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Italia, storia dei referendum costituzionali dalla riforma del Titolo V al voto sulla giustizia

Italia, storia dei referendum costituzionali dalla riforma del Titolo V al voto sulla giustizia

Referendum costituzionali in Italia: cosa cambia il 22 e 23 marzo 2026

L’Italia si prepara al quinto referendum costituzionale della sua storia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, chiamando alle urne milioni di cittadini. Al centro del voto c’è la riforma della giustizia, che punta a ridisegnare l’assetto costituzionale della magistratura separando le carriere tra giudici e pubblici ministeri.
La consultazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale e riguarda modifiche già approvate dal Parlamento, ma subordinate alla conferma popolare.
Questo passaggio arriva al termine di un quarto di secolo in cui gli italiani sono stati più volte chiamati a pronunciarsi su cambiamenti profondi dell’architettura costituzionale, dal Titolo V al taglio dei parlamentari, aprendo ora una nuova fase di confronto istituzionale sulla giustizia.

In sintesi:

  • Quinto referendum costituzionale italiano, voto il 22 e 23 marzo 2026 su riforma giustizia.
  • La riforma introduce separazione carriere tra giudici e pubblici ministeri e nuovi organi disciplinari.
  • Dal 2001 quattro referendum: due Sì (Titolo V, taglio parlamentari) e due No (2006, 2016).
  • Affluenza storicamente variabile: dal 34% del 2001 al 65% del referendum Renzi-Boschi.

Dai precedenti referendum al voto sulla riforma della giustizia

Il primo referendum costituzionale si è tenuto il 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra per ampliare le competenze delle Regioni. Vinse il Sì con il 64,21%, ma con una partecipazione limitata: al voto andò solo il 34,05% degli aventi diritto, poco meno di 17 milioni di elettori.
Cinque anni dopo, nel giugno 2006, gli italiani furono chiamati a esprimersi sulla riforma del centrodestra che proponeva un forte riequilibrio dei poteri, un Senato federale e ampie competenze regionali in sanità, scuola e polizia locale. In quel caso il No si impose nettamente con il 61,29%, contro il 38,71% dei Sì, a fronte di un’affluenza del 53,8%.
Il 4 dicembre 2016 arrivò il referendum sulla riforma “Renzi-Boschi”, che intendeva superare il bicameralismo paritario, rivedere ancora il Titolo V e abolire il Cnel. La partecipazione fu molto alta, 65,48%, ma il corpo elettorale respinse il progetto: 59,12% di No contro il 40,88% di Sì.

Nel 2020 si votò infine sul taglio dei parlamentari, sostenuto da una larga maggioranza parlamentare. Il Sì prevalse con il 69,9% dei voti, contro il 30% dei No, con affluenza al 53,8%.
La riforma ha ridotto i deputati da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200, modificando gli equilibri rappresentativi in Parlamento.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 si colloca dunque in una sequenza di consultazioni che, tra conferme e bocciature, hanno ridefinito in modo selettivo l’assetto costituzionale italiano, alternando fasi di spinta riformatrice e momenti di forte resistenza conservativa da parte dell’elettorato.

La riforma della giustizia e le possibili ricadute istituzionali

La nuova riforma costituzionale sulla giustizia introduce una netta separazione tra le carriere dei giudici e quelle dei pubblici ministeri, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare terzietà e imparzialità del giudicante.
Il progetto prevede la nascita di due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pm, ridefinendo profondamente l’autogoverno della magistratura.
Viene inoltre istituita una Corte disciplinare autonoma, chiamata a gestire le responsabilità dei magistrati con un modello separato rispetto agli organi attuali, aprendo un capitolo delicato nei rapporti tra potere giudiziario, Parlamento e opinione pubblica.

Il voto del 2026 potrebbe incidere sugli equilibri tra poteri dello Stato e sulla percezione di indipendenza della magistratura.
In caso di vittoria del Sì, il sistema giudiziario italiano entrerebbe in una fase di profonda riorganizzazione, con nuovi meccanismi di selezione, carriera e responsabilità.
In caso di prevalenza del No, il segnale politico sarebbe analogo a quello del 2006 e del 2016: forte prudenza dell’elettorato verso riforme strutturali della Carta, con possibili ripercussioni sull’agenda legislativa e sul rapporto tra politica e giustizia.

FAQ

Quante volte si è votato per un referendum costituzionale in Italia?

In totale, con il voto del 22 e 23 marzo 2026, i referendum costituzionali saranno cinque: 2001, 2006, 2016, 2020 e 2026.

Cosa prevede la riforma della giustizia in votazione nel 2026?

La riforma prevede separazione delle carriere tra giudici e pm, due diversi Csm e una Corte disciplinare autonoma per i magistrati.

Qual è stato il referendum costituzionale con l’affluenza più alta?

Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sulla riforma Renzi-Boschi, ha registrato l’affluenza più alta: il 65,48% degli aventi diritto.

Il referendum costituzionale ha bisogno di quorum di partecipazione?

No, il referendum costituzionale confermativo non richiede quorum: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza alle urne.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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