
Si stima che quasi 1 miliardo di dispositivi Android non riceva più aggiornamenti di sicurezza, creando un bacino permanente di target vulnerabili per cybercriminali e operatori di spyware commerciale.
In questo scenario, l’aumento delle ricompense bug bounty è anche un segnale politico: Google intende spostare il mercato delle vulnerabilità verso canali legittimi, sottraendo valore alle filiere grigie e ai marketplace clandestini di exploit.

Ricompense più alte e AI: come cambierà il mercato degli exploit

L’evoluzione del programma bug bounty di Google preannuncia un cambio di paradigma nel mercato globale degli exploit.
Alzare a 1,5 milioni di dollari il premio per un singolo chain su Titan M2 rende economicamente competitivo il canale ufficiale rispetto ai broker privati di vulnerabilità.
Contestualmente, l’uso crescente di AI nella ricerca di bug spingerà i team di sicurezza verso specializzazioni più profonde, in grado di progettare attacchi complessi su hardware, kernel e sandbox avanzate.

Nel medio periodo, è plausibile attendersi una polarizzazione: da un lato exploit generati o assistiti dall’AI su componenti standardizzati, dall’altro poche ma sofisticate catene di compromissione, costruite da ricercatori élite e contendibili tra vendor, governi e cybercriminalità organizzata.
Per gli utenti finali, l’impatto resterà in gran parte invisibile, ma aggiornamenti rapidi e scelta di dispositivi con un ciclo di supporto lungo diventeranno fattori decisivi di sicurezza reale.

FAQ

Quanto può guadagnare oggi un ricercatore scoprendo bug Android su Pixel?

Attualmente un ricercatore può guadagnare fino a 1,5 milioni di dollari per una catena di exploit zero-click persistente contro il chip Titan M2 sui dispositivi Pixel.

Che cosa rende il chip Google Titan M2 un bersaglio così strategico?

Il chip Titan M2 funge da root of trust hardware: verifica l’avvio sicuro, protegge chiavi crittografiche e integrità del sistema, controllando elementi centrali della sicurezza dell’intero dispositivo.

Quali sono oggi i premi massimi previsti per vulnerabilità di Chrome?

I premi arrivano fino a 250.000 dollari per exploit completi della sandbox di Chrome su sistemi aggiornati, con ulteriori bonus oltre 250.000 dollari per bypass dimostrati della tecnologia MiraclePtr.

In che modo l’intelligenza artificiale influenza il programma bug bounty Google?

L’intelligenza artificiale rende più semplice trovare bug semplici e scrivere report lunghi; Google privilegia ora segnalazioni sintetiche, con proof-of-concept funzionanti e dimostrazioni di sfruttabilità reale in scenari concreti.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa analisi sulla sicurezza Google?

Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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