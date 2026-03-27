Grande Fratello Vip bufera sulla fuga di un calciatore azzurro

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Grande Fratello Vip cambia giorno per evitare la sfida con la Nazionale
Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5, cambia programmazione per contrastare il calo di ascolti. Il reality non andrà più in onda martedì 31 marzo, quando su Rai 1 la Nazionale di Gennaro Gattuso affronterà la Bosnia nello spareggio decisivo per l’accesso ai Mondiali 2026.
La decisione arriva dopo risultati d’ascolto giudicati insoddisfacenti da Mediaset.
Per evitare lo scontro diretto con un evento calcistico capace di catalizzare oltre 10 milioni di telespettatori, il reality tornerà eccezionalmente in onda lunedì 30 marzo, prendendo il posto del previsto best of di Scherzi a Parte.
In sintesi:
- Grande Fratello Vip lascia il martedì per evitare il confronto con la Nazionale su Rai 1.
- Ascolti del reality in forte calo: media sotto 2 milioni e share inferiore al 16%.
- Lunedì 30 marzo il programma si sposta al posto del best of di Scherzi a Parte.
- La partita Italia-Bosnia per i Mondiali 2026 attesa oltre i 10 milioni di telespettatori.
Perché Mediaset sposta il reality e cosa significano i dati di ascolto
La serata del martedì, scelta per il ritorno del Grande Fratello Vip con il raddoppio al venerdì, si è rivelata un azzardo. Le prime tre puntate non hanno superato in media i 2 milioni di spettatori, con uno share sotto il 16%, valori molto inferiori agli standard storici del format.
In un contesto di forte competizione generalista, Mediaset ha optato per una mossa difensiva: evitare il confronto frontale con la partita da “dentro o fuori” dell’Italia di Gennaro Gattuso contro la Bosnia, valida per l’accesso ai Mondiali 2026.
L’ultima gara della Nazionale ha superato i 10 milioni di telespettatori: numeri che ridurrebbero ulteriormente la platea potenziale del reality. Da qui la scelta di riportare il programma al lunedì 30 marzo, occupando lo spazio inizialmente previsto per il best of di Scherzi a Parte, nel tentativo di stabilizzare ascolti e fidelizzare il pubblico residuo.
Quali scenari apre il nuovo posizionamento del Grande Fratello Vip
Lo spostamento al lunedì del Grande Fratello Vip è un test strategico per misurare la tenuta del format lontano dai grandi eventi sportivi e da una concorrenza particolarmente aggressiva.
Se gli ascolti dovessero risalire, Mediaset potrebbe consolidare la collocazione o rivedere ulteriormente raddoppi e frequenza delle puntate. In caso contrario, diventerebbe concreto il rischio di ulteriori tagli, rimodulazioni o compressioni di durata, con impatto anche sulla narrazione del reality e sulla permanenza dei concorrenti in casa.
Per il pubblico, la nuova programmazione rappresenta un banco di prova per verificare quanto il brand Grande Fratello Vip sia ancora in grado di reggere una stagione in un panorama televisivo sempre più affollato e frammentato.
FAQ
Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip?
La prossima puntata andrà in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, sostituendo il previsto best of di Scherzi a Parte.
Perché il Grande Fratello Vip non va più in onda di martedì?
Il reality viene spostato per evitare la concorrenza della partita Italia-Bosnia su Rai 1, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026.
Quali sono stati gli ascolti recenti del Grande Fratello Vip?
Le prime tre puntate hanno registrato in media meno di 2 milioni di spettatori, con uno share inferiore al 16%, dati considerati deludenti.
La partita Italia-Bosnia quanto può influire sugli ascolti televisivi?
La gara della Nazionale può superare i 10 milioni di telespettatori, sottraendo pubblico ai programmi concorrenti, in particolare ai reality di prima serata.
Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
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Michele Ficara Manganelli ✿
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