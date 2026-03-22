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Giustizia al bivio riforma su separazione delle carriere e sorteggio dei magistrati spiegata punto per punto

Giustizia al bivio riforma su separazione delle carriere e sorteggio dei magistrati spiegata punto per punto

Riforma della giustizia: cosa cambia per magistrati e cittadini

La riforma costituzionale della giustizia, approvata in terza lettura dalla Camera e in attesa del via libera definitivo del Senato, ridisegna l’assetto della magistratura italiana. Introduce carriere separate per giudici e pubblici ministeri, due distinti Consigli superiori della magistratura scelti tramite sorteggio e un’inedita Alta Corte disciplinare. Il cambiamento riguarda l’intero territorio nazionale e diventerà operativo solo dopo un eventuale referendum confermativo. Obiettivo dichiarato: rafforzare indipendenza, imparzialità e responsabilità disciplinare dei magistrati, ridefinendo i contrappesi istituzionali senza intaccare l’autonomia dell’ordine giudiziario prevista dall’articolo 104 della Costituzione.

In sintesi:

  • Carriere separate per giudicanti e requirenti, mantenendo l’autonomia costituzionale della magistratura.
  • Due nuovi CSM distinti, composti tramite sorteggio tra magistrati e giuristi esterni.
  • Nuova Alta Corte disciplinare con competenze esclusive sulle sanzioni ai magistrati.
  • Leggi attuative da approvare entro un anno dall’entrata in vigore della riforma.

Come funzioneranno le carriere separate e i nuovi CSM

La riforma riscrive l’articolo 104 della Costituzione, confermando la magistratura come ordine autonomo e indipendente, ma specificando che è formata da due carriere distinte: magistratura giudicante e magistratura requirente. La separazione diventa dunque principio costituzionale, con effetti sulla gestione delle carriere e degli incarichi.

L’attuale Consiglio superiore della magistratura viene superato e sostituito da due organi: un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e includeranno di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione, a seconda che si tratti dell’organo dei giudicanti o dei requirenti.

Elemento di discontinuità centrale è la composizione: i membri non saranno più eletti ma sorteggiati. Un terzo dei componenti sarà costituito da membri laici estratti da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento; i restanti due terzi saranno magistrati scelti, sempre per sorteggio, tra coloro che rispettano i criteri fissati da una futura legge ordinaria. Il mandato durerà quattro anni e non sarà rinnovabile, per limitare personalismi e correntismi interni.

I due CSM manterranno le competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento degli incarichi, ma perderanno ogni funzione disciplinare, oggi concentrata in una sezione del CSM unico.

Alta Corte disciplinare e tempi di attuazione della riforma

La nuova Alta Corte disciplinare diventa l’organo esclusivo per la responsabilità disciplinare dei magistrati. Sarà composta da quindici membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco di giuristi selezionati dal Parlamento, sei magistrati giudicanti con almeno vent’anni di servizio e incarichi in Cassazione, tre magistrati requirenti con analoghi requisiti. La maggioranza sarà dunque togata, ma il presidente sarà scelto tra i membri laici, per bilanciare interno ed esterno alla corporazione.

I componenti resteranno in carica quattro anni, senza possibilità di rinnovo, per evitare cristallizzazioni di potere. Le decisioni dell’Alta Corte potranno essere riesaminate solo dalla stessa in diversa composizione: è escluso il ricorso in Cassazione, delineando un circuito disciplinare chiuso ma interno alla giurisdizione. Questo assetto mira a coniugare autonomia della funzione con una responsabilità più visibile e centralizzata.

La riforma prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore – subordinata all’esito favorevole del referendum popolare – il Parlamento approvi le leggi attuative che definiranno requisiti, procedure di sorteggio e regole di funzionamento dei nuovi organismi. Fino all’adozione di queste norme, continueranno a valere le disposizioni oggi in vigore, garantendo una transizione graduale e senza vuoti regolamentari nel governo della magistratura.

FAQ

Cosa significa concretamente separazione delle carriere in magistratura

Significa che magistrati giudicanti e requirenti seguiranno percorsi di carriera distinti, con organi di autogoverno separati e regole di gestione autonome, riducendo passaggi da un ruolo all’altro.

Come saranno scelti i membri dei nuovi Consigli superiori

Saranno individuati tramite sorteggio: un terzo laici da elenchi parlamentari di giuristi, due terzi magistrati con requisiti fissati da una futura legge ordinaria.

Che poteri avrà l’Alta Corte disciplinare sui magistrati

Avrà competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari, potrà irrogare sanzioni e le sue decisioni saranno riesaminabili solo al suo interno, senza ricorso in Cassazione.

Quando la riforma della giustizia entrerà effettivamente in vigore

Entrerà in vigore solo dopo l’eventuale referendum confermativo e, successivamente, con l’approvazione delle leggi attuative entro dodici mesi.

Quali sono le principali fonti informative utilizzate per questa analisi

Sono state utilizzate in modo combinato e rielaborato le informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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